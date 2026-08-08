手提桌機保養懶人包 | 舊機保養10大Q&A：延壽真正做對這幾步就夠

手提桌機保養懶人包 | 你的電腦是不是已經用了超過三年？開機時間從原來的十幾秒拖到幾分鐘，只要打開多個網頁或執行剪輯軟件，風扇就發出像飛機起飛般的噪音，甚至無預警黑屏當機？做好這10個核心保養環節，舊電腦完全有機會再戰三年。



做好以下10個核心保養環節，舊電腦完全有機會再戰三年。（NVIDIA）

Q1：電腦究竟要多久清理一次灰塵？

建議至少每年徹底清理一次。如果家中養寵物或居住環境灰塵較多，頻率應提高到每3至6個月檢查一次。

灰塵是電子零件的隱形殺手。當灰塵覆蓋在散熱片與風扇葉片上，會嚴重阻礙熱量排出。一旦中央處理器（CPU）或顯示卡溫度過高，系統就會自動啟動防護機制降低運作頻率（即「過熱降頻」），導致系統極度卡頓甚至直接當機。

重點清潔區域：CPU散熱風扇、顯示卡風扇、火牛風扇及機殼防塵網。

寵物家庭注意：毛髮極易纏繞風扇軸承，嚴重時會直接導致風扇卡死停止轉動。

建議至少每年為電腦徹底清理一次。（EPIC）

Q2：清潔電腦需要哪些工具？吸塵機真的不能用？

只需準備簡單工具：十字螺絲批（擰開機殼側板）、軟毛刷、吹塵球（或壓縮空氣罐）與微纖維抹布。

特別提醒：絕對禁止使用家用吸塵機！吸塵機的塑膠吸嘴在高速吸氣時會產生大量靜電。靜電一旦釋放到主機板（Motherboard）或顯示卡的精密晶片上，極易造成硬件永久損壞。

安全操作步驟：

【1】關閉電源並拔掉所有外接線材。

【2】按壓主機電源開關3至5次，將主機板上的殘餘電力完全釋放。

【3】戴上防靜電手環，或在接觸內部零件前先觸摸室內金屬水管/鐵門放電。

Q3：CPU散熱膏乾掉會怎樣？多久需要重塗一次？

建議每2到3年更換一次散熱膏。服役三年的電腦，原廠塗抹的散熱膏多數已乾涸硬化。

散熱膏是用於填補CPU金屬頂蓋與散熱器底座之間微小縫隙的熱傳導介質。乾涸的散熱膏會形成空氣隔熱層，使熱量無法傳遞至散熱片，即使風扇轉速拉滿，CPU溫度依然居高不下。

清除方法：使用棉花棒沾取高濃度異丙醇（IPA，濃度90%以上）或工業酒精，溫和擦拭舊有乾涸散熱膏。

塗抹技巧：在CPU頂蓋中央擠出約「米粒大小」的新散熱膏即可，藉由散熱器扣緊時的壓力自然壓平。切勿塗抹過量導致溢出至主機板針腳。

建議每2到3年更換一次散熱膏。（AI生成）

Q4：手提電腦（筆電）可以自己拆開清理嗎？

不建議非專業人士深度拆解手提電腦。手提電腦僅適合進行外部風口除塵與鍵盤表面清潔。

手提電腦內部空間極度緊湊，排線卡榫脆弱。拆卸散熱模組時，新手極易扯斷顯示器排線或螺絲滑絲。

簡易保養做法：在關機狀態下，持壓縮空氣罐傾斜對準手提電腦側邊或底部的出風口進行短促噴氣，吹出積聚的灰塵塊。

深度保養建議：若手提電腦過熱嚴重，建議送至原廠維修中心或專業店家進行內部拆解除塵與散熱膏更換。

不建議非專業人士深度拆解手提電腦。（AI生成）

Q5：電腦反應遲鈍、經常卡頓，真的是硬件老化嗎？

不一定。系統垃圾與背景軟件堆積是常見原因。

微軟（Microsoft）Windows系統在長期運作後，會產生大量的臨時檔案、系統更新殘餘檔與註冊表片段。許多軟件在安裝時會預設開機自啟動，佔用大量的記憶體（RAM）空間。

系統優化三招：

清理磁碟：使用Windows內建的「磁碟清理」功能，刪除系統暫存檔。

管理啟動項：按下Ctrl+Shift+Esc開啟「工作管理員」，在「開機啟動應用程式」分頁中，停用非必要的背景程式。

深度掃毒：執行完整的防毒軟件掃描，排除潛在的惡意程式干擾。

Q6：怎樣判斷傳統硬碟（HDD）是不是快要壞了？

若電腦仍使用傳統機械硬碟（HDD）作為系統碟，運轉時出現明顯的咔噠噪音、讀取檔案極度緩慢，甚至頻繁出現藍屏死機，這就是硬碟即將故障的警訊。

HDD內部包含高速旋轉的碟盤與磁頭，機械結構在連續使用3年後故障率會陡增。

檢測工具：可使用CrystalDiskInfo等工具查看硬碟S.M.A.R.T.健康狀態。

終極升級方案：將系統安裝位置升級至固態硬碟（SSD）。SSD沒有機械零件，讀寫速度比傳統硬碟快上數倍，能大幅縮短開機與軟件載入時間。

傳統硬碟（HDD）vs固態硬碟（SSD）讀寫速度對比：

HDD: ████ 100 - 150MB/s

SSD: ████████████████████ 500 - 7000+MB/s

SSD沒有機械零件，讀寫速度比傳統硬碟快上數倍，能大幅縮短開機與軟件載入時間。（ASUS）

Q7：電腦重裝（重新安裝系統）真的有必要嗎？

當系統長期累積過多軟件衝突時，重裝系統是最徹底的解決方案。

重新安裝系統可以徹底掃除深層系統垃圾與潛在病毒，讓軟件環境恢復到初始的最佳狀態。

重要前提：重裝會清空系統碟（通常為C區）的所有內容，包括桌面檔案與「我的文件」。重裝前務必將重要資料備份至外接硬碟或雲端儲存空間。

Q8：清完灰塵還是很熱？散熱設備該怎麼升級？

若清潔並更換散熱膏後，CPU或輝達（英偉達/NVIDIA）、超微（AMD）顯示卡在高負載下依然過熱，說明原廠配備的散熱器已無法滿足現有軟件的運算需求。

CPU散熱升級：可將原廠附贈的散熱器更換為雙熱管或四熱管塔式風冷散熱器；若處理器規格較高，可考慮一體式水冷散熱系統。

風道改善：檢查機殼風扇的安裝方向，確保形成「前進風、後/頂出風」的正向空氣對流。

Q9：火牛（電源供應器/PSU）也需要保養嗎？

需要。電源供應器的散熱與穩定性直接關乎全機零件的安全。

火牛內部的風扇與防塵網同樣會積聚灰塵。若因積塵導致散熱不良，輕則引發自動斷電保護，重則可能因供電不穩定損壞主機板與顯示卡。

清潔方式：使用壓縮空氣罐清潔火牛風扇孔位，若機殼底部設有電源獨立防塵網，拆下洗淨晾乾後裝回。

安全警示：絕對禁止拆開電源供應器的金屬外殼！其內部的高壓電容器在斷電後仍能儲存高壓危險電力。

電源供應器的散熱與穩定性直接關乎全機零件的安全，要定時清理。（AI生成）

Q10：裡面線材亂七八糟，到底會不會影響散熱？

會。過度雜亂的線材會阻塞風道。

當各式電源線與數據線堆積在機殼中央或風扇正前方時，會顯著阻擋冷空氣進入與熱空氣排出，造成內部局部積熱。

整理建議：

【1】使用魔術貼束線帶將線材整理分組。

【2】善用機殼背板空間，將多餘線材隱藏並固定於主機板托盤後方。

【3】未來組裝或升級電腦時，可優先考慮「全模組化電源供應器」，僅連接實際需要的線材。