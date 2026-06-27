美國FCC加碼對華科技管制　擴限華為、中興等中企設備進口

美國聯邦通訊委員會（FCC）6月26日宣布，將再度擴大中國製電子設備進口禁令，新政將於7月初正式生效。此舉被視為華盛頓以國家安全風險為由，進一步打擊中國科技產品最新舉措。



本次禁令為2022年管制措施的升級延伸，當時FCC已禁止華為（Huawei）、中興（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua）等企業新型電訊與監控設備進口，而新禁令擴大至用於公共安全、基礎設施安防及國家安全領域的舊型號設備。

2026年5月4日，歐盟委員會一名發言人表示，在建立電信網絡等基礎設施時，將華為和中興的設備排除。（Getty）

近一年來，FCC持續加碼對華科技管制，先後封禁中國新款無人機、消費級路由器進口，並投票叫停涉中企零部件設備的新項目審批，准許自身在一定情況下禁止先前已核准的設備。

不過，此次禁令未全面封殺舊款無人機、路由器。FCC強調，新政旨在降低美國通訊行業風險、守護國家安全，但不禁止民眾繼續使用已購入的相關設備。

海康威視去年12月就相關管制提起訴訟，質疑FCC越權執法、缺乏合理依據。目前，中國駐美使館及涉事企業尚未回應本次擴限舉措。據路透社報道，FCC還研擬禁止美電訊運營商與中國電訊企業互聯互通，進一步壓縮中企在美運營空間。