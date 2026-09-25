2026年六合彩中秋金多寶將於 9月26日（星期六）晚上9時30分 攪珠。今期賽馬會特設 5,000 萬元金多寶，若以 10 元一注獨中，頭獎基金估計高達 6,800萬港元。彩票已於各大投注站及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠當晚 9 時 15 分。



6800萬中秋金多寶9.26六合彩攪珠｜Gemini 分析3大高CP值膽拖組合

面對高額獎金，不少市民都會選擇「膽拖」或「複式」增強中獎概率。01科技玩物記者將歷年 40 次中秋金多寶數據，以及 2026 年以來 8 次金多寶的攪珠規律，輸入至 Google 最新 Gemini AI 模型進行大數據運算，歸納出 3 組兼顧成本與勝率的「最旺膽拖組合」。

溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩歸根究底是獨立的機率事件，歷次攪珠結果彼此互不影響。文中所整理的統計規律，純粹為增添下注時的樂趣與話題，絕非必勝公式。請務必謹慎理智，量力而為，切勿過度投注。祝各位好運！

8000萬六合彩端午金多寶｜馬會揭最熱號碼．AI計出最強膽拖投注法

Gemini 大數據分析：中秋金多寶有哪些「幸運密碼」？

歷史最旺號碼：中秋金多寶自推出以來已舉行 40 次，號碼 「15」 共開出過 11 次，「7」 號亦開出過 10 次，屬於必然關注的熱門。

2026年金多寶王者：在 2026 年已舉辦的 8 次金多寶攪珠中，號碼 「28」 與 「45」 表現最為強勢，各自被攪出 4 次。

避坑提醒：Gemini 警告，過往 40 次中秋金多寶中，只有 1 次開出全數小於 31 的「生日號碼組合」，全揀細號碼勝算極低。

Gemini 大數據分析：中秋金多寶有哪些「幸運密碼」？

Gemini 推介：3 組精算「膽拖投注組合」

採用「膽拖」玩法，好處是以較低資金覆蓋更多號碼。只要「膽」全中，收益將呈爆發性增長。

組合一：小資攻防戰（2膽7腳）

概念：適合預算有限、想提高中獎率的玩家。

建議「膽」：7、15（中秋金多寶歷史最強雙星）

建議「腳」：28、45、9、18、26、30、 33

注數與投注額：共 35 注。全注（$10）$350；半注（$5）僅需 $175。

組合一：小資攻防戰（2膽7腳）

組合二：AI 歷史統計流（3膽8腳）

概念：結合中秋歷史熱號與 2026 年金多寶最強勢號碼。

建議「膽」：7、15、 28

建議「腳」：3、8、18、20、30、37、45、 47

注數與投注額：共 56 注。全注（$10）$560；半注（$5）只需 $280。

組合二：AI 歷史統計流（3膽8腳）

屯門市廣場成最旺投注站

買巨額金多寶很多人會特意去旺門投注站沾運氣，大家記得更新資訊！馬會在2026年3月底公布了最新的「最幸運投注處」名單。雄霸榜首長達32年的中環士丹利街投注處正式交出皇座。截至2026年1月30日，屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，成功反超前中環的47次，成為目前全港最旺幸運地。

2026年3月，馬會公布「最幸運投注處」易主，屯門市廣場投注處打破中環士丹利街投注處紀錄，以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。（林子慰攝）