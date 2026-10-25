iPhone Duo先達炒價直擊！10.25週日1TB大升激賺$4700｜每日更新

iPhone Duo／iPhone 18 Pro Max 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，第一口炒價叫價加幾千，似乎可以錄得相當可觀的利潤。



產品購買傳送門：Apple 官網｜iPhone 18 Pro系列／iPhone Duo｜Airpods 5｜Apple Watch s12／Ultra 4

2026年10月25日下午3：00 更新：先達回收價不斷更新中...

第一日先達放機又排到出門口

10月25日 週日先達高容量 Duo 迎史詩級狂飆！原封 1TB 黑色暴賺$4,751，2TB 雙色進補四千直衝三萬二

進入首發第三日（10 月 25 日週日），旺角先達廣場的 iPhone Duo 回收市場迎來極度震撼的「高容量爆發」行情！據下午 3 時更新的最新報價顯示，隨著週末實體門市配額告急及高端客源搶購，大容量版本在場內被收機商瘋狂掃貨搶盤。主力焦點原封 1TB「黑色」單部利潤直接拉升至 $4,751 的歷史極高水位；而頂配 2TB 原封黑白雙色回收價更雙雙破天荒衝破三萬二千元大關，單部淨賺高達 $4,001！與此同時，電訊商開封機的溢價亦同步被大幅推高，全線展現出極為驚人的買氣爆發力。

第一日先達放機又排到出門口

高容量原封機全面暴升，1TB 黑色狂賺$4,751 封王

今日先達原封機陣營呈現罕見的「容量愈大、水位愈高」態勢。高容量 1TB 版本今日直接成為全場炒作王牌，黑色原封回收價大幅拉升至 $27,550，單部淨賺高達 $4,751；白色 1TB 原封亦毫不遜色，回收價向上攀升至 $26,500，獲利高達 $3,701。頂配 2TB 原封機款更迎來驚人突破，黑白雙色回收價劃一飆上 $32,000，對比 $27,999 的原價，每部直接暴賺 $4,001，創下開賣以來最高收機價紀錄。

在中小容量方面，價格整體維持在高位整固。入門 256GB 黑色原封回收價報 $20,300（穩賺 $2,801），白色原封報 $19,600（賺 $2,101）。中階 512GB 黑色原封回收價報 $21,900（賺 $2,601），白色原封報 $21,450（賺 $2,151），黑白兩色價差維持在四五百元左右。

電訊商開封激活機同步狂飆，1TB 黑色大賺$2,801

受原封大容量嚴重缺貨拉動，電訊商合約出機的「開封激活機」今日開價同樣十分凌厲。1TB 開封黑色回收價一口氣衝上 $25,600，單部淨賺高達 $2,801；白色 1TB 開封價亦報 $25,000，賺 $2,201。頂配 2TB 開封黑色回收價重返三萬元關口報 $30,000（賺 $2,001），白色開封報 $29,800（賺 $1,801）。

入門及中階開封機亦牢牢守住過千元水位。256GB 開封黑色報 $19,100（賺 $1,601），白色報 $18,900（賺 $1,401）。512GB 開封黑色報 $20,900（賺 $1,601），白色報 $20,650（賺 $1,351），讓週末前往電訊商上台套現的賣家收穫滿滿。

綜合 10 月 25 日週日下午的最新局勢，iPhone Duo 在首個週末展現出完全超出預期的抗跌與反彈能力。尤其是高端商務客對 1TB 及 2TB 大容量的迫切需求，直接引發了收機商高價搶籌的連鎖反應。目前 1TB 黑色獲利近四千八、2TB 雙雙暴賺四千的水位已達首發以來的巔峰。手持高容量現貨的賣家應把握今日週日尾盤黃金時段前往先達平倉鎖定利潤，以防平日工作日門市補貨後高位有所回落。

iPhone Duo 10月25日 下午3：00 回收價 （點按放大）👇👇

iPhone 18 Pro系列 10月24日 中午12：00 回收價 （點按放大）👇👇