用AI就能「慳錢慳時間」？一場跨時空廣告展現行銷人創意的價值

市場營銷的本質，說穿了就是一場關於「時間」與「金錢」的博弈——我們每天都在尋找「如何讓兩者兼得」的終極答案。

自從 AI 狂潮席捲業界，許多品牌決策者與老闆們彷彿看到了救命稻草，誤以為只要導入 AI，就能瞬間壓縮製作時間、大幅削減成本。但真實的商業戰場與頂級廣告製作，真的是按一個「Generate」鍵這麼簡單嗎？



在最新一期的《香港01》旗艦商業訪談節目「Chat-in-01」中，我們深入探討了近期極具話題性的 X Wallet 廣告——這支作品透過技術，讓主角陳冠希 (Edison) 與 20 年前年輕版的自己，進行了一場跨時空的震撼對決。這支廣告的幕後製作秘辛，完美解答了 AI 在現代行銷中真正的位置。



要在廣告創作中真正實現『人機協作』，我總結出以下四個關鍵節點：

1. 好創意必須緊扣產品核心 用「時間」對決「金錢」 這廣告最打動人的地方，不僅是「讓現在與過去對話」，更在於它精準扣連了產品核心：金融服務解決的資金問題，本質就是「時間」問題。讓過去的自己代表時間，現在的自己代表金錢，這種將產品痛點轉化為極致創意的洞察力，是 AI 永遠無法自動生成的靈魂。沒有好 Idea，AI 產出的也只是一堆毫無意義的像素。

2. AI 扮演「想像力放大器」，將不可能化為現實： 有了頂尖的創意，還需要有能力將其落地。要完美重現一個人 20 年前的樣貌並流暢對戲，在過去幾乎是不可能的任務。但現在，AI 已經進化到可以精準複製人類的形象與神態。AI 在這裡不是為了偷懶，而是幫我們把大腦中「不可能」的畫面，變成震撼眼球的現實。

3. 面對「技術破綻與美學妥協」的實戰智慧 如果你以為交給 AI 就能「慳時間」，那就大錯特錯了。製作團隊坦言，為了駕馭 AI 的「不確定性」，單是後期製作就耗費了數月的時間。在實戰中，這是一場科技與藝術的博弈。導演必須回歸傳統工匠精神，利用極致的燈光技巧、鏡頭調度與後期 CG，去修補 AI 的破綻與質地不足，才能成就最終的張力與電影感。

4. 真人演員的未來：從「外貌」昇華為「靈魂本體」 當 AI 可以完美複製形象，真人演員會被淘汰嗎？這支廣告給了最響亮的答案：不會。團隊強調，畫面中最珍貴的是捕捉到了主角本人的「神韻」。他真實經過人生歷練、歲月沉澱出的神情，是他賦予這個虛擬角色的靈魂。未來，真人演員的核心價值將不再只是皮囊，而是他們獨特的生命歷練與人性共鳴。

【業界深度反思】 許多人視 AI 為威脅，但這次的案例讓我更堅信：AI 對廣告業界的衝擊，絕對是利多於弊。它不但沒有扼殺我們的工作，反而解放了想像力的枷鎖，讓 Marketers 可以發揮出更驚人的創意。那些過去受限於技術或預算而被迫放棄、看似「不可能」的絕妙點子，如今都能藉助 AI 得到昇華。AI 從來都不是來取代我們的，而是賦予我們將夢想化為現實的超能力。



撰文: 盧國威，《香港01》首席市場營銷官