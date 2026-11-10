iPhone Duo／iPhone 18 Pro Max 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，第一口炒價叫價加幾千，似乎可以錄得相當可觀的利潤。



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2026年11月10日下午2：00 更新：先達回收價不斷更新中...

第一日先達放機又排到出門口

11月10日 Duo 炒風顯著降溫大容量溢價收窄！18 PM 大紅 256 續守微蝕$49，信用卡套利成全場主角

進入 11 月中旬（11 月 10 日週二）下午 2 時，旺角先達廣場的二手手機回收市場迎來顯著的供求調整。隨著官方供應鏈陸續補貨及首波搶購熱潮降溫，備受矚目的旗艦 iPhone Duo 炒風出現明顯退卻，中細容量虧損擴大之餘，連日來暴賺數千的大容量版本溢價亦大幅壓縮至一百至三百元水平。相比之下，iPhone 18 Pro Max 表現持續沉穩，熱門指標「大紅 256」回收價再度穩守僅蝕 -$49 的微蝕線，藍色 256 亦收窄至蝕 -$329，配合細機 18 Pro 蝕幅同樣收斂，整個二手市場的焦點已全面由「炒機賺溢價」轉向「信用卡回贈黨」穩定套利的天下。

第一日先達放機又排到出門口

Duo 炒風全面降溫大容量大幅回調，1TB/2TB 僅剩百元水位

今日 iPhone Duo 原封機陣營的價格調整極為劇烈，前期動輒數千元的溢價光環迅速退色。高容量方面，1TB 黑色原封回收價回落至 $23,100，單部獲利縮窄至 $301，白色 1TB 報 $22,950，僅賺 $151；頂配 2TB 原封黑色回收價降至 $28,200（微賺 $201），白色 2TB 報 $28,100（微賺 $101），雙雙跌回成本邊緣。在中小容量方面，入門 256GB 黑色與白色原封回收價分別報 $16,850 及 $16,800，倒蝕幅度擴大至 -$649 及 -$699；中階 512GB 黑色原封報 $18,900（倒蝕 -$399），白色則倒蝕 -$499。

電訊商合約出機客主導的「開封激活機」陣營同樣面臨全面壓價。除 1TB 開封黑色回收價報 $22,800 勉強錄得 $1 水位 外，其餘各版本已全線見紅。256GB 與 512GB 開封機倒蝕金額擴大至 -$779 至 -$979 不等，頂配 2TB 開封黑白兩色亦轉為倒蝕 -$199 至 -$499，電訊商出機套現的空間已被大幅蠶食。

18 Pro Max 陣營防守力極強，大紅 256 續守-$49 雙位數安全線

與 Duo 的退潮相反，iPhone 18 Pro Max 陣營今日的表現展現出強韌的價格防線。深受回贈黨與自用買家喜愛的入門 256GB「紅色」回收價報 $11,450，對比 $11,499 的原價，每部繼續堅守僅倒蝕 -$49 的超平手水位；藍色 256GB 倒蝕進一步收窄至 -$329，銀色與黑色則分別報倒蝕 -$679。

中高容量方面，512GB 紅色回收價報 $13,170（倒蝕 -$129），藍色倒蝕 -$259，銀黑兩色倒蝕 -$599 至 -$779；1TB 紅色與藍色回收價劃一報 $16,530（倒蝕 -$269），銀色倒蝕 -$399，黑色倒蝕 -$599。頂配 2TB 大機紅色與藍色倒蝕維持在 -$569，銀黑兩色則倒蝕 -$1,699，整體跌幅依然受到剛性買盤的緊密支撐。

細機 Pro 蝕幅同步收窄，信用卡回贈黨迎來高性價比出動期

標準版 iPhone 18 Pro 陣營今日開價亦呈現穩步向好的修復走勢。入門 256GB 紅色回收價報 $10,310，單部虧損維持在 -$189 的超低水平，藍色倒蝕 -$289，黑色倒蝕 -$279，銀色倒蝕 -$419；中階 512GB 銀色表現亮眼，倒蝕收窄至 -$179，藍色倒蝕 -$239，紅色倒蝕 -$249，黑色倒蝕 -$299；1TB 紅色倒蝕 -$499，其餘三色劃一倒蝕 -$599。至於頂配 2TB 細機，四色回收價依舊劃一維持在 $17,500（倒蝕 -$3,499）。

由於 iPhone 18 Pro Max 大紅 256 僅蝕 $49、細機 18 Pro 紅色 256 僅蝕 $189，甚至 512GB 銀色亦僅蝕 $179，這些微蝕額度相較於市面上主流信用卡 4% 至 6% 的網購或實體簽賬回贈（每部可賺 $450 至 $650 回贈），利潤厚度依然十分充裕。持卡人只需刷卡買機放售先達，每部仍能無風險穩賺數百元回贈，推動「信用卡回贈黨」成為當前二手市場交投最活躍的主力。

iPhone Duo 11月10日 下午2：00 回收價 （點按放大）👇👇

iPhone 18 Pro系列 11月10日 下午2：00 回收價 （點按放大）👇👇

陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。

