iPhone Ultra摺機有專屬Apple Pencil？傳配迷你版支援磁吸充電

蘋果公司將於9月9日（香港時間9月10日凌晨）舉行秋季新品發布會，正式推出旗下首款摺機，預計命名為iPhone Ultra。



科技博主Mark Gurman披露，蘋果內部正在考慮為摺機iPhone打造一款專屬的Apple Pencil。這款手寫筆已經制造完成並進行了測試，但不一定會最終面向市場發售。

蘋果內部正在考慮為摺機iPhone打造一款專屬的Apple Pencil。（X@procastx）

Apple Pencil網上渲染圖：

據Mark Gurman透露，這款針對摺機iPhone設計的Apple Pencil比iPad版本更為短小，可以通過磁吸方式吸附在設備側面並進行充電。

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熟悉數碼界的網友都清楚，手寫筆是喬布斯（Steve Jobs）最排斥的配件之一。早在2007年，喬布斯在發布初代iPhone時就曾公開嘲諷過，智能手機配備手寫筆的做法。他當時直言，誰會想要一支觸控筆？揣在兜裏既不方便，隨身攜帶還容易弄丟。

儘管喬布斯對手寫筆的厭惡眾所周知，但庫克（Tim Cook）在2015年為iPad Pro量身打造了Apple Pencil，推出後立即引發了巨大爭議，不少人認為這是對喬布斯理念的背離。

值得關注的是，在喬布斯去世後，Samsung在手寫筆領域取得了不俗的成績。Samsung Galaxy Note系列從一開始便標配了S Pen手寫筆，支援熄屏狀態下直接手寫輸入，也可進行PDF文件編寫，憑藉這一差異化功能成功打開了商務大屏市場。

如今，Samsung Galaxy S系列的Ultra版本繼承了Note系列的這一核心特性，全系標配S Pen，已經成為Samsung標誌性的產品特色之一。從爭議到標配，手寫筆在移動設備上的角色仍在不斷被重新定義。

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