Apple Watch Series 12／Ultra 4登場｜S11晶片全面強化健康偵測

Apple Watch Series 12／Ultra 4登場｜Apple Watch Series 12 以及專為戶外探險而設的 Apple Watch Ultra 4 就在剛舉行的Apple蘋果秋季發佈會中登場。兩款手錶同步換上效能更強大的 S11 晶片，配合全新設計的健康感測系統，能夠精準計算出身體準備度，徹底改變用家規劃運動與作息的方式。



Apple Watch Series 12／Ultra 4登場

Apple Watch Series 12／Ultra 4新一代健康系統

新款手錶最關鍵的升級在於徹底重新設計的健康感測系統，透過面積更大且更省電的綠色LED組件，手錶現在能夠全天候每5秒測量一次心率，收集數據的頻率大幅提升。心率變異性這項反映壓力與身體恢復程度的重要指標，測量次數更比以往增加高達24倍。

健康感測系統大升級

每日準備度的分數

系統會將收集到的龐大數據交由全新 S11 晶片進行運算，綜合用家近期的活動量、睡眠分數與各項生命體徵，每天提供一個介乎0至10分的準備度分數。用家只需查看手錶螢幕，便會獲得清晰的行動建議，明確指示當天應該稍作休息、保持步伐、準備就緒還是全力以赴，讓運動訓練變得更具科學根據。

除了手錶本身的升級，配合稍後推出的更新，iPhone 上的健康應用程式亦會迎來全新版面設計。系統會加入一個專注長遠健康的全新分頁，引入名為健康年齡的嶄新概念。這項功能會仔細分析用家各項長期收集得來的健康指標，並對比實際年齡進行評估，帶來更具參考價值的見解。連同早前已經配備的睡眠窒息症通知、心電圖應用程式以及跌倒偵測等安全保護，構成市面上涵蓋度極高的穿戴式健康監測陣容。

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Series 12續航力與充電速度有進步

電量表現向來是選購智能穿戴裝置的重要考量，Apple Watch Series 12 在維持輕薄錶身的同時，一般日常使用依然能提供長達24小時的電池續航力。針對熱愛戶外跑步或遠足的用家，啟動戶外運動模式後的續航力更增加25%，足足可連續使用10小時。

充電方面同樣獲得顯著提升，只需短暫接上電源15分鐘，就能迅速補充高達12小時的備用電量，比上一代快了50%。用家只需在早上梳洗準備出門前稍微充電，便足以應付全日所需。

外觀設計亦有改良，鋁金屬錶殼款式換上第二代陶瓷物料錶面，堅固程度比上一代採用的 Ion-X 玻璃大幅提升60%，更能抵禦日常碰撞。迎合不同用家的穿搭喜好，手錶提供42毫米及46毫米兩種尺寸選擇。

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鋁金屬版本新增了深青銅色與淺金色，連同廣受歡迎的太空灰及黑色帶來豐富視覺變化。追求高級質感的用家可以選擇散發奪目光芒的亮金色或原色鈦金屬款式，這次更加推令人眼前一亮的亮白與夜藍色陶瓷版本，配搭專屬的陶瓷針扣運動錶帶，將智能穿戴裝置的工藝推向更高層次。

Ultra 4晶片升級提升運動表現

定位最高階的 Apple Watch Ultra 4 憑藉 S11 晶片的強大運算能力，配合機器學習演算法帶來市場上極為精準的步數追蹤功能。手錶在正常使用下的續航時間突破50小時，切換至低耗電模式更能連續運作84小時。即使是參與超級馬拉松等極端賽事，開啟最高級別的延長運動模式後，手錶依然能夠一邊每秒記錄全球定位系統數據，一邊提供長達45小時的追蹤時間，足以應付長達100英里的極限比賽。

Apple Watch Ultra 4

採用鈦金屬打造的手錶同樣支援快速充電功能，只需充電15分鐘即可換取18小時的使用時間，讓極限運動員減少等待充電的空窗期隨時準備出發。針對極限環境的操作需求，升級至 watchOS 27 系統帶來更直覺的單手操控體驗。

用家現在只需以食指和拇指輕點一下，即可打開智慧型疊放內的特定小工具，配合原有的雙指互點兩下手勢進行捲動，即使單手懸吊在攀岩壁上也能輕鬆查閱資訊。全新的錶帶陣容同樣為戶外活動度身訂造，其中越野錶環及高山錶環分別加入深赭色及酒紅色等大地色系，而海洋錶帶更首度採用半透明矽膠材質製作，備有半透明灰及半透明海帶綠色供用家選擇，完美配襯原色或黑色的堅固鈦金屬錶殼。

同步推出HERMES版本Apple Watch Ultra用的鋼錶帶

AI智能語音功能改變日常體驗

借助 S11 晶片內建的安全區域與強大麥克風陣列，兩款新錶均引入了以保障私隱為前提的智能語音功能。雙擊數碼錶冠即可啟動即時重播功能，手錶螢幕會以文字形式顯示過去15秒的對話片段，幫助用家回想可能錯過的重要資訊。對話結束後系統更能自動生成包含標題及重點的摘要方便日後重溫。

加入不少AI功能，如Live Recap

聽障人士更可受惠於聲音辨識功能，當手錶偵測到警報器或嬰兒哭聲等重要聲響便會即時發出震動提示。所有語音處理程序均在硬體隔離環境中獨立進行並隨即銷毀，絕不儲存任何錄音檔案確保用家私隱。

除了對話重溫功能，手錶更內置即時音樂辨識功能，當聽到心儀樂曲系統能迅速辨認周遭播放的音樂，並直接在智慧型疊放介面顯示歌曲名稱與歌手資料。透過升級版 Siri AI 的強大語言理解能力，手錶能理解用家的個人情境並解答各種問題，利用特別設計全新專屬模組化錶面，確保語音助理隨時準備就緒。