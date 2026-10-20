iPhone Duo／18 Pro Max先達炒價直擊！20/10 全線價升｜每日更新

iPhone 18 Pro Max／iPhone Duo 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，雖然未正式出街，但已經有第一口炒價叫價，而且似乎更錄得相當可觀的利潤。



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舊機Trade-in 市場白熱化！豐澤精明擺陣截擊旺角先達放機客！不少網民讚好～

2026年10月20日下午3:00 更新：先達回收價不斷更新中...

iPhone 18 先達回收價不斷更新中...

10月20日 iPhone Duo 實體暗盤價 256GB 雙色狂賺$5,001 霸氣登場，18 PM 1TB 紅色反彈衝$811

旺角先達廣場今日（10 月 20 日週二）迎來重磅焦點！隨著全新旗艦 iPhone Duo 開售派貨在即，場內終於首度釋出權威實時暗盤報價！據下午 3 時最新數據顯示，iPhone Duo 256GB 黑白雙色開價極度強勢，單部淨賺高達 $5,001，瞬間成為全場炒家焦點！而在 Duo 的巨額水位吸引下，iPhone 18 系列大盤則呈現分化整固：iPhone 18 Pro Max 1TB「紅色」逆市再衝高至 $811 溢價；而標準版 iPhone 18 Pro 則持續全線沉淪破發

Phone Duo 實體暗盤價首度公開！256GB 黑白劃一狂賺$5,001

根據下午 3 時的最新數據顯示，iPhone Duo 256GB 的黑色與白色版本暗盤回收價為$22,500，讓成功搶到首批現貨的炒家單部淨賺高達 $5,001！至於 512GB、1TB 及 2TB 等更大容量的版本，目前場內報價牌暫時顯示為「待定」，反映出收機商正集中資金與火力預收最受市場歡迎的入門容量機型。

18 Pro Max 熱門色微補，大紅 1TB 逆市拉升至賺$811

在 iPhone Duo 的巨額利潤吸引下，原本的 iPhone 18 Pro Max 陣營則呈現出分化整固的微幅反彈走勢。雖然大部分資金被 Duo 吸走，但市場對部分熱門配色的剛性需求依然強勁。主力王牌 iPhone 18 Pro Max 1TB「紅色」回收價逆市攀升至 $17,610，單部溢價擴大至 $811；而門艦 256GB「紅色」回收價亦回補至 $11,460，倒蝕金額顯著收窄至 -$39 的微蝕築底階段。中階 512GB 紅色的倒蝕幅度同樣收窄至 -$69。至於 2TB 頂配大機方面，紅色版本倒蝕 $749，藍銀兩色倒蝕 $2,399，黑色則倒蝕 $1,499。

網上流傳首日回收價

細機 Pro 難阻頹勢，2TB 巨無霸暴蝕$3,499 冰封

相比之下，標準版 iPhone 18 Pro 陣營的走勢則未見任何起色，繼續沉淪於令人心寒的「地毯式見紅」破發泥沼中。入門 256GB 四色回收價介乎 $9,680 至 $10,060，單部虧損 $439 至 $819；中階 512GB 四色倒蝕 $469 至 $639；1TB 版本四色亦倒蝕 $389 至 $499。而全場虧損最慘烈的「破發黑洞」依然落在細機 2TB 身上，今日四色回收價劃一報 $17,500，對比 $20,999 的官方原價，單部生生暴蝕 $3,499，回收市場買氣幾乎完全凍結。

10月20日 下午3：00回收價 （點按放大）👇👇