華為WATCH GT 7發佈：21天超長續航！支援室內外滑雪與心臟監測

華為香港最新發佈的 HUAWEI WATCH GT 7 系列智能手錶，專為應對現代用家的高強度生活節奏而設。新系列主打長達 21 天的電池續航力，並加入全新滑雪及升級單車騎行模式。配合同步登場的 HUAWEI FreeBuds Neo 真無線耳機，為用家帶來結合高階健康監測與極致降噪的全新隨身裝備組合。



方力申使用WATCH GT 7 Pro 作21日運動挑戰大使

頂級材質設計抵禦戶外挑戰

針對熱愛戶外探索的用家，手錶的材質必須經得起各種極端環境的考驗。HUAWEI WATCH GT 7 系列將戶外性能美學與高端材質工藝巧妙結合。系列中的高階型號 HUAWEI WATCH GT 7 Pro 採用了納米微晶陶瓷錶圈，表面經過耐刮亮面處理，不僅色澤溫潤，更具備高度耐磨的特性。機身配備堅固輕巧的鈦合金中框，兼顧了日常佩戴的舒適度與應付戶外撞擊的耐用性。

華為WATCH GT 7系列正式推出

顯示屏方面，手錶搭載 1.47 吋 AMOLED 屏幕並覆蓋藍寶石玻璃，提供高達 3000 nit 的峰值亮度。這確保在猛烈陽光照射的戶外環境下，各項關鍵運動數據依然清晰可見。此外，系列首發採用 HUAWEI EasyCross 易扣設計的氟橡膠錶帶，確保在劇烈運動或日常通勤期間，均能穩固貼合手腕，帶來無負擔的佩戴體驗。

今代WATCH GT 7加強不少運動及健康相關監測功能

腕上管家實現全面健康監測

除了硬朗的外觀，現代智能手錶的健康管理能力同樣備受市場關注。HUAWEI WATCH GT 7 系列將健康監測功能進一步擴展，建立出一個全面的腕上全方位健康管理平台，主動協助用家及早發現潛在風險。手錶的健康洞察功能新增了健康晨報、AI 健康解讀以及個人化身體狀態準備度評分。系統會綜合睡眠質素、心率變異性、情緒健康及運動消耗等各項精密數據，將用家每日的身體恢復狀況劃分為五個等級，提供直觀的科學化評估建議。新功能讓用家能夠更準確地掌握當天是否適合進行高強度訓練，避免過度勞損。HUAWEI WATCH GT 7 Pro 更進一步支援 ECG 心電圖功能，並提供冠心病與糖尿病風險評估等進階健康管理指標，全方位守護用家的身心健康。

成為用家的腕上健康專家

全新滑雪與單車模式更實用

運動追蹤功能向來是智能手錶的重要賣點，新一代 HUAWEI WATCH GT 7 系列特別針對冰雪及單車運動作出大幅度升級。手錶首度支援室內滑雪模式，透過內置的多感應器陣列，即使在缺乏衛星訊號的室內滑雪場，亦能自動偵測滑雪或單板滑雪動作，精準記錄滑行距離、速度及總下降高度。而在戶外滑雪時，用家更可透過專屬應用程式預先下載全球超過 3000 個雪場地圖並導入至腕錶，配合業界首創的轉彎偵測及 G-Force 過彎壓力偵測功能，協助滑雪愛好者不斷提升技術水平。

新增滑雪模式，包括多達全球3000個滑雪場地資料

針對單車愛好者，手錶加入了爬坡規劃、實時爬坡路況報告及急彎震動語音提醒功能，配合升級版 HUAWEI 向日葵雙頻定位系統，大幅提升騎行時的安全性與路線準確度。運動後更有 AI 運動解讀功能提供量化數據分析。強大的功能背後，HUAWEI WATCH GT 7 Pro 及 46 mm 版本的 WATCH GT 7 均具備最長 21 天的電池續航力，讓用家徹底擺脫長途旅程中的電量焦慮。

FreeBuds Neo降噪效果十分強大

於發佈會上同場加映的 HUAWEI FreeBuds Neo 真無線耳機，同樣為追求高質素音效與便攜性的用家帶來驚喜。耳機採用創新輕巧的短柄設計，單隻重量僅約 4.8 g，而連同充電盒的整體重量亦只有 41 g，極具便攜優勢。這款耳機首度採用雙通道主動降噪架構，全頻段平均降噪深度達到 30 dB，峰值降噪深度更高達 55 dB，能有效阻隔風噪及環境人聲。

HUAWEI FreeBuds Neo 性價比相當高

內置的第三代音頻晶片能毫秒級響應噪音變化並進行動態調節，耳機同時支援 AI 對話感知功能，當用家開口說話時會自動降低音樂音量並切換至通透模式，無需摘下耳機即可自然交談。

通話方面，耳機配備三麥克風系統與骨傳導感應器，支援 95 dB 雙向清晰通話及高達 9 m/s 的抗風噪能力，確保戶外通話清晰無比。音質表現上，搭載全新 Turbo 驅動單元與多孔平衡舒壓設計，頻響範圍覆蓋 10 Hz 至 48 kHz，配合高達 2.3 Mbps 無損傳輸速度及無界空間音頻技術，完美重現母帶級的高解析音質與 360 度環繞立體聲場。耳機更支援創新的頭部動作操控，用家只需點頭即可接聽電話，搖頭即可拒接，帶來極致方便的免提操作體驗。

HUAWEI WATCH GT 7 系列由即日起於指定零售商預訂，2026年9月30日正 式發售