iPhone Ultra徹底Android化？棄Face ID改打孔屏　機身激薄4.5mm

iPhone Ultra將於9月10日正式登場。有博主在社交平台上曬出了iPhone Ultra和iPhone 18 Pro系列的螢幕蓋板照片，可以清晰看到，iPhone Ultra採用了單挖孔屏設計，與此前蘋果沿用了多年的藥丸屏形態截然不同。



自2017年iPhone X邁入全面屏時代以來，蘋果始終走著一條與Android陣營截然不同的演進路徑。為了安置Face ID 3D人臉識別模組，蘋果經歷了從劉海屏到藥丸屏（動態島）的多次演變。

有博主在社交平台上曬出了iPhone Ultra和iPhone 18 Pro系列的螢幕蓋板照片。（X@MajinBuofficia）

iPhone Ultra網上流傳概念圖：

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然而，這個堅持了近十年的標誌性設計，即將在蘋果首款摺疊屏旗艦iPhone Ultra上迎來終結。為實現極致的輕薄設計，iPhone Ultra展開後的單邊厚度被壓縮至4.5毫米。

在如此極限的內部空間下，技術上無法為內外兩塊螢幕分別塞入一套結構複雜的Face ID模組。蘋果不得不向寸土寸金的內部空間做出妥協，放棄Face ID，轉而採用側邊指紋識別方案。

這也是自iPhone X問世以來，首款不搭載Face ID的高端iPhone。由於取消了Face ID模組，iPhone Ultra也一併放棄了蘋果堅持多年的藥丸屏形態，轉而採用與Android陣營類似的單挖孔前置方案。

內螢幕的前置攝像頭位於右上角，外螢幕的前攝則置於頂部居中位置，正面形態與當下的Android旗艦幾乎如出一轍。從劉海到藥丸，再到如今的單挖孔，iPhone Ultra為了摺疊屏形態做出了前所未有的設計取捨。可以說，這是近十年來外觀形態變化最大、設計思路轉折最為劇烈的一款iPhone。

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