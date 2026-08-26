招股進行中：SHEIN如何以創新運營模式構築產業壁壘？

近年來，全球時尚產業邁入高速發展新階段，消費需求持續升級，行業市場規模穩步擴容，展現出強勁的增長韌性與廣闊的發展前景。



根據灼識諮詢數據，全球線上時尚市場規模由2021年5,220億美元增長至2025年6,060億美元，預計2030年將進一步攀升至7,920億美元，行業長期成長空間廣闊、發展潛力十足。

立足全球時尚數字化變革浪潮，全球性線上時尚與生活方式龍頭企業SHEIN（00625.HK）於近日啟動招股，目前正在招股進行中，此次IPO，SHEIN共全球發售279,992,500股B類股份，其中香港發售27,999,300股B類股份，國際發售251,993,200股B類股份，發售價介於47.60港元-49.50港元之間。據媒體報導，截至8月25日上午11時，此次公開發售部分錄得超額認購3.2倍。若進展順利，公司將於9月1日登陸香港資本市場。

對標國際時尚同行下的LATR差異化優勢

作為全球性線上時尚行業的引領者，SHEIN主要通過提供豐富多樣、高度包容、不斷上新且極具性價比的產品，滿足了消費者的多元化需求。

經過多年全球化深耕佈局，目前公司業務版圖遍及全球約160個市場，收入結構形成多區域、多市場佈局，有效規避單一市場政策、經濟波動帶來的經營風險，經營穩定性持續領跑行業。

與傳統時尚品牌運營模式形成鮮明對比，SHEIN獨創的LATR運營模式，是其突破行業瓶頸、持續領跑市場的核心護城河。相較於Inditex、H&M等同業模式，SHEIN獨創的運營體系極大優化產業運作效率，構建起難以復製的核心競爭力。

憑藉獨具優勢的LATR運營模式，SHEIN在經營效率與價值回報上遙遙領先同行，庫存周轉天數僅36天，遠優於Inditex的71天、迅銷的114天、阿迪達斯的164天行業水平。

創新「小額快備」前置備貨模式

在供應鏈運營領域，SHEIN持續打通產業鏈上下游壁壘，將極致供應鏈優勢深度延伸至海外倉儲、終端履約環節，創新落地行業領先的「小額快備」前置備貨模式，徹底顛覆傳統跨境服飾「大批量、長週期、高庫存」的運營痛點。

早在2022年便啟動波蘭自動化海外倉的選址佈局、基建建設與系統調試工作，提前卡位歐洲核心市場履約節點。

截至今年6月，SHEIN「小額快備」前置備貨模式已開始運行，預計將逐步實現歐洲市場全域覆蓋。

在歐洲跨境稅改政策落地、行業監管趨嚴的市場環境下，這一前瞻性佈局的戰略價值愈發凸顯。本輪歐洲稅改全面落地後，行業合規門檻大幅提升，多數同行企業因缺乏前置佈局，被迫緊急調整跨境物流架構、重構合規運營體系，短期內普遍面臨運營成本大幅抬升、終端配送時效波動、用戶體驗下滑的多重經營壓力。

總體而言，SHEIN依託自主可控的全鏈路數字技術體系，以及「小額快備」海外前置倉佈局，持續領跑全球線上時尚賽道，展現了中國時尚產業完備的供應鏈實力與全球核心競爭力。

展望未來，隨著全球數字化消費持續滲透、跨境合規體系日趨成熟、SHEIN海外履約網絡與技術生態持續迭代完善，公司全球化佈局將進一步深化，市場覆蓋範圍、品牌影響力、行業話語權將持續提升。公司長期成長邏輯清晰、增長動能充沛，投資價值持續凸顯，未來成長空間值得期待。