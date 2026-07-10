旺角朗豪坊吉伊卡哇人魚島的秘密電影快閃店／KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球期間限定店／黃埔天地 Pokémon TCG 期間限定店／灣仔合和中心《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》發售活動｜暑假4大必去動漫景點。



旺角朗豪坊被「吉伊卡哇」佔領了！3米高賽蓮超震撼

Ura！Yaha！各位Chiikawa 粉絲準備好荷包集體失守未？大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》即將在8月6日於香港正式上映，旺角朗豪坊由7月10日起有大型展覽與期間限定店為電影預熱。

身為 Chiikawa 忠粉，小記特別拉着瘋狂迷戀兔兔的香港人氣偶像 Hinako＠Monochrome 第一時間殺入旺角朗豪坊，帶大家直擊「人魚島」神祕合宿現場。同場再睇3個暑假必去動漫景點！

Hinako 抱着她的烏薩奇公仔瘋狂合照。手速慢點都搶不到好位置。

一出旺角港鐵站，去到朗豪坊可以坐電梯直奔4樓通天廣場，一眼看過去已經化身為電影《人魚島的秘密》中的「營火晚會」名場面。小八跟吉伊卡哇、兔兔全換上了海島風情十足的草裙，圍着營火堆。仔細看背後，重要配角一葉、二葉還有傳說中做菜很好吃的島二郎也一併現身。Hinako 抱着她的烏薩奇公仔瘋狂合照。手速慢點都搶不到好位置。

一眼看過去已經化身為電影《人魚島的秘密》中的「營火晚會」名場面。

旁邊還有飛鼠、古本屋和師傅。

重要配角一葉、二葉！好重要好重要，要講三次。

日本同步逾300款精品！點樣搶草帽毛兔兔掛飾？

打卡只是前戲，4樓的「人魚島土產屋」才是主戰場，店內由7月10日起直接跟日本同步發售《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》的電影限定周邊，全場精品超過300款。

CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋

日期：7月10日至8月31日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場

由7月10日至30日同樣需要事前預約入場，粉絲們可以經指定Klook預約網站登記進場名額：預約入店連結

預約日期：7月8日上午10時起｜開放7月10日至7月16日名額

第二輪安排：7月13日上午10時起｜開放7月17日至7月23日的名額

第三輪安排：7月20日上午10時起｜開放7月24日至7月30日的名額

預約進場名額有限，額滿即止！



4樓的「人魚島土產屋」才是主戰場。

最受注目的絕對是穿草裙的御三家及其他角色的毛公仔吊飾。喜歡抽盲盒的朋友，要留意隨機款海邊閃亮透明卡（全9款），以及做成電影菲林樣式的隨機款回憶時刻亞克力吊飾（全10款）。

了所有基本角色的草帽掛飾，服裝、小物、精品、盲盒等全部都是為電影設計的新作。

Hinako就推薦大家留意用「人魚的鱗片」製作的「人魚的鱗片~永恆的御守~」，她說不能劇透，但它是整起事件的核心物品。

Hinako就推薦大家留意用「人魚的鱗片」製作的御守

300多款《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》電影限定周邊

+ 21

別心急走！12樓「CHIIKAWA’S ADVENTURE照相館」

打完卡、購物完也別心急走，上12樓還有3米的巨型吹氣賽蓮立像，吉伊卡哇、小八與兔兔划着小鴨船進入了閃爍藍光的神祕洞窟。現場追蹤朗豪坊官方IG，自拍、讚好、置頂貼文，還可以走入「CHIIKAWA’S ADVENTURE照相館」拍下具有紀念價值的珍貴照片。

打完卡、購物完也別心急走，上12樓還有3米的巨型吹氣賽蓮立像。

現場追蹤朗豪坊官方IG，自拍、讚好、置頂貼文，還可以走入「CHIIKAWA’S ADVENTURE照相館」拍下具有紀念價值的珍貴照片。

Hinako是香港人氣日系女團モノクロームMONOCHROME的成員，動漫節她們全隊除會登上動漫大舞台表演，更在CP同人祭擺攤，可以follow她的IG mono_hinako

入場要網上預約？免費新登場討伐棒點樣拎？

除了買買買，現場還有大量限定福利。為了慶祝電影在8月6日上映，主辦方宣佈將在8月初免費派發極具標誌性的電影新登場「討伐棒」。想要的話，記得7月28日中午12時起​，到 Klook預約連結進行登記領取

「《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》新登場討伐棒」派發詳情

派發日期：8月4日至8月8日

時間：8月4日 (中午12時至下午5時)其他日子 (中午12時至下午6時)

每節 60分鐘，需憑登記入場]

地點：朗豪坊12樓​ ​

主辦方宣佈將在8月初免費派發極具標誌性的電影新登場「討伐棒」。

其餘還有兩個值得留意的購物加購項目：

劇場版電影特典套裝

7月24日至7月31日「LP CLUB會員」（可以手機下載相關app免費成為會員）於土產屋或商舖即日消費滿HK$800 + 即場購買GALA CINEMA電影換票證（HK$110）一張！套裝內包括：限量電影換票證連封套、幻彩透明紀念卡（一套四張）、紀念卡兩用卡座。

套裝內包括：限量電影換票證連封套、幻彩透明紀念卡（一套四張）、紀念卡兩用卡座。

獨家閃中閃紀念卡

8月份（日期容後公布）LP CLUB會員於商舖即日消費滿HK$300（須包含至少一張GALA CINEMA電影戲票）

8月份（日期容後公布）LP CLUB會員於商舖即日消費滿HK$300（須包含至少一張GALA CINEMA電影戲票）

灣仔合和中心《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》發售活動

Nintendo Switch 2 新作《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》 由7月9日至7月20日於灣仔合和中的巨型遊戲主題店 Assemble 舉行活動，除了打卡位，發售作品的精品，即場試玩更有限定福利。

《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》發售活動

日期： 2026年7月9日（四）至2026年7月20日（一）

時間：11:00-21:00

地點：Assemble | Nintendo Switch商品專門店

灣仔皇后大道東183號合和商場4樓414-415號舖



Nintendo Switch 2 新作《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》 由7月9日至7月20日於灣仔合和中的巨型遊戲主題店 Assemble 舉行活動

除了打卡位，發售作品的精品，即場試玩更有限定福利。

黃埔天地 Pokémon TCG 期間限定店

近年大熱的除了陀螺、Chiikawa，當然少不了Pokemon卡牌，黃埔天地即日至8月2日有個【Pokémon TCG 期間限定店】，現場將有全新戰術牌組展示牆，16張巨型卡牌由室內延伸到戶外。7月17日有專人現場教你率先試玩4款新戰術牌組，兼有機會贏限定禮品。

黃埔天地【Pokémon TCG 期間限定店】

日期：7月9日-8月2日

|地點：黃埔天地時尚坊（第2期）



黃埔天地 Pokémon TCG 期間限定店

KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽 期間限定店

AK@Mirror主理的潮牌 KYUBI ，8月與漫威合作舉辦首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」。而「KYUBI MARVEL 期間限定店」將於7月25日率先開幕，帶來一系列以 MARVEL 角色為靈感的限定服飾與周邊單品。

KYUBI MARVEL 期間限定店

地點：AIRSIDE 2 樓 210 號舖｜九龍啟德協調道2號

日期：2026 年 7 月 25 日 - 8 月 30 日

時間：上午 11 時 至 晚上 9 時



KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽 期間限定店

KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽 期間限定店