iOS 26.6.1緊急更新｜Apple修補iPhone 29個安全漏洞即升級免被駭
快升！iOS 26.6.1緊急更新 補iPhone 29個安全漏洞｜蘋果公司（Apple）深夜突然向全球用戶推送了 iOS 26.6.1 以及 iPadOS 26.6.1 的緊急修補更新。對於尚未升級至最新系統的舊款設備，官方也 synchronous 推送了 iOS 18.7.10 進行防禦加固。本次更新表面上沒有新增炫目的新功能，但背後卻隱藏著近期最嚴重的資安威脅。
根據香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 發布的最新安全警示，蘋果本次一口氣封堵了高達 29 個系統漏洞，涵蓋圖像處理、網路通訊以及瀏覽器核心。資安專家強烈建議所有 iPhone 持有者盡快進行系統升級。
資料來源：HKCERT
為什麼這次更新非升不可？
這次漏洞的嚴重性在於「攻擊門檻極低」。以往的網路釣魚多半需要用戶點擊不明連結或輸入密碼，但這次被揭發的漏洞，許多屬於不需要用戶主動操作的攻擊類型。
ImageIO 圖像解碼漏洞：攻擊者透過訊息、郵件或網頁向目標發送一張經過特殊設計的圖片檔案，當 iPhone 系統在背景嘗試渲染這張圖片時，攻擊者就能取得執行任意程式碼的權限。
Telephony 遠端通訊驗證漏洞：由德國波鴻魯爾大學研究團隊發現的 CVE-2026-65329 漏洞指出，處於特定網路位置的黑客，能夠繞過 IPSec 身份驗證並攔截用戶的網絡封包。
WebKit 瀏覽器引擎漏洞：超過三成的漏洞集中在 WebKit 核心，只要用戶使用 Safari 瀏覽特定惡意網站，裝置就可能遭到記憶體損壞或隱私資料外洩。
如何應對手機被操控？詳細方法：
哪些設備需要更新？
根據 MacRumors 的報導，這次的更新實質上是將即將發布的 iOS 27 中累積的最新資安防護預先轉移至現行版本，以防止攻擊者在秋季新機發布前發動大規模攻擊。
只要是支援 iOS 26 的機種均可收到 iOS 26.6.1 推送；
而對於 iPhone XS、iPhone XR 等較舊款型號，蘋果亦提供了 iOS 18.7.10 的修補方案。
如何安全升級？
1：確保 iPhone 已連線至穩定的 Wi-Fi 網絡。
2：開啟手機「設定」（Settings） > 「一般」（General） > 「軟體更新」（Software Update）。
3：點擊「立即更新」或「下載並安裝」