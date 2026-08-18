快升！iOS 26.6.1緊急更新 補iPhone 29個安全漏洞｜蘋果公司（Apple）深夜突然向全球用戶推送了 iOS 26.6.1 以及 iPadOS 26.6.1 的緊急修補更新。對於尚未升級至最新系統的舊款設備，官方也 synchronous 推送了 iOS 18.7.10 進行防禦加固。本次更新表面上沒有新增炫目的新功能，但背後卻隱藏著近期最嚴重的資安威脅。



iOS 26.6.1緊急更新｜Apple修補iPhone 29個安全漏洞即升級免被駭

根據香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 發布的最新安全警示，蘋果本次一口氣封堵了高達 29 個系統漏洞，涵蓋圖像處理、網路通訊以及瀏覽器核心。資安專家強烈建議所有 iPhone 持有者盡快進行系統升級。

資料來源：HKCERT

香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 發布的最新安全警示，蘋果本次一口氣封堵了高達 29 個系統漏洞

為什麼這次更新非升不可？

這次漏洞的嚴重性在於「攻擊門檻極低」。以往的網路釣魚多半需要用戶點擊不明連結或輸入密碼，但這次被揭發的漏洞，許多屬於不需要用戶主動操作的攻擊類型。

ImageIO 圖像解碼漏洞：攻擊者透過訊息、郵件或網頁向目標發送一張經過特殊設計的圖片檔案，當 iPhone 系統在背景嘗試渲染這張圖片時，攻擊者就能取得執行任意程式碼的權限。

Telephony 遠端通訊驗證漏洞：由德國波鴻魯爾大學研究團隊發現的 CVE-2026-65329 漏洞指出，處於特定網路位置的黑客，能夠繞過 IPSec 身份驗證並攔截用戶的網絡封包。

WebKit 瀏覽器引擎漏洞：超過三成的漏洞集中在 WebKit 核心，只要用戶使用 Safari 瀏覽特定惡意網站，裝置就可能遭到記憶體損壞或隱私資料外洩。

如何應對手機被操控？詳細方法：

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哪些設備需要更新？

根據 MacRumors 的報導，這次的更新實質上是將即將發布的 iOS 27 中累積的最新資安防護預先轉移至現行版本，以防止攻擊者在秋季新機發布前發動大規模攻擊。

只要是支援 iOS 26 的機種均可收到 iOS 26.6.1 推送；

而對於 iPhone XS、iPhone XR 等較舊款型號，蘋果亦提供了 iOS 18.7.10 的修補方案。

如何安全升級？

1：確保 iPhone 已連線至穩定的 Wi-Fi 網絡。

2：開啟手機「設定」（Settings） > 「一般」（General） > 「軟體更新」（Software Update）。

3：點擊「立即更新」或「下載並安裝」