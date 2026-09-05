豐澤特賣場開倉9月直擊！Dyson、Panasonic三星電視等家電劈價

豐澤開倉特賣場 2026年9月現場直擊｜2026年9月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，同樣帶來多款電子產品及家庭電器，官方更指今次精選知名品牌：Samsung、Panasonic、Dyson等等，電子產品及家電，低至29折發售，馬上公開現場直擊。



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荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括絕大部份都是家電類型的，最少都執幾件超平筍貨戰利品！

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豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

🎧影音產品（電視、投影機）

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📺大型家電（雪櫃、洗衣機、冷氣機）

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 9月詳情

日期：2026年9月5至9月11日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止



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