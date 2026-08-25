iOS 27更新亮點｜徹底擺脫「無用AI」：這3功能升級讓效率倍增！

iOS 27更新亮點｜隨著蘋果（Apple）最新一代操作系統iOS27進入公開測試的最後衝刺階段，全球果粉和科技圈都在關注這次升級到底能帶來甚麼？以下這3個被讚不絕口的新功能，很可能會徹底改變用家每天使用iPhone的習慣。



iOS 27的正式版本預計將於9月配合新一代iPhone一起發佈。（AI生成）

Siri終於有了專屬獨立App

過去我們用Siri，不是長按電源鍵就是喊一句口令，介面隨後在螢幕下方彈出。但在iOS27中，蘋果做了一個打破10多年慣例的決定：推出全新的Siri獨立App。

在ChatGPT、Google Gemini等聊天機器人大行其道的今天，很多複雜對話需要反復追問。iOS27的SiriApp提供了一個專屬空間，不僅介面乾淨，更支援透過iCloud在Mac、iPad、Apple Watch乃至Apple Vision Pro上私密同步所有對話記錄。用家在電腦上問到一半的行程安排，出門打開iPhone的SiriApp就能繼續聊。對於不喜歡打斷當前螢幕操作，或者想把Siri當作個人知識庫的用家來說，這個預裝在主螢幕上的App將會是用家特別喜歡的新功能。

蘋果推出由Apple Intelligence驅動的全新升級版Siri AI與獨立Siri應用程式。（AI生成）

訊息App「一鍵建議」：不用召喚AI，它就懂你要甚麼

很多人討厭在通訊App裏嵌入AIChatbot，因為每次要它幫忙都要輸入Prompt。但iOS27的訊息App給出了另一種解法：上下文「一鍵建議」。

比如，朋友在iMessage傳訊息問你：「上次我們在京都吃的拉麵相片可以發給我嗎？」。舊版做法是：用家需要跳出訊息→打開「相片」App→搜尋「京都拉麵」 →選取相片最後複製並回到訊息貼上。

而新版iOS27不再需要如此繁雜的做法，系統會透過Apple Intelligence辨識出對話上下文，對話框上方會直接浮現一個按鈕。點擊一下，iPhone就會自動從用家相簿中根據關鍵字、地點與人物篩選出最合適的相片供用家選擇。

透過Apple Intelligence辨識出對話上下文，「一鍵建議」回覆訊息。（AI生成）

Apple日曆進化：「智能事件細節」讓用家打一行字就搞定

如果是Apple日曆的重度用家，應該會對過去繁瑣的新增流程感到頭痛，手動輸入題目、選日期、調時間、填地點、邀請聯絡人等等。不過iOS27引入了期待已久的自然語言輸入功能——「智能事件細節」。

現在用家只需要在新增欄位輸入一行平常說話的句子：「明晚七點在中環Landmark和Chris聚餐」。

Apple Intelligence就會自動辨識並填入所有資訊：



事件名稱：與Chris聚餐



時間：明天19:00



地點：中環Landmark



邀請對象：Chris



可以用自己的語言輸入事件描述，iOS 27會自動偵測並填入關鍵細節。（AI生成）

iOS 27的正式版本預計將於9月配合新一代iPhone一起發佈。