iPhone Duo先達炒價直擊！19/10 第一口叫價狂賺$5000｜每日更新

iPhone 18 Pro Max／iPhone Duo 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，雖然未正式出街，但已經有第一口炒價叫價，而且似乎更錄得相當可觀的利潤。



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舊機Trade-in 市場白熱化！豐澤精明擺陣截擊旺角先達放機客！不少網民讚好～

2026年10月19日下午1:00 更新：先達回收價不斷更新中...

iPhone 18 先達回收價不斷更新中...

10月19日 門店缺貨助攻「大紅256」收窄至蝕$89！iPhone Duo 今週派貨傳首日狂賺五千，焦點全面轉移

進入 10 月下半月（10 月 19 日週一），旺角先達廣場的 iPhone 18 系列二手機回收市場出現了明顯的供求分化。據實時報價顯示，雖然 iPhone 18 系列大盤整體維持低位橫行，但深受歡迎的 iPhone 18 Pro Max 256GB「紅色」因 Apple Store 門市現場現貨開始告急，帶動先達回收價向上拉升，倒蝕金額顯著收窄至 -$89！另一方面，本週迎來正式出貨的焦點新機 iPhone Duo 成為全場炒家新寵，外界傳出 256GB 銀色及黑色首日回收價高達 $22,500，對比 $17,499 的官方正價，每部利潤近 $5,000，市場資金與焦點已全面向新機傾斜。

門店缺貨助攻！大機「大紅256」向上拉升，1TB 紅色進補賺$771

今日大機 iPhone 18 Pro Max 陣營受惠於門市部分熱門配色現貨抽緊，開價呈現微幅回暖。最受關注的入門 256GB「紅色」回收價向上推升至 $11,410，倒蝕金額由之前的百多元收窄至 -$89；藍色與銀色 256GB 倒蝕 $779 及 $979，黑色則報 -$879。

中高容量型號方面，1TB「紅色」繼續成為 18 Pro Max 陣營的獲利王者，回收價攀升至 $17,570，單部溢價擴大至 $771；黑色 1TB 亦小賺 $41，藍銀雙色倒蝕 $449 至 $499。至於 2TB 頂配大機，紅色倒蝕 $799，而藍、銀、黑三色則回落至倒蝕 $2,999。

細機 Pro 陣營繼續「16格全紅」！2TB 劃一暴蝕$3,999 變相封盤

標準版 iPhone 18 Pro 陣營今日的報價單則依舊未見起色，延續沉悶的「全線破發」格局。入門 256GB 四色回收價介乎 $9,660 至 $10,020，每部慘蝕 $479 至 $839；中階 512GB 四色倒蝕金額介乎 $479 至 $649。

高容量 1TB 細機四色回收價介乎 $15,310 至 $15,350，倒蝕 $449 至 $489。而全場最慘烈的「破發黑洞」依舊落在細機 2TB 身上，今日四色回收價劃一報 $17,000，對比 $20,999 的原價，單部驚人狂蝕高達 $3,999，收機商基本上已完全放棄接盤。

網上流傳首日回收價

新機 iPhone Duo 本週登場！首日爆出$5,000 水位吸引資金大轉移

除了 iPhone 18 系列的尾聲盤整外，本週市場的最大焦點莫過於正式出貨的全新 iPhone Duo。隨著預購訂單陸續準備派送，市場上已開始有收機商開出首日暗盤回收價。據場內消息指（網上流出的圖片），iPhone Duo 256GB（銀色/黑色）首日回收價預估高達 $22,500，對比官方原價 $17,499，每部可獲利近 $5,000！如此誘人的溢價空間吸引了大量資金與炒家轉場，亦變相令 iPhone 18 系列的二手交投進一步冷卻。

10月19日 下午1：00回收價 （點按放大）👇👇