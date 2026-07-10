FIRM TCG Card Show亞博8月開鑼｜無論你喜歡Pokemon TCG、海賊王卡、遊戲王卡還是收藏棒球／籃球／足球卡！總之，香港的卡迷注意喇！2026年8月1至8月2日，首屆FIRM TCG卡牌展將於機場亞洲國際博覽館Hall 11舉行。場內雲集全球收藏家，齊集寶可夢、One Piece Card 及球星卡珍藏家，是你必去的交流買賣好地方，即上01 Space 購買門票，更有獨家85折早鳥優惠！



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FIRM TCG Card Show 大型卡牌展｜卡迷尋寶地

近年各種收藏卡牌Trading Card / Game Card 變身「紙黃金」成為投資工具，熱潮席捲全城，無論是未經評級的散卡還是滿分鑒定卡，都吸引大批玩家入手保值。FIRM TCG主辦的首屆大型卡展將於8月選址亞洲國際博覽館舉行。大會特意邀請世界各地的資深檔主來港，保證大家不用飛去日本歐美，直接留在香港就能親手掃走心頭好，絕對是年度級的尋寶盛事。

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FIRM TCG Card Show｜2026年8月1日至8月2日於亞博Hall 11舉行

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寶可夢卡/海賊王卡迷揮手區｜帶私伙珍藏即場交換！

FIRM TCG Card Show 現場不但有極高人氣的寶可夢、海賊王卡及龍珠經典收藏卡攤位；為配合近期足球盛事舉行，特設不同類型運動卡的「球星卡專區」，。大會極度鼓勵入場人士帶同自己的私伙珍藏，來到攤位與全球收藏家直接交流交換。只要眼光夠準，隨時能以超值條件換得神級靚卡回家。

FIRM TCG主辦的首屆大型卡展將於8月選址亞洲國際博覽館 Hall 11 舉行（AI想像圖）

兩大入場慳錢攻略｜01空間獨家早鳥85折

想入場朝聖記得提早買門票，去到現場即日買絕對不划算。現在直接登上「01空間」購票平台，即可享有獨家早鳥優惠，2人同行購買普通門票只需85元。只要用手機下載香港01應用程式並完成付款，電子門票5分鐘內就會發送到電郵，到時直接向工作人員展示QR Code就能輕鬆進場。

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兩大入場慳錢攻略｜即日來回機場快線55折優惠

入亞博坐機場快線又快又舒服，大會更提供即日機場快線來回特價優惠高達55折，詳情稍後公布

FIRM TCG Card Show亞博8月開鑼｜Pokemon海賊王齊集早鳥門票85折

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