Apple發佈會倒數 | 盤點6款新產品預測、規格與開售時間一覽

Apple蘋果發佈會 2026倒數 | Apple預計會在這次發佈會上一舉推出6款重磅新品，從歷史性的 iPhone Ultra/Duo摺疊手機、iPhone 18 到健康感測再升級的智能手錶，陣容堪稱近年最強。到時外界究竟能看到哪些新產品？以下為大家盤點發佈會的6大焦點亮點。



蘋果秋季發佈會倒數，盤點6款新產品。（9to5mac）

特朗普級別的「果粉震撼」？首款摺機iPhone Ultra登場

這款摺機採用如同iPad mini的書本式內摺設計，展開後提供約7.7至7.7吋的大屏幕，外屏幕則為5.3吋。為解決摺機長期被詬病的摺痕與耐用度問題，蘋果採用液態金屬轉軸機制。同時搭載最新2nm製程的A20 Pro晶片，配備了12GB RAM，兼具強大運算力與多工處理能力。

iPhone Ultra搭載最新2nm製程的A20 Pro晶片，配備了12GB RAM。（YouTube）

iPhone 18 Pro與Pro Max：動態島縮小、續航再創新高

除了摺機，常規旗艦依舊是銷售主力。

iPhone 18 Pro：搭載全新的A20 Pro晶片，頂級OLED顯示屏的動態島區域將進一步縮小。相機系統預計加入簡化版的「相機控制」實體按鈕與嶄新配色（包含深櫻桃色Dark Cherry）。

iPhone 18 Pro Max：機身因容納更大的電池而稍微增厚，預計提供蘋果歷史上最頂尖的電池續航表現。同時，可變光圈鏡頭技術可能作為Pro Max的獨佔升級。

值得關注的是，蘋果正在實施全新的分流產品策略，平價版的iPhone 18標準版將延後至2027年春季才登場。

iPhone 18 Pro系列依然是眾多用家的首要關注產品。（YouTube）

Apple Watch Series 12與Ultra 4：陶瓷回歸與健康監測升級

手錶陣容同步迎來雙線更新：

Apple Watch Series 12：預計採用效能更強的S系列處理晶片，除了提升Siri AI的本機響應速度外，亦可能重新引入深受果粉喜愛的「陶瓷」錶殼材質。此外，蘋果正測試全天候連續心率監測功能，挑戰類似Oura Ring的健康追蹤體驗。

Apple Watch Ultra 4：專為極限運動設計的Ultra系列將搭載新晶片與新一代衛星定位功能，支援透過衛星傳送與接收相片訊息，甚至能在無網絡環境下使用離線衛星地圖。

陶瓷回歸與健康監測升級。（Facebook）

AirPods：主動降噪雙版本

預計本次發佈會將推出兩種版本的AirPods 5：基礎款與具備ANC主動降噪功能的進階款。至於先前市場傳出搭載紅外線鏡頭的新款AirPods，最新消息顯示該項產品需等到2027年才會面世。

AirPods 5：主動降噪雙版本。（9to5mac）

隱藏黑馬：全新7吋Touch家居樞紐會登場嗎？

據稱蘋果可能在發佈會上帶來Home系列的驚喜。最受期待的是配備7吋觸控屏幕的全新HomePad智能家居樞紐（Home Hub），可搭配全新Siri AI執行智能家電控制。

HomePad智能家居樞紐（Home Hub），可搭配全新Siri AI執行智能家電控制。（9to5mac）

發佈會結束後，蘋果也將正式公佈iOS 27、watchOS 27及macOS Golden Gate的正式版推出日期。