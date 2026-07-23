AWS From Idea to Frontier招募華語創業者 獲雲端額度及展示機會

人工智能（AI）降低創業門檻，一個人亦有機會把想法轉化成產品。AWS推出全球加速計劃「創業復興 From Idea to Frontier」，現正招募華語「一人公司」（One Person Company，OPC）創辦人，以及成員不多於10人的初創團隊，報名期至8月12日。

參加者有機會獲得最高10萬美元AWS Credits、技術專家支援及創業導師指導；最終五強更可前往美國拉斯維加斯，在AWS年度科技大會re:Invent的主舞台展示產品，並參與全球路演。



Top 100獲技術及融資支援 五強赴美展示產品

計劃採用兩階段培育模式。入選首100名的團隊將成為「Frontier Builder」，加入計劃的核心創業社群，並可獲得AWS雲端資源、解決方案架構師（Solutions Architect）諮詢時段，以及與逾10名技術專家交流的機會。

參加者亦會獲安排創業導師配對、融資公開課及產品曝光支援，並列入官方Top 100榜單。計劃同時與小紅書合作，為入選項目提供內容及流量扶持，協助創辦人接觸更多潛在用戶。

晉身最終五強、成為「Frontier領航者」後，團隊可進一步獲得技術專家一對一支援，並與頂級創投基金閉門交流，爭取融資推薦。

五強亦有機會前往拉斯維加斯，在re:Invent舞台展示產品及參與全球路演，並獲得2027年多項國際科技活動的入場機會，包括Consensus及NVIDIA GTC等。

傅盛、張鵬等4名創業及投資界人士任導師

計劃邀請4名來自創業、科技媒體及投資界的人士擔任導師，包括獵豹移動董事長兼行政總裁傅盛、紅杉中國合伙人公元、「十字路口Crossing」創辦人Koji楊遠騁，以及極客公園創辦人兼總裁張鵬。

每名導師將主持比例為1比25的大師課，以小班形式與參加者深入交流，討論產品、市場定位、融資及創業策略，而非一般大型公開講座。

傅盛鼓勵創業者不要停留在討論階段：「別只圍觀、別只討論，動手做出來，讓產品替你說話。」

公元則認為，在AI快速發展的時代，創業者更需要懂得找出真正值得解決的問題。他表示：「這個時代最稀缺的不是答案，而是定義好問題的能力。」

11家技術夥伴參與 涵蓋AI、數據庫及物聯網

今次計劃共有11家技術夥伴參與，包括TiDB、Vozo、智譜Z.ai、AutoMQ、TUYA塗鴉智能、Espressif樂鑫科技、PPIO派歐雲、Snowflake、易必盈、Simplex及VAST。

合作夥伴涵蓋數據庫、大型語言模型、物聯網及運算資源等範疇，將為入選Top 100及最終五強的團隊提供技術和平台資源，協助創辦人加快產品開發與測試。

港初創可藉計劃測試內地市場

對香港初創企業而言，計劃除了提供雲端及技術支援，亦可能成為測試內地市場的渠道。

計劃由「觀猹」擔任首席營運平台，小紅書則擔任內容合作平台。參加者有機會獲得內地創業社群推薦及平台流量支援，接觸當地用戶、合作夥伴和投資者。

對於有意「北上」推廣產品，但尚未建立內地團隊或市場網絡的香港創辦人而言，參加加速計劃可望以較低成本測試市場反應，同時了解內地用戶的需求及使用習慣。

毋須已有融資或完整工程團隊

計劃接受華語OPC創辦人，以及人數不多於10人的初創團隊申請。申請者毋須已有完整工程團隊，亦不要求過往融資紀錄；只要有一個希望利用AI實現的產品構思，便可提交申請。

有意參加者須於8月12日或之前，透過AWS「From Idea to Frontier」官方活動網站報名。各項獎勵、雲端額度及活動安排，則以主辦方公布的最終條款為準。

AI可以放大一個人的生產力，而加速計劃則嘗試放大一個人的資源和舞台。對一人公司及小型初創而言，團隊規模或不再是把產品推向市場的最大限制；真正的考驗，是能否找出問題、迅速行動，並把構思製作成可供用戶使用的產品。

立即報名: https://aws.amazon.com/tw/local/hongkong/idea-to-frontier/