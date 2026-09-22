iPhone開售｜電訊商設優先登記 連續4年逾9成指定客戶首周取機

iPhone 18 Pro｜SmarTone首設PRIORITY優先登記 連續4年逾9成客戶SmarT Pass首周取機｜iPhone 18 Pro系列正式開售，每年新機登場都是果迷換機高峰。不過隨着近年供應逐步回復穩定，市場焦點已由過往的「能否搶到機」，轉為同樣重視整體出機體驗，包括登記流程是否順暢，以及能否提早掌握取機安排。



在眾多出機渠道之中，透過電訊商上台換機仍是不少用戶的選擇。其中SmarTone今年除了繼續提供SmarT Pass及Super SmarT Pass安排外，更首次為SmarTone PRIORITY客戶推出專屬優先登記時段。客戶可於iPhone開放登記首日優先完成登記及預訂程序，並在完成預訂後預先獲知預計取機日期。

今年SmarTone首次為SmarTone PRIORITY客戶推出專屬優先登記時段，讓客戶可於iPhone開放登記首日優先完成登記及預訂程序，並於完成預訂後獲知預計取機日期。

開售當日，SmarTone行政總裁劉若虹及公司管理層親臨中環IFC分店，與客戶一同迎接iPhone 18 Pro系列正式開售。不少預訂客戶亦到場取機，現場氣氛熱鬧。

開售當日，SmarTone行政總裁劉若虹（中）、科技總裁鄒金根（右）及數碼總裁黃志昌（左）親臨中環IFC分店，與客戶一同迎接iPhone 18 Pro系列正式開售。不少預訂客戶亦到場取機,現場氣氛熱鬧。

用戶：最重要係唔使特別搶機

使用SmarTone超過十年的李先生，是今次首批成功取機的客戶之一。

他表示，一直滿意SmarTone的網絡接收及服務質素。今年透過SmarT Pass預訂iPhone 18 Pro系列，由登記、付款到取機均可預先安排，整個流程都相當簡單。

李先生表示：「最重要係唔使特別去搶機，而且出機前可以預先網上付款，取機當日直接到店就得。」由於太太目前身處海外，他計劃取機後第一時間將新手機送給對方，因此能夠提早掌握取機時間，對他來說特別重要。

使用SmarTone超過十年的李先生對優先登記安排滿意：「最重要係唔使特別去搶機，而且出機前可以預先網上付款，取機當日直接到店就得。」

首設SmarTone PRIORITY優先登記 預先掌握取機安排

今年SmarTone首次為SmarTone PRIORITY客戶推出專屬優先登記安排，客戶可於iPhone開放登記首日優先完成登記並自動完成預訂。SmarTone表示，今年開售首周獲分配iPhone配額的SmarTone PRIORITY客戶數目，較去年同期增加8倍，反映有關專屬優先登記安排受客戶歡迎。

除了優先登記安排外，SmarT Pass客戶完成預訂後，亦可透過出機快證預先獲知預計取機日期，毋須反覆查詢供貨情況。SmarTone指出，連續四年均有逾九成SmarT Pass客戶，於iPhone開售首星期內成功取機。配合預計取機日通知安排，用戶可更早規劃取機時間及換機安排，貫徹其以客為本的服務理念。

SmarTone指出，連續四年均有逾九成SmarT Pass客戶，於iPhone開售首星期內成功取機。配合預計取機日通知安排，用戶可更早規劃取機時間及換機安排。

SmarTone月費不變、舊機價換新機

除了出機安排外，SmarTone今年亦推出「月費不變，舊機價．換新機」優惠。客戶選用指定5G月費計劃，可享機價直減高達3,600港元。

配合Trade-in換機優惠，機價額外再減高達6,700港元。此外，客戶亦可享12個月「SmarTone爆芒換新」服務及其他Apple產品相關禮遇。

對於有意升級換iPhone系列的用戶而言，除了比較機價優惠外，由預訂到取機的流程是否方便，以及能否提早掌握相關安排，亦成為選擇出機方案時的考慮因素之一。