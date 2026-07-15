【華為自建晶片製造廠】聯手昇維旭月產14萬片晶圓破三巨頭壟斷

【華為自建晶片製造廠】近年大家換新手機或組裝電腦時，有沒有發現無論是手機的「12GB RAM」，還是電腦的記憶體（DRAM），價格好像都悄悄上升？背後原因，除了因為人工智能（AI）爆發搶走大量晶片產能外，各大廠商之間的供應鏈爭奪戰也是關鍵。而近日據X（前稱Twitter）上的爆料，華為正準備採取一個「極其大膽」的策略，自己開工廠大批量產記憶體。



初期計畫量產28nm DRAM，月產能目標為14萬片晶圓。（X）

記憶體全球大缺貨，買機、升級越來越貴？

據傳聞，華為這次並非像蘋果（Apple）等公司一樣，到處尋找新的零件供應商來分攤風險，而是決定「自己動手，豐衣足食」。

目前全球高達95%的記憶體市場，都被三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）以及美國美光（Micron）這三巨頭牢牢壟斷。在AI熱潮催化下，記憶體本來就供不應求，SK海力士甚至曾預警缺貨潮可能會持續到2027年以後。對於用家來說，這意味著未來的手機、新電腦的生產成本會越來越高，最終受苦的還是消費者的銀包。

據傳華為正藉助一家新的國有晶圓廠加大力度進軍DRAM領域。（X）

聯手大廠、請台積電「大Sir」做CEO

傳聞指，華為已經聯同內地記憶體大廠昇維旭（Swaysure），並獲得政府的強力支持，準備合資興建一座12吋的記憶體晶圓製造廠。這座工廠目標初期攻堅28nm這種成熟製程的DRAM記憶體，產量非常驚人，預計每個月可以生產高達14萬片晶圓。不過，華為過往主要是負責設計晶片（Fabless），對於開工廠「燒晶片」的經驗卻不足。為了補足這個弱點，傳聞重金聘請前台積電（TSMC）總監擔任工廠CEO，再找來前日本爾必達（Elpida）高層做戰略顧問。

昇維旭（Swaysure）專注存儲芯片的研發、設計和生產

背後算盤：不求人、防制裁、順便減成本

華為這次下重注自建工廠，對我們普通消費者或者科技愛好者來說，到底有甚麼影響？

買機不用怕「受制於人」：傳聞提到，華為此舉很大程度是為了防患於未然。萬一未來國際政治局勢有變，三巨頭突然被限制供貨，華為自己有工廠，至少能保證自家的手機、伺服器和AI設備不會斷貨。

維持性價比：如果完全依賴外購，面對現在的記憶體瘋漲期，華為未來的旗艦手機售價可能被迫大幅飆升。但如果自家工廠能順利大批量產，華為就能拿到最便宜的內部「成本價」，未來的產品定價自然更有彈性，用家也能繼續買到性價比更高的產品。

2019年開始華為遭受美國持續打壓。（路透社）

若果這次行動成功，可能會重塑全球供應鏈、產品定價和地緣政治格局，尤其是在人工智能記憶體需求激增的情況下。

來源：X（前稱Twitter）