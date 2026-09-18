iPhone 18 Pro Max先達回收炒價+2900！首日細機有賺｜每日更新

iPhone 18 Pro Max先達回收炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！前者更於9月中正式開售（而iPhone Duo則10月中後才推出），一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。今年市場對iPhone 18 Pro及18 Pro Max 反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。



iPhone 17 先達回收價不斷更新中...

9月18日首日炒價市況如何：iPhone 18 系列首賣日盛況空前！Pro Max 全線爆升逾二千元

iPhone 18 系列首發日炒風在今早 10 時 30 分進入第二波爆發期！旺角先達廣場場內收機商為了迎接首批成功取貨的散戶，全面調高報價「搶現貨」。最新報價顯示，大機 Pro Max 展現出驚人的續航力，短短半小時內各容量溢價全面攀升，1TB 大容量更一舉打破 $2,900 關口；而早前回報平平的細機 Pro 今日亦全面擺脫平手陰霾，全線轉盈。

Pro Max 狂飆潮加劇！1TB 全線暴賺$2,951 頂配2TB破$24,000天價

今日大機 iPhone 18 Pro Max 的升勢簡直令人咋舌。入門 256GB 紅色回收價再推高至 $14,050，利潤擴大至 $2,551；藍、銀、黑三色亦緊隨其後，回收價同步報 $14,000，穩賺 $2,501。中階 512GB 紅、藍、黑色利潤亦同步衝上 $2,551。

高容量型號更成為今早的「吸金王者」。1TB 版本四色回收價劃一飈升至 $19,750，單部利潤達到驚人的 $2,951，離三千大關僅一步之遙！至於首發即開出天價的頂配 2TB 版本（表內標示為 1TB $21,999），紅色與銀色回收價高報 $24,900，獲利同樣高達 $2,901，顯示海外市場與高階買家對大容量現貨的需求極度殷切。

iPhone 18 Pro 全線擺脫平手盤 256GB 四色同賺$101

標準版 iPhone 18 Pro 在 10 時 30 分的更新中亦傳出喜訊。早前僅賺 $1 的 512GB 與 1TB 中高容量，今日回收價分別微升至 $12,350 及 $15,850，成功收復失地，利潤穩報 $51。

入門 256GB 方面，四色回收價整齊劃一報 $10,600，單部獲利維持在 $101 的水準。而頂配 2TB（表內標示為 1TB $20,999）亦開出 $21,100 的回收價，小賺 $101，全面告別「微利」或平手困境。

總結與展望

綜合首賣日上時段市況，今年 iPhone 18 Pro Max 的火爆程度堪稱近年之最，收機商追價意欲極強，尤以 1TB 與 2TB 大容量溢價最為驚人。對於手持 Pro Max 1TB/2TB 現貨的炒家，現時的「暴利窗口」極為罕見。隨著中午過後第二批 Apple Store 取貨的人潮湧現，盤面能否維持在 $2,900 以上的高水位，將是今日下午炒市的核心焦點。

9月18日回收價 （點按放大）👇👇