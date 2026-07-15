AI不只會聊天 還會幫你上班！從興趣到影響 Agentic AI 落地時

有沒有想過，再過三年，你的手機裡可能會有一個真正的AI助手——不是只會聊天，而是能幫你訂飛機票、簽文件、提醒你還信用卡，甚至在你睡覺時把工作都做好的那種。這不是科幻電影，這是市場研究公司IDC的預測：到2029年，全球將有超過10億個Agentic AI在運行，接近全球人口的八分之一。



但問題是：企業到底準備好了沒有？麥肯錫的《2025年AI狀態》報告告訴我們，62%的企業說他們正在「實驗」AI Agent，但只有23%真正把這些系統擴展到全公司。換句話說：大家都在試，但沒幾個敢真正上。

這就是AWS Summit Hong Kong 2026的背景。6月17日，數千名企業領袖、技術人員和政策制定者聚集在灣仔會展，60多場專家講座、即場實驗和企業案例分享，核心訊息只有一個：「別再做Demo了，該上線了。」

峰會現場：不只是聽講，是「摸得到」的體驗

今年峰會最大的變化是：技術不再只停留在投影片裡，而是變成了可以親自試玩的體驗。Industry Zone 設有金融服務、零售等行業的即場Demo，讓參加者直接向AWS專家提問。AWS Village 展出了全球合作夥伴的最新解決方案，而Developer Zone則讓開發者試用Kiro——AWS旗下的Agentic IDE，一種能把自然語言轉成代碼的編碼工具。

同場還有AWS AI League的競技場，參賽者用Amazon SageMaker和Bedrock解決真實世界的AI挑戰，最強選手可以拿到re:Invent 2026拉斯維加斯的門票，總決賽獎金更高達50,000美元。對於想轉行AI的讀者來說，這類比賽其實是很好的起點——你不只在比賽，而是在建立一個可以展示給全世界看的portfolio。

二十歲的AWS：「我們還在Day One」

今年是AWS成立二十週年。Chris So在開幕致辭中說了一句話：「AWS才二十歲，我們還很年輕，所以我們仍然處於cloud和AI時代的Day One。」

這個「Day One」心態不是口號。Chris So在Keynote中分享了一個數字：AWS在2026年第一季度達到了年化150億美元的常規性收入（ARR），他將這個成就歸功於AI Agent的採用增長。簡單來說：AI Agent不是未來，是現在，而AWS正在用實際營收證明這一點。

重磅：AWS聯手科技園，三年內支持300間AI初創

今屆峰會最重要的宣布，是AWS與香港科技園公司（HKSTP）深化合作——聯合創新中心（JIC）迎來三年策略性升級。這個計劃有三個核心方向：

• 初創培育：三年內支持超過300間AI初創，新增重點放在醫療與生命科學領域

• 人才發展：為香港學生提供結構化的職業路徑，包括AWS認證考試和行業培訓

• 全球擴展：強化初創在大灣區的發展橋梁，並提供通往全球市場的渠道

這項合作的意義不只是「提供雲端額度」這麼簡單。醫療與生命科學是一個特別值得關注的方向——這是一個創新能夠直接影響人們生命的領域。如果香港的AI初創能在這個領域做出成果，對於整個亞洲甚至全球都會有重要意義。

企業故事：Vistra——當高管變成Builder

講完生態布局，來看企業怎麼用AI。Vistra是一家管理超過20萬個法律實體、業務遍及170個國家的環球企業服務巨頭。他們的AI轉型之路分為三個階段，很值得參考：

• 第一階段：建立雲端基礎設施，確保系統有足夠的韌性和擴展性

• 第二階段：推出AI合規顧問Geni，幫助員工處理日常合規問題

• 第三階段：讓所有員工都能使用AI工具，結果產生了13,000小時的效率提升和80,000次AI交互

最令人印象深刻的故事是：一位完全沒有技術背景的執行副總裁，用Amazon Q做出了一個定價修正手冊Agent。她不是程式員，只是一個看到收入問題、然後用手邊工具解決問題的商業領袖。

Vistra首席AI及數碼官Damian Leach說得好：「她是個商業領導者，看到了一個收入問題，然後用一個她手邊就有的工具解決了它。這是一個心態轉變，也是真正的基層創新。」

企業故事：Octopus——當封閉系統選擇開放

現時流通於市面的八達通卡及產品超過3,500萬件，幾乎滲透香港每一個日常場景。這個龐大的網絡，不僅是本地最成熟的支付基礎設施之一，亦可視為全球最早、最成功的大規模分布式賬本實驗之一。然而，即使是這麼成功的系統，也不可能永遠維持封閉。

八達通近年的轉型關鍵，並非在「優化現有」與「重塑未來」之間取捨，而是同步推進兩者。八達通的選擇是：讓卡片支付和賬戶獎勵平台並行運作——前者延續多年來幾乎零故障的絕佳可靠性，後者則讓他們能夠即時與用戶互動，並提供實時獎勵。

這個轉型背後，最值得記住的話來自八達通的Tim Ying 引述關於熱力學第二定律的熵增原理：「封閉系統雖然感覺上高效和安全，但它們會隨時間而衰退，因為它們失去了回應環境變化的能力。對八達通來說，這不只是技術變革，更是心態上的轉變。如果你不開放你的系統，最終熵增會逼你這樣做。」

這句話放在任何行業都說得通。無論是金融、零售還是制造業，關起門來做生意的時代已經過去了。AI的重點不是技術，而是一種願意改變的心態。

從興趣到影響：香港的AI十年正在展開

走過一整天AWS Summit，最大的感受是：變革需要的不只是技術，還需要願意改變的心態。Vistra讓高管變成Builder，Octopus讓封閉系統選擇開放——兩個看似不同的故事，其實講的是同一件事：未來屬於那些願意重新思考如何運作的人。

香港政府已撥出30億港幣的AI補貼計劃，目標是打造香港成為領先的AI樞紐。AWS與科技園的深化合作、數以千計的企業雲端基礎設施投入、加上新一代AI人才的培育——這座城市的AI旅程才剛剛開始。

對於普通讀者來說，最重要的訊息是：AI不是科幻電影的情節，也不是科技大廠的專利。它已經渗透到你手上的八達通卡片、你飛行的航班調度、你工作中的合規流程。興趣只是開始，真正的影響才剛剛上演。