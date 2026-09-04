iPhone Ultra值得買？三個地方完勝iPhone 18 Pro　貴得有道理？

iPhone Ultra值得買？蘋果（Apple）即將在下周的「Surprise and Shine」秋季發表會上，正式揭開新一代旗艦iPhone18 Pro系列以及首款摺疊旗艦iPhone Ultra。雖然iPhone18 Pro系列在鏡頭光圈與電池續航力上佔據硬件優勢，但摺機Ultra亦憑藉三大獨佔優勢，為用家帶來全新體驗。



萬幾兩萬的iPhone Ultra值得買嗎？（YouTube）

螢幕體驗兩極化：既是歷來最大 也是口袋最小

iPhone Ultra最直觀的突破在於其形態結構，配備了5.5吋外螢幕與展開後7.8吋的內螢幕。相比之下，iPhone18 Pro為6.3吋，iPhone18 Pro Max則是6.9吋。iPhone Ultra將創造一個獨特的體驗：當用家需要大螢幕觀看影片或處理文件時，Ultra能提供超越Pro Max的7.8吋視野；而當用家需要隨手攜帶時，摺疊狀態下的小巧體積，更讓許多懷念iPhone mini輕巧手感的果粉找到久違的握持舒適度。

配備了5.5吋外螢幕與展開後7.8吋的內螢幕。（YouTube）

便攜性全面提升：輕鬆收納與極致輕薄手感

隨著智能手機相機模組堆料越來越多，體積亦越來越大，iPhone18 Pro系列的鏡頭凸起與機身厚度讓不少用家抱怨褲袋負擔過重。而iPhone Ultra展開後的厚度僅約4.5mm，配合承襲自iPad Air的極簡設計，摺疊後手機能輕鬆滑入各種褲袋與小包包中。

iPhone Ultra可輕鬆收納且有極致輕薄手感。（YouTube）

為了維持這種極限薄度，蘋果甚至放棄了Face ID，改為在電源鍵融合Touch ID指紋辨識。儘管失去部分生物辨識技術，卻換來了近年來最佳的單手握持與口袋便攜性。

iPhone Ultra改為在電源鍵融合Touch ID指紋辨識。（YouTube）

iOS27獨佔多工生態：打造「口袋裡的iPad mini」

隨著新世代操作系統iOS27的發表，蘋果預計將為iPhone Ultra推出專屬的多工處理功能。

iPhone Ultra展開後的厚度僅約4.5mm。（微博）

在7.8吋的展開狀態下，用家能同時啟動兩個應用程式實施分屏操作，並支援跨App自由拖放內容。此外，iOS27亦大幅提升了原生應用的橫向顯示介面。這項升級讓iPhone Ultra在辦公與多任務處理上，直接重疊了iPad mini的功能區塊，讓智能手機的生產力提升至全新層次。