三星S27 Ultra渲染圖流出｜外觀、鏡頭、規格與預測售價一文看清

Samsung 三星 S27 Ultra渲染圖流出｜知名爆料人OnLeaks聯手外媒Android Headlines獨家釋出了Samsung下一代機皇Galaxy S27 Ultra的CAD繪圖與核心規格資訊。這份資料不僅揭示了這部頂級旗艦的外觀變化，更展現了三星在內部空間佈局與硬件策略上的重大調整。今次就帶大家看看三星S27 Ultra到底是甚麼樣，外觀、鏡頭、晶片規格、上市時間與預測售價全了解。



三星S27 Ultra渲染圖。（Android Headlines）

S27 Ultra外觀有何改變？

最震撼業界的改變莫過於機背鏡頭模組。三星放棄了自S22 Ultra時代沿用多年的直向獨立鏡頭設計，轉而採用一塊大型的橫向凸起「相機平台」。這種設計語彙與市面上某些競爭對手極為相似，隨即在科技圈引發「撞臉」爭議。

根據Android Central的報道，機身邊框依然保持鈦金屬材質，但邊角處理變得稍微圓潤，提升了單手握持的舒適度。機身尺寸預計為163.2 x 77.9 x 8.8mm，相較於前代，厚度略微增加了0.2mm。

機身尺寸預計為163.2 x 77.9 x 8.8mm。（Android Headlines）

相機規格是升級還是閹割？

鏡頭模組的另一個顯著變化是數量的減少。S27 Ultra將後置鏡頭從4顆削減為3顆，正式取消了搭載多年的1000萬像素3倍光學變焦鏡頭。

主鏡頭：200MP（採用全新ISOCELL HIP6感光元件）

超廣角鏡頭：50MP

潛望式長焦鏡頭：50MP（支援5倍光學變焦）

三星團隊認為，透過200MP主鏡頭的高像素裁切技術，足以覆蓋1倍至4倍之間的日常焦段，拍攝質素甚至優於舊款的1000萬像素小感光元件。

據稱，三星將使用索尼IMX855 5,000萬像素感測器作為超廣角鏡頭。（Android Headlines）

電池與充電體驗有哪些升級？

機身厚度的增加換來了極具誠意的電量提升。S27 Ultra將配備5700mAh大容量電池，比起S26 Ultra的5000mAh整整增加了700mAh。更令用家期待的是，該機款將原生整合Qi2磁吸無線充電標準。用家不再需要購買額外附帶磁環的手機殼，即可直接搭配各式MagSafe磁吸配件使用。

三星Galaxy S26 Ultra比較三星Galaxy S27 Ultra。（Android Headlines）

處理器與記憶體配置如何？

在核心效能方面，S27 Ultra預計全線搭載高通最新一代的高頻版本晶片——高通Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme。受限於記憶體晶片的全球成本上漲，三星這次並未全面普及LPDDR6，而是繼續採用LPDDR5X記憶體，基礎版本依然從12GB RAM起步，高配版則提供16GB RAM。

預計上市時間與售價是多少？

依照三星發布旗艦機款的歷史慣例，Galaxy S27 Ultra預計於2027年1月下旬的Unpacked發布會上正式亮相，並於2027年2月初在全球陸續開售。

價格方面，由於升級了感光元件、電池容量以及採用高昂成本的高通新晶片，市場預測S27 Ultra美國市場起售價可能由上代的$1,299美元調升至$1,399美元。

來源：Android Headlines