iPhone 18 Pro/Max 價錢/顏色規格一覽｜A20 Pro效能、續航全升級

iPhone 18 Pro/Max 登場、規格、幾時出、顏色及香港價錢｜Apple正式發布 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max，今代升級重點相當集中，包括首次在 iPhone 加入可變光圈主鏡頭、全新 2nm A20 Pro 晶片、新一代散熱系統、更細但功能更強的 Dynamic Island，以及全新 Siri AI。當中 iPhone 18 Pro Max 更具有歷來電池續航提升幅度最大的一代iPhone。新機提供黑色、銀色、冰川色及全新酒紅色四款選擇，將於 9 月 12 日接受預訂，9 月 18 日正式開售。



iPhone 18 Pro/Max登場

iPhone首次玩可變光圈 48MP 主鏡頭成今代最大賣點

如果要在iPhone 18 Pro所有升級中選出最有新鮮感的一項，相機肯定榜上有名。iPhone 18 Pro 及 18 Pro Max 繼續配備 48MP Fusion 主鏡頭，但今次Apple首次將可變光圈帶到 iPhone。新鏡頭使用 6 片經雷射切割的光圈葉片，配合新的機械結構，可以因應拍攝環境改變實際光圈大小，而不只是靠軟件模擬景深效果。

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iPhone 18 Pro/Max首次玩可變光圈 48MP 主鏡頭成今代最大賣點

實際使用上，光圈愈大，可以吸收更多光線，適合較暗環境及需要較淺景深的照片；收細光圈則可以讓畫面不同距離的物件保持清晰，例如多人合照時，減少後排人物因景深而變得模糊的情況。

iPhone 18 Pro/Max首次玩可變光圈 48MP 主鏡頭成今代最大賣點

系統可以自動因應場景調整，喜歡自己控制相機的用戶亦可以在 Camera App 內手動選擇 4 個光圈設定。Apple 亦開放 API，讓第三方 App 可以利用更完整的光圈控制範圍。在低光環境下，主鏡頭最高可以開至 ƒ/1.48，加上新的感光元件，Apple 表示可以改善夜間拍攝畫質及細節。

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相機 App 加入 Pro controls 快門、白平衡都可以自己調

有了可變光圈之後，Apple 亦順勢將 iPhone 18 Pro 的相機 App 進一步向專業相機操作方式靠攏。新增的 Pro controls 讓用戶自訂常用拍攝設定，可以直接控制鏡頭光圈、快門速度及白平衡，甚至加入 Histogram 直方圖，讓拍攝者即場判斷畫面曝光情況。

iPhone 18 Pro/Max相機 App 加入 Pro controls 快門、白平衡都可以自己調

對一般用戶而言，繼續使用自動模式即可；但對習慣相機手動模式的攝影用戶而言，今代就毋須完全依靠 iPhone 自行決定拍攝參數。

影片功能亦同步升級。iPhone 18 Pro拍攝最高60fps影片後，可以再套用Cinematic效果；Time-lapse則加入4K Dolby Vision HDR拍攝。Audio Mix亦換上新演算法，可以進一步改善人聲，並支援將音樂獨立分離。

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Apple Reference Image登場 相片有冇被改過都可以驗證

在AI改圖愈來愈普及的年代，iPhone 18 Pro 亦加入一項相當特別的新功能—Apple Reference Image。使用新的 Reference 模式拍攝時，iPhone 主鏡頭感光元件會為所看到的影像資料加入簽署，再透過 Private Cloud Compute 建立一張不能被修改的參考圖片。這張 Reference Image 會與正常相片一同出現在 Photos App 內，有點像數碼年代的底片，用戶可以將它與之後的版本比較，判斷圖片是否曾經被修改。

Apple 亦提到，圖片 Metadata 配合即將支援的 SynthID 標準，可以協助辨識經 AI 生成或修改的圖片。除了專業攝影師及新聞攝影用途，對普通用戶而言，亦提供多一種判斷圖片真偽的方法。

iPhone 18 Pro/Max｜Apple Reference Image登場 相片有冇被改過都可以驗證

Dynamic Island縮細之餘 一次睇3個Live Activities

iPhone 18 Pro 正面亦有改動。今代 Dynamic Island 經重新設計，佔用的顯示空間有所減少，同時可以一次顯示最多3個Live Activities，例如正在進行的外賣、航班、體育賽事或其他即時資訊。

iPhone 18 Pro/Max｜Dynamic Island縮細之餘 一次睇3個Live Activities

A20 Pro 首次採用 2nm GPU 最高快 40%

效能方面，iPhone 18 Pro 系列正式換上 A20 Pro，而且是 Apple 首款採用 2nm 製程的 iPhone 晶片。A20 Pro 配備 6 核心 CPU 及全新 7 核心 GPU，記憶體頻寬比 A19 Pro 增加 50%。Apple 表示，新 GPU 效能最高比 A19 Pro 提升 40%，對高畫質遊戲及圖像處理會有較直接幫助。

不過，今代晶片升級另一個核心其實是 AI。CPU 加入 Neural Accelerators，並配備新的雙 16 核心 Neural Engine，合共 32 核心，Apple 稱 AI 處理能力是 A19 Pro 的兩倍，可以加快裝置端 AI 模型及 Computational Photography 運算。

另外，兩款新機亦加入 Apple 自家 N1 無線網絡晶片，支援 Wi-Fi 7、Bluetooth 6及Thread；流動網絡方面則升級至 C2 Modem，Apple 表示上載速度較 C1X 明顯提高，同時耗電降低15%。

iPhone 18 Pro/Max｜

新一代 Vapor Chamber 長時間打機更值得留意

效能提高後，散熱自然成為另一個問題。Apple 今代重新設計 A20 Pro 的封裝方式，將記憶體移離晶片主要散熱路徑，讓 A20 Pro 可以直接連接新一代 Vapor Chamber 均熱板。

iPhone 18 Pro/Max｜新一代 Vapor Chamber 長時間打機更值得留意

新散熱系統採用新的物料，表面積更加是 iPhone 17 Pro 上一代設計的 3 倍。Apple 表示，配合 A20 Pro 之後，持續效能最高可以比上一代提升 40%，並形容這是歷來持續效能最高的 iPhone。這種升級與跑分短時間爆發的最高速度不同，對長時間玩大型遊戲、剪片、AI 運算等高負載用途更加重要，因為手機需要持續散走熱力，才能避免因溫度上升而降低效能。

iPhone 18 Pro/Max｜新一代 Vapor Chamber 長時間打機更值得留意

iPhone 18 Pro Max 續航大升

電池亦是 Apple 今代重點宣傳項目。

iPhone 18 Pro 最高可以提供36小時影片播放，而 iPhone 18 Pro Max 更達 45 小時。Apple更表示，Pro Max 今代錄得歷來iPhone最大的電池續航提升。充電速度亦同步提高。iPhone 18 Pro 有線充電約 15 分鐘即可達 50%，無線充電則約 30 分鐘達 50%。至於 iPhone 18 Pro Max，Apple 表示只需有線充電 5 分鐘，就可以提供約 7 小時影片播放時間。

iPhone 18 Pro Max 續航大升

Siri AI 正式上場 可以理解你手機入面嘅內容

iPhone 18 Pro 系列預載 iOS 27，另一項主打功能就是全新 Siri AI。Siri AI 會以 Beta 形式隨 iOS 27 推出，與過往主要依靠固定指令的 Siri 不同，新版本可以利用 Apple Intelligence 理解個人情境。例如用戶可以要求 Siri 從訊息、電郵及照片中找出需要的資料，亦可以理解螢幕正在顯示甚麼，再按照內容執行相關操作。

+ 5

圖片方面，Apple Intelligence 新增 Spatial Reframing、Extend 及升級版 Clean Up 等功能；Image Playground 亦加入寫實圖片生成。Safari 的 Notify Me 則可以協助監察網頁變化，例如產品重新有貨或價格下降。

iPhone 18 Pro/Max顏色

外形配色方面，iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 提供 4 種選擇，包括黑色、銀色、冰川色，以及今代全新的酒紅色。iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 將於 9 月 12 日開始接受預訂，9 月 18 日正式發售。

iPhone 18 Pro/Max 規格

從今次升級方向來看，iPhone 18 Pro 並不是單純每年換晶片的例行更新。可變光圈令相機硬件首次出現較明顯的新功能，2nm A20 Pro、新散熱系統及電池則集中改善長時間使用表現，再加上 Siri AI，Apple 今代明顯同時將攝影、效能、續航、AI四個方向作為Pro系列的核心賣點。

iPhone 18 Pro/Max香港價錢/幾時出

iPhone 18 Pro 香港價錢由$10499起、

iPhone 18 Pro Max 香港價錢由$11499起；

9 月 12 日起預訂，9 月 18 日開賣。

Apple 官方網站購買iPhone 18 Pro/ Max