HUAWEI WATCH GT 7 Pro評測｜心血管加血糖監察+21天超長續航力

HUAWEI WATCH GT 7 Pro 一星期使用實測／評測｜全新 HUAWEI WATCH GT 7 Pro 換上納米微晶陶瓷錶圈與航天級鈦合金中框，兼備極限運動所需的堅固防護與斯文精緻的日常佩戴質感，配合升級的 3000 nit 高亮藍寶石屏幕與高達 21 天長效電量，為追求極限探索與全天候健康管理的用家交出色的方案。記者提早將新機入手，實試一星期看看新錶值不值得大家入手。



HUAWEI WATCH GT 7 Pro 詳細評測

陶瓷鈦金屬機身佩戴感夠輕巧

上手第一印象，手錶跳脫了過往專業運動錶粗獷塑料的刻板印象。錶圈採用納米微晶陶瓷材質打造，經過耐刮亮面處理，觸感溫潤如玉，抗磨損表現相當扎實。中框部分則選用鈦合金材質，在保持高強度防護結構的同時大幅抑制錶身重量。手錶隨附全新設計的 EasyCross 氟橡膠錶帶，具備快拆易扣特性，佩戴貼服俐落，即便手腕劇烈晃動亦未見移位。正面的 1.47 吋 AMOLED 屏幕覆蓋人工藍寶石玻璃，峰值亮度一口氣拔高至 3000 nit。正午烈日當空下實試，錶盤各項細小數據與軌跡依然清晰銳利，無需刻意舉手遮擋陽光。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro 用上陶瓷鈦金屬機身，佩戴感夠輕巧。

腕上全天候健康管理功能

在監測身心狀態方面，手錶進一步強化大健康平台整合。除了標配的 ECG 心電圖分析，系統亦支援與權威醫療機構合作開發的「冠心病」及「糖尿病」風險評估項目，只需要安戴著手錶3-5日（包括日頭及晚上睡覺），便可以因應不同身體指標來計算出「冠心病」及「糖尿病」風險程度，從而提醒用家。

另外，只需要每日晨間喚醒手錶，健康晨報會整合用家的夜間睡眠質素、心率變異性（HRV）、情緒起伏與前一日的活動消耗，推算出 1 至 5 級的「身體狀態準備度」評分。分數直觀易明。若指數偏低，錶盤會主動建議適度放緩當天的高強度訓練，讓穿戴設備不再只是被動儲存心率脈搏，而是能夠主動引導日常作息與體能調節。

滑雪與單車進階運動模式

今次HUAWEI亦針對近年香港熱門的滑雪熱潮，為WATCH GT 7 Pro 新增了專屬室內滑雪模式。這項功能依靠內部高精度多傳感器陣列，克服了室內場地接收不到衛星信號的先天限制，能自動感應雙板或單板動作，精準記下單趟滑行距離、滑降速度與總累積落差。戶外滑雪模式更可透過官方 HUAWEI Health 應用程式導入全球超過 3000 個雪場地圖，甚至具備轉彎偵測與 G-Force 過彎壓力監測，對精進滑雪技巧頗有助益。

新增滑雪功能，內有多達3000個以上的滑雪場地資料，能夠精準記下單趟滑行距離、滑降速度與總累積落差。

在單車方面，手錶升級支援雙頻定位系統，配合全新的爬坡規劃與即時急彎提醒功能。當單車逼近前方連續急轉彎時，手錶會透過震動與語音發出雙重警示，運動後還能透過系統演算法量化體能表現，大幅提升車手下坡時的路線掌握度與安全性。

21 天超長續航力實測

續航能力向來是HUAWEI WATCH的殺手鐧，今代 WATCH GT 7 Pro 在輕度使用模式下最長可達 21 天，常規日常頻繁使用亦能維持約 12 天。實測在開啟 AOD 常亮顯示、全天候心率監測與接聽日常通話的狀態下，連續使用一週後手錶仍殘餘近半電量。官方指就算進行長達 50 小時以上的極限越野跑或多日戶外露營，其內建電源管理機制亦能穩定運作，撇除傳統智能手錶需要「一日一充」的繁瑣束縛。

手錶升級支援雙頻定位系統，就算走入室內仍可準確定位。

實測過後，HUAWEI WATCH GT 7 Pro 擁有高級製錶工藝、專業級運動感測與極限續航能力凝聚於一體，不僅滿足戶外運動玩家對數據精準度的嚴格要求。最重要是它仍然可以對應HUAWEI手機外，Android及iOS（iPhone）手機都可以完美配對使用，對於不同系統手機用家而言，亦都是非常實用的要素。

備有境野黃、松霜綠及碳晶黑配色，售價為 $2,788。