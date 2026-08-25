平價 5G 手機戰場又添新兵。索尼（又譯：索尼 / Sony）發布中階新機 Xperia 10 VIII，換上系列招牌紫色機身，加上 120Hz 屏幕、168g 極輕機身等升級，開價 HK$4,799，剛好踩住消費者對於中階手機「不過五千」的心理關口。同場還會推薦6款市面CP值最高的%5,000內中階手機。



招牌紫色加持：Sony Xperia 10 VIII 日系輕巧與 120Hz 的遲來補完

作為索尼中階陣線的最新代表，Sony Xperia 10 VIII 這次最討好日系迷的莫過於招牌「迷霧紫」配色的回歸。機背的用料比10 VII更加粉色系、且帶點半透明。機身重量精緻地控制在 168g，卻同時塞入了 5,000mAh 大容量電池與 Corning Gorilla Glass Victus 2 防護玻璃，防塵防水等級維持在 IP65/IP68。

上豐澤預訂Sony Xpeira 10 VIII｜$4,799｜薄荷白｜霧灰色｜霧紫色3色

招牌紫色加持：Sony Xperia 10 VIII 日系輕巧與 120Hz 的遲來補完（鍾世傑 攝）

Sony Xpeira 10 VIII｜$4,799｜薄荷白｜霧灰色｜霧紫色3色（鍾世傑 攝）

硬件無變．AI改良｜各鏡頭試相一覽

索尼Xperia 10 VIII的基本性能可說是沒變，處理器採用高通（Qualcomm）Snapdragon 6 Gen 3，主鏡頭 5,000 萬像素亦與10 VII相同，不過多得AI演算法改良，Sony 表示10 VIII長焦鏡頭的光暗對比／細節處理都更出色，馬上看看各款鏡頭的試相。

1X主鏡頭加散景模式

1X主鏡頭加散景模式（鍾世傑 攝）

2X無損光學變焦（主鏡頭數碼裁切）（鍾世傑 攝）

前置自拍相機

前置自拍相機

1X主鏡頭近攝食物

1X主鏡頭近攝食物（鍾世傑 攝）

超廣角鏡風景照

超廣角鏡風景照（鍾世傑 攝）

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120Hz OLED 螢幕 + 強化型機身喇叭｜睇片一流

上一代最令人詬病的 60Hz 屏幕，今代終於一舉升級至 6.1 吋 120Hz OLED 螢幕，螢幕亮度提升約 50%，戶外強光更清晰。而且機身橫置時，左／右兩邊的內置喇叭，音量與低音表現提升約 30%，睇戲打機一流。

機身橫置時，左／右兩邊的內置喇叭，音量與低音表現提升約 30%，睇戲打機一流。（鍾世傑 攝）

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保留了 3.5mm 耳機孔與 microSD 卡槽（最高2GB卡），並支援eSIM做到一機雙號雙待。

保留了 3.5mm 耳機孔（鍾世傑 攝）

保留了microSD 卡槽（最高2GB卡），並支援eSIM做到一機雙號雙待。（鍾世傑 攝）

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僅得原生Google AI｜一個原創功能有心思

Sony並沒有發展自家手機專用AI，今次亦只是介紹了「圏圖」「認歌曲」等goolge 原生AI小功能。不過Sony就原創了一個快捷開app小工具，只要連click兩下power掣，就會彈出可自定內容的app short cut，方便取用電子支付、社交媒體等常用程式。

快捷開app小工具，只要連click兩下power掣，就會彈出可自定內容的app short cut，方便取用電子支付、社交媒體等常用程式。

性能相約卻加價｜加推出機優惠增吸引力

由於近年半導體升值，手機界被迫集體加價，索尼Xperia 10 VIII 開價 HK$4,799 ，卻只是10 VII的小改款，賣點的確不足。所以Sony亦同步推出一系列出機優惠，比如加送單價$290元原裝防撞機殼（內置腳架），舊機Trade-in加$300，以及加$499換購原價$1499的夾耳式藍牙耳機LinkBuds Clip。如不要耳機，亦可直接換成$300超市現金券。

Sony Xperia 10 VIII 規格與香港定價總覽

香港建議零售價：HK$4,799

預售與發售日期：2026年8月26日起預售，9月中旬正式上市

機身顏色：冰晶白、磨砂灰、迷霧紫

機身重量：168g

螢幕規格：6.1 吋 FHD+ OLED，升級支援 120Hz 螢幕更新率

處理器：高通（Qualcomm）Snapdragon 6 Gen 3記憶體

儲存：8GB RAM（支援額外 6GB 虛擬 RAM）+ 128GB ROM

記憶卡：支援最高 2TB microSD 卡擴充

相機鏡頭組合：主鏡頭：5,000 萬像素（1/1.56 吋感光元件、F1.9 光圈、OIS 光學防震、AI 超級解析度變焦）• 超廣角鏡頭：1,300 萬像素（123° 視野）

電池與續航：5,000mAh

機身防護：IP65/IP68 防塵防水、Corning Gorilla Glass Victus 2 正面玻璃

其他：3.5mm 耳機孔、High-Resolution Audio、LDAC、360 Reality Audio系統與更新承諾出廠預載 Android 16，提供 4 次 OS 升級及 6 年安全更新

早鳥預購優惠：免費獲贈原廠手機殼（價值 HK$290）／ HK$300 Trade-in 優惠券／ 加 HK$499 換購 LinkBuds Clip 無線耳機（價值 HK$1,499）或 免費獲贈 HK$300 超市現金禮券

加送單價$290元原裝防撞機殼（內置腳架）

加$499換購原價$1499的夾耳式藍牙耳機LinkBuds Clip。如不要耳機，亦可直接換成$300超市現金券。

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消委中階手機評測已Out｜編輯自選6部同價位手機推薦

電子產品買新不買舊，不少人選購時發現傳統機型更新極快，消委上次發表的中階手機報告（2025年）評測名單已略顯過時。倘若手握 5,000 港元預算上限，放眼市面最新熱門款式，無論是小米、三星、華為還是 OPPO，其實還有不少規格更高、性價比更兇猛的選擇。

1. 小米 Xiaomi 17T Pro：徠卡長焦加持的效能怪獸

預算貼近 5,000 元天花板，小米（又譯：小米 / Xiaomi）17T Pro 是規格黨的死穴。新機繼續與徠卡（又譯：徠卡 / Leica）深度合作，搭載 5 倍光學變焦潛望鏡頭與 7,000mAh 巨量電池。配合 144Hz 螢幕與最新旗艦級晶片，圖像渲染與運算速度直接逼近近萬元旗艦，市面報價僅約 $4,980 起，極具競爭力。

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小米 Xiaomi 17T Pro

2. 三星 Samsung Galaxy A57 5G：6 年更新承諾的安心之選

追求系統穩定與售後保障，三星（又譯：三星 / Samsung）Galaxy A57 5G 展現了極佳的平衡感。機身壓至 6.9mm 纖薄質感，採用金屬中框與玻璃背板，具備 IP68 防水與 5,000 萬像素 OIS 鏡頭。三星官方承諾提供高達 6 次 Android 系統大版本升級與 6 年安全更新，是用三四年以上的安心之選。

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三星 Samsung Galaxy A57 5G：6 年更新承諾的安心之選

3. Nothing Phone (4a) Pro：透明極客風格與 140 倍變焦

偏好獨特審美與設計感的玩家，Nothing Phone (4a) Pro 定價落在 $4,499。除了進化版的半透明機身與 Glyph 光效燈帶，今代首度加裝 50MP 光學防震長焦鏡頭，支援高達 140 倍數位變焦。極簡無廣告的 Nothing OS 系統，在同價位機海中極具辨識度。

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3. Nothing Phone (4a) Pro：透明極客風格與 140 倍變焦

4. 華為 HUAWEI Pura 80 Pro：旗艦降價落入 5000 預算區間

雖然新一代 HUAWEI Pura 90 Pro 已經上市，但其實上代Pura 80 Pro能力依然很強悍。新機7千幾，上代的零售價則回落至 $4,580 左右，超聚光微距長焦與超大底感光元件，在夜景與人像質感上依然勝過一般中階機，對於相機規格要求極高的人來說是撿漏好時機。

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4. 華為 HUAWEI Pura 80 Pro：旗艦降價落入 5000 預算區間

5. OPPO Reno15 Pro Max 5G：2 億像素與 80W 閃充霸主

OPPO Reno15 Pro Max 5G 開價 $4,499，主打 2 億像素高清主鏡頭與 6,500mAh 超大電池。機身更具備罕見的 IP69 頂級防塵防水性能，支援 80W 有線快充與 50W 無線充電，續航與補電速度幾乎無可挑剔。

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5. OPPO Reno15 Pro Max 5G：2 億像素與 80W 閃充霸主

POCO F8 Ultra：Snapdragon 8 Elite 晶片的性能怪獸

雖然POCO F9 Ultra傳聞8月尾前就會公開，但無損上代 F8 Ultra 的超抵用強悍性能。它直接塞入頂級 3nm 製程高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦晶片，配備與 BOSE 聯合調音的 2.1 聲道喇叭、5 倍潛望長焦與 6,500mAh 電池。官方特價折合約 $4,999，在五千元以下預算內無人能在運算算力上與其抗衡。HK$4,999

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