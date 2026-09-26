iOS 27鬧鐘終於可獨立較音量｜1個設定防瞓過龍　來電靜音都唔怕

不少人睡覺前都會將iPhone鈴聲調低，避免半夜被電話或通知吵醒，但這個習慣過往有一個令人相當頭痛的問題：iPhone的鬧鐘與鈴聲音量一直互相連動。睡前將鈴聲調細，翌日早上的鬧鐘亦可能跟着變細，一不小心就有機會聽不到。來到iOS 27，Apple終於將兩者拆開，用戶可以為鬧鐘及計時器設定獨立音量，即使平日將來電及通知調得很細聲，朝早鬧鐘仍然可以保持最大聲。



iOS 27鬧鐘終於不用跟鈴聲音量

過往iPhone的「鈴聲和提示聲」音量會影響鬧鐘，因此即使鬧鐘本身已經設定好，只要睡前調低鈴聲，翌日的叫醒效果亦可能受到影響。這種設定對部分用戶相當不方便。例如晚上希望電話及系統提示保持安靜，但早上又需要一個足夠大聲的鬧鐘，以往很難單靠音量設定將兩者完全分開處理。

iOS 27就加入更仔細的系統音量控制，當中最實用的一項，就是可以將「鬧鐘與計時器」音量與電話鈴聲分開。換言之，之後不用再因為怕翌日聽不到鬧鐘，而被迫將來電鈴聲長期保持高音量。

只需關閉1個設定 鬧鐘即可自己控制音量

設定方法相當簡單。將iPhone升級至iOS 27後，進入「設定」，再開啟「聲音與觸覺」選單，就可以看到比以往更詳細的音量設定。找到「鬧鐘與計時器」部分後，將「配合鈴聲音量」的選項關閉。完成後，系統就會額外顯示一條專門控制鬧鐘及計時器的音量滑桿。這時可以直接將鬧鐘調至自己需要的音量，例如習慣較難起床的用戶，就可以將它保持在較高水平。之後即使再將電話鈴聲調低，鬧鐘音量亦不會跟着改變。

睡前將電話調靜都不用怕鬧鐘變細聲

這項功能最大的好處，是睡覺前將電話鈴聲及提示聲降低，避免收到來電或其他系統聲音時被吵醒，但鬧鐘仍然可以維持在預先設定的高音量。尤其部分用戶習慣利用機身音量鍵調低聲音，如果沒有留意系統設定，過往有機會連翌日鬧鐘音量都一併受到影響。iOS 27將兩者分開後，就可以減少這種「睡前明明設定好鬧鐘，朝早先發現細聲到聽唔到」的情況。

通知、鍵盤聲都可以固定音量

在「聲音與觸覺」設定內，其他系統提示聲亦提供更細緻的控制。如果希望通知及鍵盤聲保持固定音量，同樣可以關閉相關的音量配對選項。這樣就可以按照自己的生活習慣，將不同聲音分開設定。例如鬧鐘保持高音量、通知保持較細聲，而睇YouTube或聽歌時再利用音量鍵控制媒體聲音，就不用所有聲音都被同一個設定牽着走。如果之後覺得獨立控制太麻煩，亦可以隨時返回「聲音與觸覺」，重新開啟相關選項，恢復音量連動。

音量鍵控制甚麼？其實都可以自己決定

另一個不少iPhone用戶可能一直沒有留意的設定，就是機身音量鍵是否會影響電話鈴聲。iPhone本身可以選擇讓音量鍵同時調整鈴聲，或者只用來控制影片、音樂等媒體播放音量。這項功能並非iOS 27才首次加入，但配合今次更完整的音量設定後，用戶就可以更加清楚分開不同用途。如果經常不小心按到音量鍵，結果將來電聲甚至其他提示聲改得太細，就可以重新檢查這個選項是否符合自己的使用習慣。

iOS 27不只Siri AI 細節改動反而日日用得到

相比Siri AI等大型新功能，獨立鬧鐘音量看起來只是很小的改動，但實際上可能是每天都會用到的功能。iOS 27同時帶來全新的Siri AI，嘗試改善Apple語音助手的理解及互動能力；Liquid Glass介面亦進一步調整清晰度及可讀性。不過，像鬧鐘、通知及音量控制這些改動，反而直接處理多年來部分iPhone用戶日常遇到的不便。