AirPods 5開箱實測｜配合iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Duo 上市，蘋果同步發售全新的藍牙耳機 AirPods 5：其 降噪力比 AirPods 4 提升 1.5 倍，能隔絕高達九成環境雜音，更補齊了耳柄滑動控音與 IP57 防塵防水等實用功能。究竟這款外型低調、實力大增的新耳機是否值得升級？以下帶你一探究竟。



把AirPods 5 ／ AirPods 4 兩代耳機放在桌上，你大概分不出誰是誰。（鍾世傑 攝）

兩代對比有如孖生仔｜外觀不變內在強化

把AirPods 5 ／ AirPods 4 兩代耳機放在桌上，你大概分不出誰是誰。

除了充電盒背後那行印字由過去的「Design by Apple in California」簡化為「Apple．AirPods」之外，機身線條與耳機造型完全複製貼上。要不是我的4代用了很久，有些刮痕和變黃，單靠肉眼要分辨 4 代與 5 代幾乎不可能。 然而，一旦戴上耳機走進嘈雜的街頭，這對全新的 AirPods 5 會用聲音告訴你：內裏早已換了一個靈魂。

AirPods 4 機背印有「Design by Apple in California」字樣、右邊AirPods 5 簡化為「Apple．AirPods」。（鍾世傑 攝）

AirPods 5 充電盒底部有喇叭，配合Find My app 尋找硬件是，可播出聲音方便搜索。

AirPods 5 充電盒底部有喇叭，配合Find My app 尋找硬件是，可播出聲音方便搜索。

AirPods 5 ／ AirPods 4 規格與功能對比 比較項目 AirPods 5 AirPods 4 ANC 主動降噪 (ANC) 效果提升高達 1.5 倍（消噪深度多約 50%） 第一代開放式降噪系統 耳柄觸控 （無線充電進階版）上下滑動手勢調節音量／(版版）支援按壓 僅支援按壓（播放/暫停/切換模式） 防塵防水 升級至 IP57（浸入淺水可耐水30分鐘） IP54（防塵抗汗／防濺水） 聲學架構 全新多孔聲學架構＋新一代適應性 EQ H2 晶片搭配標準開放式聲學設計 AI 智慧功能 完整支援Siri 頭部動作與即時翻譯 支援 Siri 頭部動作，僅ANC版支援即時翻譯 電量續航 (開啟 ANC) 進階版：單次 5 小時 / 配充電盒 22 小時 基礎版：單次 4 小時 / 配充電盒 20 小時 單次 4 小時 / 配充電盒 20 小時 定價 進階版 HK$1,249／基礎版 $1,099 ANC版 HK$1,499／入門版 HK$1,099（上市時）

港鐵村巴實測：開放式降噪真的可以隔絕九成雜音？

蘋果公司在 4 代首度將 ANC 帶入半開放式耳機，保留運動員與跑手喜愛的開揚感，沒有入耳式那份壓迫感，卻又提供到消噪功能。而AirPods 5則直接將這優點再升級，主動降噪（ANC）力提升達 1.5 倍（約多出 50% 降噪深度）！記者同時帶着 AirPods 4 與 5 代走入日常通勤場景。在港鐵車廂內面對金屬路軌摩擦的刺耳高頻，以及搭乘村巴時引擎低頻轟鳴與冷氣風口聲，兩者的表現拉開了懸殊距離。

AirPods 5 主動降噪（ANC）力提升達 1.5 倍（約多出 50% 降噪深度）！在港鐵車廂內面對金屬路軌摩擦的刺耳高頻。

4 代的消噪表現，大概能幫你過濾掉 7 成環境雜音，你依然隱約感覺得到外界的存在；而 5 代憑藉全新的多孔聲學架構與升級後的 H2 晶片運算，將這些雜音壓低了將近 9 成；以半開放式設計營造出這份「接近與世隔絕」的靜謐感。

搭乘村巴時引擎低頻轟鳴與冷氣風口聲，兩者的表現拉開了懸殊距離。

通透模式的進步同樣驚人。耳機收集並重播身邊環境聲的過程極其自然，說話時自己聲音的迴響感大幅降低，完全沒有過往人工電子合成的僵硬感，戴着它與旁人對談完全不需要摘下耳機。以耳機作Hands-free 免提通話，兩隻效果都非常出色，均能消去絕大部分背景噪音。

「滑動控音」「 IP57防水」成為最貼心小升級

你或許會覺得 5 代是小修小改，但卻非常貼地又實用：無線充電盒版的耳柄面板正式加入了上下滑動調節音量功能；過去搭車聽歌想調高兩格音量，要麼拿出 iPhone，要麼就被迫在車廂中呼叫Siri代勞。現在手指在耳柄輕輕一滑就能搞定，順手程度大幅提升。

無線充電盒版的耳柄面板正式加入了上下滑動調節音量功能

防水能力強化至 IP57 防塵防水規格

AirPods 5 耳機升級為 IP57 防塵防水規格，比起4代的IP54防塵抗汗更為實用；即使意外浸入 1 米內水深長達 30 分鐘，內部也不會損壞。運動後可以微濕軟布輕拭汗水，切忌直接在水龍頭下沖洗；更要小心別遺留在衣袋，如丟進洗衣機清洗恐怕凶多吉少。

AirPods 5 耳機升級為 IP57 防塵防水規格，比起4代的IP54防塵抗汗更為實用

音質有突破嗎？多孔聲學實測《愛 MUST BE》與《島之歌》

聲音表現方面，蘋果沒有正式公開4／5代兩者的「低失真驅動單元」尺寸及規格是否有變，不過得益於自家高階產品啟發，改用「多孔聲學設計」，氣流與聲波傳遞得到更精準的控制。搭配新一代適應性 EQ 的運算音訊演算法更新，它補足了半開放式耳機低音不足的弱點。

開啟 iPhone 的「設定」。點選「輔助使用」。下滑找到聽力欄位，點選「音訊與視覺」。點擊「耳機調節」（或耳筒調節），將功能開啟。

記者用AirPods 5來試聽日本女團櫻坂46 新曲《愛 MUST BE》，女聲極具溫度。樂器分離度極佳。耳機維持了蘋果一貫平衡耐聽的調音風格，甚至比AirPods Pro 3更合我口味。

記者用AirPods 5來試聽日本女團櫻坂46 新曲《愛 MUST BE》，女聲極具溫度。

開啟 ANC 消噪後，背景變得異常清淨。當切換至人氣動畫劇場版《Chiikawa人魚島的秘密》中，由海妖賽蓮演唱的恐怖版〈島之歌〉，賽蓮的歌聲在零干擾的環境下透出一股致命的魔幻感，通透且細節十足。

開啟 ANC 消噪後，由海妖賽蓮演唱的恐怖版〈島之歌〉，賽蓮的歌聲在零干擾的環境下透出一股致命的魔幻感，通透且細節十足。

當然少不了「動態頭部追蹤」帶來的 3D 劇院級聽覺體驗，單單用來睇《Street Fighter》預告，出波動拳、旋風腿的特效聲已充滿臨場感。

「動態頭部追蹤」帶來的 3D 劇院級聽覺體驗，單單用來睇《Street Fighter》預告，出波動拳、旋風腿的特效聲已充滿臨場感。

總結：甚麼人應該買AirPods 5？

5 代最貼心的修正絕對是進階版本專屬的「耳柄滑動控音」功能。全線升級至 IP57 防塵抗汗抗水也好實用；還導入 Apple Intelligence 「即時翻譯」功能，整體使用體驗每一項都有提升。

如果手上的 AirPods 4 電池健康度依然良好，繼續留用絕對沒問題。否則，這$1,249絕對值得花！

如果手上的 AirPods 4 電池健康度依然良好，繼續留用絕對沒問題。否則，這$1,249絕對值得花！甚至，若你根本用不上AI或實時翻譯，也不要求無線充電，選購$1,099的基礎版已能明顯體會到升級感。