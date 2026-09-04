PS5 State of Play 震撼彈：GTA 6 手掣搶盡風頭，FF7 Revelation 迎來最終章｜9月3日的 PlayStation State of Play 發表會直接「晒冷」，除了討論度爆棚的硬體周邊「GTA 6 限定版手掣」、日系神作《FF7》迎來最終章《FF7 Revelation》！雖然頑皮狗工作室的「DEI」科幻大作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）依然未見新料，好在官方展示了多款即將推出的 PS5 獨佔與第三方重磅大作！



《GTA6》官方授權的 DualSense 無線控制器，「日晝白」與「午夜黑」雙色一舉公開，

GTA 6 專屬手掣：雙色美學｜9月10日預售

《GTA6》官方授權的 DualSense 無線控制器，「日晝白」與「午夜黑」雙色一舉公開，機身融入了罪惡城（Vice City）標誌性的霓虹珠光光澤，握把兩側更壓印了棕櫚樹紋理，觸控板則刻有碩大的「VI」羅馬數字。

發售日期：2026年11月19日（與遊戲同步推出）

預購時間：2026年9月10日 上午10:00

建議售價：84.99 美元／12,480 日圓（含稅）／香港行貨未定價、約售HK$668

《GTA6》官方授權的 DualSense 無線控制器，「日晝白」與「午夜黑」雙色一舉公開

《FF7 Revelation》2027年4月8日神作改版落幕

PS最具代表性的RPG《Final Fantasy VII》 ，於PS4時代（2020年）推出首款重製版《Final Fantasy VII Remake》，及後在2024年推出第2集《Final Fantasy VII Rebirth》，如今重製版第三集、亦即最終一集《最終幻想VII：啟示錄》（Final Fantasy VII Revelation），終定於 2027 年 4 月 8 日上架。

《FF7 Revelation》2027年4月8日神作改版落幕

本作將等級上限提升至 99 級，並在開放世界中配置了大量實力遠超主線 BOSS 的 Weapon 系列隱藏強敵。官方同時透露，有關薩菲羅斯（Sephiroth）與文森特（Vincent）的專屬 DLC 規劃已一路延伸至 2028 年。

《Final Fantasy VII Revelation》基本發售資訊



發售日期：2027年4月8日（星期四）

預購時間：2026年9月4日起

登陸平台：PlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC（Steam / Epic Games Store）跨平台同步發售。

實體／數位標準版 69.99 美元（約 546 港元 / 9,900 日圓）

實體豪華版 99.99 美元（約 780 港元）：遊戲本體、專屬鐵盒（Steelbook）、迷你原聲帶 CD、精裝美術集

數位高級版 99.99 美元（約 780 港元）：遊戲本體、24小時搶先體驗權（Early Access）、數位畫集與原聲帶、劇情擴充包 Pass



官方商店限定收藏家版 (Collector's Edition) 349.99 美元（約 2,730 港元）：包含豪華版全數內容、Cloud / Zack / Sephiroth 高品質戰鬥雕像、劇情擴充包 Pass、限定裝備與召喚魔晶石



《Final Fantasy VII Revelation》預訂特典與存檔連動獎勵

預訂特典與存檔連動獎勵

根據 PlayStation 官方網誌 與 Square Enix 官方新聞稿 公布的細節，預購特典與連動獎勵包含以下內容：

首批實體預購特典（Day 1 Edition）：全通路通用：附送《萬智牌》（又譯：《魔法風雲會》 / Magic: The Gathering）《FF7 最終決戰》限量推廣卡（Promo Card）。

Amazon 專屬特典：加贈限定折疊海報。

劇情擴充包：包含預計於發售後陸續推出的兩大故事 DLC，分別以薩菲羅斯（Sephiroth）以及文森特（Vincent）與塔克斯（The Turks）為核心主角。

前作存檔連動獎勵（Save Data Bonus）：擁有《FF7 Remake Intergrade》存檔：可獲得召喚魔晶石「陸行鳥＆莫古利」及專屬武器外觀。

擁有《FF7 Rebirth》存檔：可獲得召喚魔晶石「鳳凰」及專屬武器外觀。

發表會其餘重點大作精華

《漫威狼人》（Marvel's Wolverine）

Insomniac Games 拋出震撼實機畫面。羅根將與擁有強大念力的琴·葛雷（Jean Grey）聯手，撕碎生化改造軍團「劫掠者」。2026年9月15日發售

《漫威狼人》（Marvel's Wolverine）2026年9月15日發售

《高達 異軌征途》（GUNDAM Rogue Orbit）

本作打破了以往高達作品主要「人對人 / 勢力對抗」的傳統，改為非 UC 宇宙設定的「高達大戰外星獸型巨大生物」，玩法上展現出極致流暢的高速機甲動作風格。預計 2027年3月5日 發售

《高達 異軌征途》（GUNDAM Rogue Orbit）預計 2027年3月5日 發售

《直到黎明 2》（Until Dawn 2）

經典互動式恐怖遊戲驚喜宣佈續作。玩家將跟隨一組前往荒廢數十年「秋島」（Akishima Island）的靈異節目拍攝團隊，在封閉絕境中體驗全新驚悚故事。 2027 年 1 月 28 日發售

《戰慄深隧 2039》（Metro 2039）

玩家將在核後末日的莫斯科地鐵廢墟中對抗新崛起的新帝國（Novoreich）勢力。預計 2027年2月4日發售

《戰慄深隧 2039》（Metro 2039）預計 2027年2月4日發售

《羊蹄山之魂 完全版》（Ghost of Yōtei: Complete Edition）

官方宣佈推出包含全新劇情擴充包《關原之響》（Echoes of Sekigahara）以及生存戰鬥模式「通緝名單」（Most Wanted）的完全版內容。2026 年 10 月 2 日發售

《羊蹄山之魂 完全版》（Ghost of Yōtei: Complete Edition）。2026 年 10 月 2 日發售

《食人鯊 2》（ Maneater 2）

動作 RPG《食人鯊》續作回歸！玩家將繼續扮演海洋頂級掠食者狂暴大白鯊，在全新海域上演獵殺人類與深海巨怪的荒誕大戰。2027年發售

《食人鯊 2》（ Maneater 2）2027年發售

《Rhapsody in Scarlet》

KONAMI 全新魔法動作冒險遊戲，這款作品融合了咆哮的 1920 年代紐約、都市奇幻魔法、黑手黨陰謀以及濃厚的爵士樂風格。發售日未定

《勇者鬥惡龍怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》

DQ系列衍生作，以育成收集怪物同伴為主要玩法，確認於 12月3日 登陸 PlayStation。

《崩落之國》（Where the Seeds Fall）

Cygames 全新獨立品牌「CygamesEdge」的首款RPG作品，預計於 2026 年 11 月 5 日在 PS5、Nintendo Switch 2 與 PC (Steam) 平台推出。

《崩落之國》（Where the Seeds Fall），預計於 2026 年 11 月 5 日在 PS5、Nintendo Switch 2 與 PC (Steam) 平台推出。

《愚者不滅》（Stupid Never Dies）

小林裕幸領軍開發的動作 RPG，已屬市面極少有的日系血統作品，要留意。預計 10月21日 發售。