Google Gemini 4 年底突襲！換帥後的背水一戰　迎戰OpenAI GPT-6

Google Gemini 4 年底突襲 | Google捱打足足十個月，終於亮出底牌。新任Google DeepMind負責人科雷·卡武克丘奧盧（Koray Kavukcuoglu）打破數月來的沉默，公開宣佈，新一代旗艦模型Gemini 4已進入後訓練階段，首個版本預計在2026年底前提早上線。



OpenAI的GPT-6強勢進逼，Anthropic的Mythos系列也分食市場。Google這段長達十個月的旗艦模型空窗期，急需一個破局點。卡武克丘奧盧明確指出，團隊不會等所有優化工作完成，而是選擇盡快發佈早期後訓練版本，隨後再做快速迭代。



Google Gemini 4 年底突襲！（AI生成）

諾獎得主哈薩比斯交棒轉攻AGI DeepMind全面轉向智能代理商用

今年八月，桑達·皮查伊（Sundar Pichai）與傑米斯·哈薩比斯（Demis Hassabis）聯名宣佈高層改組。哈薩比斯卸下DeepMind的日常營運，轉任DeepMind主席兼Alphabet首席科學家。這位憑藉AI預測蛋白質結構拿下2024年諾貝爾化學獎的頂尖學者，未來將把全副精力投入AGI（通用人工智能）及AI製藥公司Isomorphic Labs。

哈薩比斯卸下DeepMind的日常營運，轉任DeepMind主席兼Alphabet首席科學家。（AI生成）

哈薩比斯放手，卡武克丘奧盧接棒。這位在DeepMind效力13年的老將升任資深副總裁，直接向皮查伊匯報。數位時代的報導剖析了這步棋的用意：將Gemini模型開發、前沿AI研究與應用團隊統一收編。決策鏈條被極度壓縮，目標只有一個。快。

卡武克丘奧盧接棒，迎戰OpenAI GPT-6。（AI生成）

戰術撤退捨棄Gemini 3.5 Pro：Google押注Gemini 4的背後算盤

今年五月的I/O大會上，皮查伊曾公開承諾六月將推出強化版的Gemini 3.5 Pro。結果這個承諾連續三個月開空頭支票。

卡武克丘奧盧承認，團隊選擇了「戰術後退」。他們將龐大的運算資源轉向速度更快、規模更小的Flash模型。與其執著於一款遲遲無法打磨完美的3.5版本，不如把籌碼全部押注在年底的Gemini 4。根據動區動趨（BlockTempo）的追蹤分析，這款新模型目前已在Google內部的Antigravity平台展開封閉實測。

卡武克丘奧盧面對落後的質疑，刻意避開了哈薩比斯執著的AGI路線。他把重點拉回現實：「我們能不能造出值得信任的智能代理，這才是關鍵。」

市場競爭異常殘酷。GPT-6的提示詞快取系統（Prompt Caching）在9月下旬上線，直接將開發者的輸入API成本大幅削減最高達80%。對手不僅在智力上壓制，更在價格上發動突襲。卡武克丘奧盧的篤定，需要真正的產品來兌現。