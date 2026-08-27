為甚麼路由器有WAN和LAN？兩個顏色、相同網口　插錯直接全屋斷網

WAN/LAN 差別 | 買了最新的Wi-Fi 7路由器，拆開包裝，翻到背面一看：4、5個一模一樣的RJ-45網線插孔，上面小小的英文字母寫著WAN和LAN。如果不小心把Modem接出的網線插進LAN埠，全屋頓時宣告斷網。這兩個外觀一模一樣的介面，究竟藏著什麼本質上的區別？



為甚麼路由器有WAN和LAN？（Mercusys）

WAN與LAN有何差別？一個對外，一個對內

要弄懂這兩個連接埠，首先得了解它們代表的網絡範疇。

WAN（Wide Area Network，廣域網）： 這是用家的路由器連接「外部世界」的唯一通道。無論是香港寬頻（HKBN）、中華電信、中國電信，還是北美的Comcast，電訊商拉進你家中的光纖訊號，都必須先通過WAN埠進入路由器。可以把WAN埠想像成住宅大廈的大堂總門，所有來自全網頁面、串流影音的數據，都要經過它進出。

LAN（Local Area Network，局域網）： 這是用家家裡的「內部私人網絡」。用家的桌上電腦、Smart TV、NAS儲存設備，甚至Smart Home設備，通過網線插在LAN埠上，或者透過Wi-Fi無線連接，全部都屬於這個局域網的一部分。

WAN與LAN有何差別？。（CSDN）

簡單來說：WAN負責對外溝通，LAN負責對內連接。



為甚麼插錯線會導致全屋斷網？

許多用家在DIY裝機或重組家居線路時，最常犯的錯誤就是把Modem接出來的線直接插進LAN埠。

當用家把外網訊號源插入LAN埠時，路由器的NAT（網絡地址轉換）機制就無法正常運作。路由器無法取得電訊商指派的公網IP（Public IP Address），同時也無法將外網的數據包精準分發給用家內網的手機或電腦。這時的裝置雖然顯示「已連接Wi-Fi」，但實際上根本無法載入任何網頁——這就是典型的「假連線」。

兩種接口一般為不同顏色，WAN通常為藍色。（CSDN）

IP地址的配發角色：DHCP伺服器的核心價值

路由器的另一個核心功能是配發IP地址。在LAN的內部環境中，路由器充當DHCP（動態主機設定協定）伺服器的角色。它會為連上Wi-Fi或插在LAN埠上的每一個裝置，分配一個類似192.168.1.X的私有IP地址，這些裝置靠著LAN埠在局域網絡內互相傳送檔案、共享印表機。

而WAN埠接收的，則是電訊商發給你的動態或靜態公網IP。沒有WAN埠在最前線擋著並執行地址轉換，內網幾十台裝置就無法共享同一條寬頻管道。

路由器的另一個核心功能是配發IP地址。（中關村在線）

新型路由器的「盲插」功能靠譜嗎？

近年市面上許多新推出的Router（如ASUS、TP-Link或Netgear的新型號）開始支援「WAN/LAN自適應」或「網口盲插」技術。這項功能透過晶片自動偵測傳輸訊號的來源，無論將Modem的網線插在1號埠還是2號埠，路由器都能自動將該插孔判定為WAN埠，將其餘插孔轉為LAN埠。這對不熟悉網絡設定的用家來說確實是大福音，大幅降低了接線錯誤的機率。

不過在需要使用2.5Gbps甚至10Gbps高速網埠的環境下，部分路由器只有其中一個Port支援最高頻寬。這時仍需看清標示，確保將光纖Modem的高規格網線精準插入指定的WAN埠，才能跑滿千兆以上的寬頻極限。