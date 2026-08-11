OPPO Watch X3 Mini粉黛海新色登場｜生理期運動指導+藍寶石鏡面

OPPO Watch X3 Mini粉黛海新色發布｜OPPO官方搶在七夕情人節前夕正式宣佈，旗下兼具時尚質感與高規格性能的智能手錶OPPO Watch X3 Mini，追加全新配色「粉黛海」，同時邀請內地人氣女演員沈月出任產品體驗官。新配色預計將在8月14日全網開售（內地），目前已在各大官方途徑開啟預約。



OPPO Watch X3 Mini粉黛海新色發布。（OPPO）

內地人氣女演員沈月出任產品體驗官。（OPPO）

這次推出的「粉黛海」是繼高光金、星光銀與摩卡棕之後，為該系列注入的第四款配色，主打低飽和度的溫柔粉色調，將智能穿戴裝置推向「輕奢電子配飾」的定位。

主打低飽和度的溫柔粉色調，將智能穿戴裝置推向「輕奢電子配飾」的定位。（OPPO）

星光銀、高光金與摩卡棕配色。（OPPO）

OPPO Watch X3 Mini粉黛海有何設計亮點？

不同於傳統智能手錶濃厚的科技冷硬感，OPPO Watch X3 Mini粉黛海在材質選擇上相當講究。採用18K金精鋼錶殼，搭配高硬度的藍寶石水晶（Sapphire Crystal Glass）錶鏡，兼顧了日常抗刮耐磨與視覺上的精緻光澤。錶帶則換上舒適質感皮帶，整機含錶帶重量僅51克，對女性手腕來說負擔極小。

1.32吋的AMOLED圓形屏幕擁有466×466像素解像度，峰值亮度高達1000尼特。即便在強烈的戶外陽光下，錶面資訊依然清晰可見。

藍寶石水晶錶鏡，晶瑩通透，堅韌耐磨。（OPPO）

針對女性用家有哪些獨家健康功能？

這款手錶不止好看，更是對女性健康做了深度優化。手錶行業首發「生理期運動指導」功能。內置的高精度腕溫感應器，結合8通道心率與16通道血氧感應器，能精準捕捉身體數據，系統會自動根據用家當前的生理週期狀態，主動推薦最適宜的運動強度與恢復建議。

根據OPPO官方商城產品頁面資料顯示，手錶還支援情緒健康監測與睡眠呼吸窒息風險評估，全天候守護身心狀態。

全新腕溫感應器，精準預測生理週期。（OPPO）

硬件規格與續航表現如何？

OPPO Watch X3 Mini搭載高通驍龍4nm晶片，運行ColorOS Watch 16.0操作系統。除了支援WeChat手錶版，能直接在手錶上查看與回覆訊息外，還具備eSIM獨立通話功能與NFC智能拍卡（門禁、交通卡）。

續航力方面，內置345mAh典型值電池：

全智能模式：續航可達2.5天。

長續航模式：最長可延伸至7天。

手錶亦具備5ATM防水與IP68防塵防水等級，應對日常洗手、運動流汗乃至游泳場景毫無壓力。

更有多款錶帶。（OPPO）

價格方面，參考此前版本定價與官方預約頁面：

藍牙版：1,799元人民幣起（約2,091港元）。

eSIM版：1,999元人民幣起（星光銀/摩卡棕/粉黛海）（約2,324港元）。

高光金eSIM版：2,499元人民幣（約2,906港元）。