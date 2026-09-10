iPhone Duo登場｜Apple首部摺機價格有驚喜　7.6吋螢幕無摺痕？

iPhone Duo登場、規格、推出日及售價｜傳聞多時的 Apple 首款摺疊 iPhone 終於正式登場，而且早前一度洩密的名字最終真的命中，新機正式命名為 iPhone Duo。這次不只是將普通 iPhone 加上一條鉸鏈，而是由機身、雙螢幕、相機玩法以至 iOS 操作介面都重新設計。iPhone Duo 打開後配備歷來最大的 iPhone 螢幕，達 7.6 吋；摺合後則以 5.4 吋外屏作一般手機使用。

核心配置與 iPhone 18 Pro 同樣採用 A20 Pro 晶片，另加入雙電池、專用Vapor Chamber、Touch ID 及針對摺疊形態重新設計的 iOS 27。售價由 $17,499 起，10 月 16 日晚上 8 時接受預訂，10 月 23 日起正式發售。



iPhone Duo登場

iPhone Duo 提供兩種顏色，包括星光白色及夜空色，機身使用 Grade 5 鈦金屬，並經鏡面拋光處理。iPhone Duo採用內外雙螢幕設計，摺合後，外面是一塊 5.4 吋 Super Retina XDR 螢幕，Apple 表示顯示面積相當於iPhone 18 Pro 約 90%，因此日常回覆訊息、打電話及使用 App 時，毋須每次都將手機打開。真正重點自然是展開後的 7.6 吋 Super Retina XDR 內螢幕，顯示面積比 iPhone 18 Pro Max 大50%，亦成為歷來螢幕最大的 iPhone。

內螢幕表面加入 Nano-texture 處理，目的在於減少反光，同時降低摺痕的視覺存在感。內外兩塊螢幕採用相同比例，令內容在摺合與展開之間切換時可以按比例轉換，減少介面突然大幅改變的感覺。兩塊螢幕均支援 ProMotion、Always-On Display，戶外峰值亮度最高達 3,000nits。更加意外的是，Apple 確認 iPhone Duo 今年稍後將支援 USB-C 版 Apple Pencil。換言之，打開後除了睇片及打機，亦可以直接用來寫筆記、畫圖及批改文件。

歷來最薄iPhone Face ID改用Touch ID

Apple 亦將機身厚度視為 iPhone Duo 其中一個設計重點。iPhone Duo完全展開後是歷來最薄的iPhone。但為了配合這種結構，生物辨識方式亦出現重大變化。iPhone Duo 並沒有採用 Face ID，而是將 Touch ID 整合到機身側面的電源鍵。無論手機處於打開還是摺合狀態，都可以直接用手指解鎖，亦可以利用 Apple Watch 解鎖手機。Camera Control 就繼續保留，可以快速啟動相機，亦支援全新的 Siri Camera 模式，讓 Siri 分析鏡頭正在看到的內容，再回答問題或執行操作。

鉸鏈超過100個零件

摺機最令人擔心的地方，除了摺痕，自然就是鉸鏈及螢幕耐用程度。Apple 為 iPhone Duo 設計了 Precision Hinge，鉸鏈由超過 100 個零件組成，打開後會支撐螢幕中央，讓內螢幕保持平整；摺起時則配合內置磁石固定機身。

機身使用 Grade 5 鈦金屬，鉸鏈外殼則採用 3D 打印方式製造。機背有 Ceramic Shield 保護，外螢幕使用 Ceramic Shield 2，Apple 表示抗刮能力較上一代物料提高 3 倍，整機亦達 IP68 防塵防水等級。

內螢幕方面，Apple 使用抗刮塗層、Nano-texture 保護層及多層結構，螢幕上下都有高強度玻璃，層與層之間則加入特製黏合物料。有趣的是，Apple 形容這些螢幕層在摺疊時可以像書頁般互相輕微滑動，藉此減低反覆彎曲造成的壓力及變形，底部再加入鈦金屬板加強支撐。

48MP 雙鏡頭 摺機形態玩出新拍攝方法

iPhone Duo 配備兩枚 48MP 後置鏡頭。48MP Fusion 主鏡頭預設以 24MP 拍攝，亦可以輸出最高 48MP 相片，並提供具光學質素的 2 倍變焦。主鏡頭亦加入 Sensor-shift 光學防震及新的 Computational Imaging 處理。另一枚則是與 iPhone 18 Pro 系列相同的 48MP Fusion Ultra Wide 超廣角鏡頭，並支援微距拍攝。

不過 iPhone Duo 真正有趣的地方，是利用兩塊螢幕改變拍攝方法。例如自拍時，可以直接使用畫質更高的後置鏡頭，再利用外屏預覽自己。Duo Preview 則可以在外屏同步顯示拍攝畫面，讓被拍攝者自己調整姿勢及構圖。另外還有 Smart Take，A20 Pro上 的裝置端AI會即時分析場景，當偵測到人物已經擺好姿勢時自動拍攝，令負責影相的人毋須再趕着跑入鏡頭前。

可以自己「企起身」拍攝 4K 120fps Dolby Vision都有

摺疊結構亦令 iPhone Duo 本身可以充當簡單腳架。用戶可以將手機半摺後放在桌面，不需要額外腳架就可以進行 FaceTime、自拍或者長時間拍攝 Time-lapse。影片規格亦相當完整，48MP 主鏡頭最高支援 4K 120fps Dolby Vision，拍攝後可以調整播放速度製作慢動作效果。

iOS 27為摺機重新設計 終於可以真正雙App並排

iPhone Duo打開後，Home Screen 可以同時顯示兩頁內容，Today View 則放在左側。部分 Lock Screen 控制、Dock、App導覽及其他操作介面亦移到畫面側邊，將更多垂直空間留給內容。就連 Dynamic Island 都因應摺機重新設計，在內外螢幕上改為垂直靠邊排列。手機摺疊、旋轉甚至反轉時，內容亦會自動因應方向及正在使用的螢幕重新排列。

最實際的功能相信是 Split View。iPhone 首次可以正式將兩個 App 並排使用，例如一邊 Safari 查資料、一邊寫訊息；亦可以同時開啟同一 App 的兩個視窗，例如兩個 Safari 頁面並排格價。用戶亦可以一邊查看內容，一邊與 Siri AI 對話，甚至將常用的兩個App組合儲存，下次直接重新開啟。

A20 Pro 與 iPhone 18 Pro 同級

效能方面，使用與 iPhone 18 Pro 系列相同的 2nm A20 Pro，配備 6 核心 CPU、7 核心 GPU 及雙 16 核心 Neural Engine。Apple表示，CPU最高比 A19 Pro 快 20%，GPU 最高提升 40%，Neural Engine 則提供兩倍 AI 運算能力，記憶體頻寬亦增加 50%。散熱方面，A20 Pro 連接專為 iPhone Duo 設計的 Vapor Chamber，應付大螢幕多工、高幀率遊戲及本機AI運算。

Apple表示，iPhone Duo 持續效能最高比 iPhone 17 Pro 提升 35%。對摺機而言，這一點尤其重要，因為內部空間要同時容納鉸鏈、雙電池及兩塊螢幕，散熱難度自然比一般直板手機更高。

左右各一粒電池 外螢幕播片最長44小時

iPhone Duo 另一個相當特別的地方，是採用雙電池設計。Apple 在機身左右兩邊各放置一組高能量密度電池，再透過系統將兩組電池當成一體運作，盡量利用摺疊機內部空間。只使用7.6吋內螢幕時最高可以播放影片 31 小時；使用外屏則最高達 44 小時；如果內外螢幕平均使用，每次充滿電則提供最高24小時實際使用時間。充電方面，約 20 分鐘可以充至 50%；使用 MagSafe 或 Qi2 無線充電器則約 30 分鐘達 50%。

Siri AI配合大螢幕使用

iPhone Duo 亦預載 iOS 27 及新一代 Siri AI。Siri AI 可以理解用戶在訊息、電郵及照片等App內的個人情境，亦具備螢幕內容理解能力，可以針對目前正在看的內容回答問題及執行操作。大螢幕亦令AI用途更加直接。例如一邊開Safari查資料，另一邊與Siri AI對話；或者讓Siri根據畫面內容協助整理文字，而毋須不斷在不同App之間切換。

$17,499 起 最高有2TB

最令人意外的可能是售價。此前市場一度盛傳Apple首款摺機可能要$23,000起，但Apple 最終公布的起售價為$17,499。

容量提供256GB、512GB、1TB及最高2TB四個選擇。

iPhone Duo 將於10 月 16 日晚上 8 時起接受預訂，10 月 23 日正式發售，首輪覆蓋超過70個國家及地區，包括中國、日本、新加坡、英國及美國等。值得香港用戶留意的是，iPhone Duo全球版本全部採用純eSIM設計，沒有實體SIM卡槽。