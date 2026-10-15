iPhone 18 Pro Max先達炒價直擊！15/10大紅256續升｜每日更新

iPhone 18 Pro Max先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！前者更於9月中正式開售（而iPhone Duo則10月中後才推出），一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。今年市場對iPhone 18 Pro及18 Pro Max 反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。



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舊機Trade-in 市場白熱化！豐澤精明擺陣截擊旺角先達放機客！不少網民賺好～

2026年10月15日下午1:00時更新：先達回收價不斷更新中...

iPhone 18 先達回收價不斷更新中...

10月15日 先達「大紅」穩定上揚破$80！「細紅」迎大反彈止血回補，2TB 續微調倒蝕三千

Phone 18 系列開賣步入第二個月月中，旺角先達廣場的二手機回收市場今日（10 月 15 日週四）中午呈現熱門配色顯著「集體回暖」的亮眼景象！據下午 1 時更新的最新實時報價顯示，繼昨日（14日）成功扭虧為盈後，作為今年保值指標的 iPhone 18 Pro Max 256GB「紅色」今日開價穩定上升至 $11,580（獲利 $81）；而連日沉淪的細機 iPhone 18 Pro「紅色」陣營今日亦迎來顯著的強勁反彈，多款容量倒蝕金額大幅收窄！唯獨全線 2TB 頂配機型仍深陷 $839 至 $3,499 的重創虧損，二手買氣繼續低位沉澱。

Pro Max 陣營「大紅」穩步向上！256GB 紅色賺$81，1TB 紅色強勢進補至$761

今日大機 iPhone 18 Pro Max 陣營由熱炒王牌「紅色」繼續領漲。入門 256GB「紅色」大機回收價向上攀升至 $11,580，對比 $11,499 的官方原價，單部溢價穩定擴大至 $81；黑色 256GB 報 $11,000（倒蝕 $499），藍銀雙色倒蝕 $899。

中高容量型號方面，512GB 紅色回收價微升至 $13,560（獲利 $261），其餘三色倒蝕 $199 至 $699；1TB 版本繼續由「紅色」擔當全場獲利王，回收價向上推高至 $17,560，單部強勢進補至 $761 的高溢價，黑色 1TB 倒蝕 $99，藍銀雙色倒蝕 $549 至 $649。至於頂配 2TB 大機今日開價微幅回補，紅色 2TB 報 $21,160（倒蝕 $839），藍、銀、黑三色則倒蝕 $1,199 至 $1,999。

細機 Pro 陣營「細紅」強勢回補！256GB 紅色大幅收窄至蝕$489，2TB 繼續深潛

標準版 iPhone 18 Pro 陣營今日最引人注目的莫過於「細紅」的止血反彈潮。入門 256GB「紅色」回收價由昨日的 $9,880 顯著回升至 $10,010，倒蝕金額由 $619 大幅收窄至 $489，重返萬元關口以上；中階 512GB 紅色亦回升至 $11,680（倒蝕 $619）；1TB 紅色回收價報 $15,370（倒蝕 $429），全線「細紅」均展現出顯著的急反彈跡象。然而，藍銀兩色 256GB 依舊倒蝕 $939 至 $949。

至於全場最慘烈的「破發黑洞」依然落在細機 2TB 頂配版本身上，今日藍色與銀色回收價維持在 $17,500，對比 $20,999 的原價，單部持續狂蝕高達 $3,499，紅黑兩色亦倒蝕 $2,799，二手市場承接力依然疲弱。

10月15日 下午1：00回收價 （點按放大）👇👇