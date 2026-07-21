Apple Watch勿做這5件事　不當使用恐損壞防水功能　系統記得更新

Apple Watch勿做這5件事｜Apple Watch 作為 Apple 中重要的穿戴裝置，為許多用戶的日常生活帶來了便利。然而，要讓 Apple Watch 保持最佳狀態並延長其使用壽命，用戶必須瞭解一些關鍵的使用禁忌。從看似基礎的清潔注意事項，到較為特殊的環境限制，這些都是決定 Apple Watch 長期效能的重要因素。



裝置受損後勿接觸水分 防水功能無法修復

Apple Watch 確實是游泳愛好者和水上運動愛好者的理想穿戴裝置。具有 50 米防水等級，可在游泳池或海洋中使用。Apple Watch Ultra 更是具備 100 米防水等級，Apple官方表示可用於參加高速水上運動和最深達 40 米的休閒潛水活動。

然而，這些防水能力的前提條件是裝置處於完好無損的狀態。一旦 Apple Watch 因為摔落、掉落或撞擊牆壁等原因受到損傷，其防水性能就可能被破壞。Apple官方明確指出，防水性能並非永久性條件，會隨著時間推移而逐漸減弱。更為關鍵的是，防水性能無法被重新製造或重新密封。

導致防水性能減弱的情況包括跌落 Apple Watch、物理撞擊以及在進行極限運動時佩戴。因此，如果你的手錶已經受損，最明智的做法是避免任何水接觸，改為進行不需要沾水的運動，例如騎自行車、打籃球或跑步。即使在戶外進行這些運動時，也應該盡量躲避雨水。

肥皂與磨砂產品威脅防水密封 清潔方式必須講究

許多 Apple Watch 用戶可能不知道，Apple官方並不建議用肥皂或其他磨砂產品清潔手錶。Apple明確表示，肥皂和磨砂產品（如膏狀物和粉末）會削弱手錶的防水性能。Apple並未詳細說明這些產品對手錶外殼的具體影響，但強調該裝置依賴精密密封來維持防水性能。

Apple建議只用非磨砂、不掉毛的布料和清水清潔手錶。這項建議暗示Apple擔心某些化學物質可能與外殼、感應器或密封件產生化學反應，從而損害產品性能。

此外，用戶應該遠離溶劑、香水、洗潔精、髮染、防曬霜、蚊蟲驅避劑或潤膚露等產品。Apple建議用戶在每次運動或大量出汗後都應清潔並擦乾 Apple Watch、錶帶及皮膚。更重要的是，不應在手錶充電或靠近熱源或清潔產品時進行清潔。同時，也不應在有其他物件插入或連接到 Apple Watch 時進行清潔。

桑拿房環境危害裝置 溫度超標引致多重故障

如果你經常在游泳時佩戴 Apple Watch，你可能也習慣了在淋浴時穿著它，甚至在桑拿房內使用它。然而，事實上桑拿房和 Apple Watch 是完全不相容的。Apple Watch 的最佳工作溫度上限為攝氏 35 度，而 Apple Watch Ultra 型號則可以承受攝氏 45 度。但是，蒸氣房的溫度可以高達攝氏 50 度，這遠遠超出了 Apple Watch 應該工作的理想溫度範圍。

這類極端高溫會對 Apple Watch 的防水密封造成損傷、使電池性能退化，並導致原不應在此環境下工作的裝置過熱。在如此極端溫度下，用戶可能會經歷多項問題，包括螢幕變暗、需要冷卻才能使用的警告提示、以及蜂窩連接停止工作等情況。

忽視軟體更新 安全漏洞威脅個人數據

部分用家會懶得為Apple Watch更新，但未能及時更新 Apple Watch 可能會危害個人數據。軟體更新旨在改善裝置體驗、修補安全漏洞、增加新功能和解決程式錯誤。因此，應該定期進入 iPhone 上的「Watch」應用程式，點選「一般」，選擇「軟體更新」，查看是否有新的 watchOS 版本可用。這將確保你的 Apple Watch 擁有最新功能並受到保護，免受最新的攻擊威脅。

使用硬質保護殼反而有害

如果擔心 Apple Watch 可能受到物理損傷，可能會認為硬質保護殼能保護它。市場上確實有許多人使用保護殼，並且有各種顏色、款式和設計可供選擇。但是否想過，為什麼Apple從未推出官方 Apple Watch 硬質保護殼呢？

硬質保護殼可能會影響用戶使用按鈕、連接器和其他連接埠的方式。Apple官方聲明，使用者不應對按鈕施加過大壓力，因為這可能會破壞裝置。所以如果使用不符合規格的配件，應該小心監控裝置。選擇設計良好、貼合度高的配件至關重要，或者乾脆避免使用額外的硬質保護殼，讓 Apple Watch 以其本來的設計方式工作。