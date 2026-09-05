豐澤特賣場開倉9月直擊！Dyson、Panasonic三星電視等家電劈價
撰文：林勇
出版：更新：
豐澤開倉特賣場 2026年9月現場直擊｜2026年9月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，同樣帶來多款電子產品及家庭電器，官方更指今次精選知名品牌：Samsung、Panasonic、Dyson等等，電子產品及家電，低至29折發售，馬上公開現場直擊。
豐澤官網 Outlet 至抵優惠低至 12 折！
>> 即搶優惠！ <<
荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括絕大部份都是家電類型的，最少都執幾件超平筍貨戰利品！
豐澤官網 Outlet 至抵優惠低至 12 折！
>> 即搶優惠！ <<
豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇
🎧影音產品（電視、投影機）
+3
豐澤官網 Outlet 至抵優惠低至 12 折！
>> 即搶優惠！ <<
📺大型家電（雪櫃、洗衣機、冷氣機）
+30
📺小型家電
+22
+44
荃灣豐澤開倉特賣場2026 9月詳情
日期：2026年9月5至9月11日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止
豐澤官網 Outlet 至抵優惠低至 12 折！
>> 即搶優惠！ <<