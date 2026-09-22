「PS5 Pro 炒到過萬，不如拎一萬蚊去砌部電腦好過啦！」

這個說法最近在各大遊戲討論區瘋傳。Sony 當初推出 PS5 Pro 定價 5,780 港元（700 美元），如今在炒價與官方調整價格下，售價被推向歷史新高。

這個說法最近在各大遊戲討論區瘋傳。Sony 當初推出 PS5 Pro 定價 5,780 港元（700 美元），如今在炒價與官方調整價格下，售價被推向歷史新高。

更雪上加霜的是擴充成本。海外玩家近日曬出照片，一款 WD_BLACK SN850X 2TB SSD 在實體店居然標價 877.99 美元（折合約 6,850 港元 / 6,025 人民幣）。一年前這條硬碟特價僅需 150 美元。

一萬港元預算，真的能砌出畫面全方位超越 PS5 Pro 的 PC？向來「越賣越平」的遊戲主機，又為何越賣越貴？

海外玩家近日曬出照片，一款 WD_BLACK SN850X 2TB SSD 在實體店居然標價 877.99 美元（折合約 6,850 港元 / 6,025 人民幣）。

一萬蚊砌機，畫面真能超越 PS5 Pro？

PS5 Pro 搭載 RDNA 3 架構客製化 GPU，繪圖效能大約落在 PC 顯示卡 NVIDIA RTX 4070 至 RTX 4070 Super 之間。

若以一萬港元預算組裝 PC，可以選用 Intel i5-14400F 搭配 RTX 4070 12GB 顯示卡與 32GB DDR5 記憶體。借助 NVIDIA 的 DLSS 3.5 超級採樣與幀生成技術，這台 PC 在 4K 解像度下的光線追蹤表現與紋理清晰度，確實能穩勝 PS5 Pro 的 PSSR（PlayStation Spectral Super Resolution）AI 縮放技術。

若以一萬港元預算組裝 PC，可以選用 Intel i5-14400F 搭配 RTX 4070 12GB 顯示卡與 32GB DDR5 記憶體。

但還未計周邊成本，一萬港元預算並不包含 Windows OS的授權、另外還未計火牛、機殼、2TB SSD及電競手掣及滑鼠等，全套從零買起，花費真的會過萬。另有一個問題是，PS5你可以駁到家中電視，電腦還需要另外安排一部4K屏幕，所以PS5 Pro 的簡單使用，也是一個優點。

電腦還需要另外安排一部4K屏幕，所以PS5 Pro 的簡單使用，也是一個優點。

2TB SSD 飆漲背後的「AI 吸血效能」

網民提及的877.99 美元 2TB SSD 有人質疑是個別極端炒價，不過市面均價的確已由 150 美元攀升至 300 至 350 美元。儲存設備飆漲的源頭是生成式 AI。三星（Samsung）、美光（Micron）及 SK 海力士（SK Hynix）等晶片巨頭，將大量 NAND Flash 閃存產能轉向生產企業級高容量 SSD 與 HBM 記憶體，以滿足 Google、Microsoft 及 OpenAI 等科技巨頭興建 AI 數據中心的需求。

消費級產能被嚴重擠壓，面對《Call of Duty》或《GTA 6》等動輒 200GB 的大作，玩家陷入無盤可擴的窘境。

2TB SSD 有人質疑是個別極端炒價，不過市面均價的確已由 150 美元攀升至 300 至 350 美元。

主機為何不再降價？

晶片代工成本不降：AMD 晶片依賴台積電（TSMC）先進製程，代工價格逐年遞增。



記憶體價格高企：全機配備 16GB 以上 GDDR6 記憶體與客製化 SSD，直接被 AI 浪潮抬高成本。



通脹與匯率壓力：日元與歐元匯率波動，迫使 Sony 提高多國售價以維持利潤。



主機為何不再降價？

拆解總結：真實性有多高？

網民「一萬蚊砌機畫面勝過 PS5 Pro」的說法，真實性約有 70%。

在純硬體繪圖極限、光線追蹤與畫質細節上，一萬元 PC 的 RTX 4070 配合 DLSS 技術確實能碾壓 PS5 Pro。但這項結論忽視了系統與周邊硬件成本。此外，主機擁有遊戲專屬優化的流暢度、開機即玩的便利性，以及不需額外購買外設的價格優勢。

追求「開機即玩」與獨佔遊戲，PS5 仍是簡潔選擇，擴充硬碟不妨先靠「下載與刪除」機制度過高位；若需要剪片、文書且追求最高畫質上限，一萬港元的 PC 則是更具彈性的替代方案。又或者退而求其次，選購沒有炒風的一般版PS5 主機，4千幾港元一樣可以玩《GTA6》。

PS5 主機沒有炒風｜照樣可以玩到《GTA 6》，沒必要強求PS5 Pro 主機