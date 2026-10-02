【最後召集】「雲計算教父」香港唯一公開演講！親授AI突圍之道

AI 浪潮席捲全球，「打工仔會被取代」的討論此起彼落。與其被動焦慮，不如主動裝備自己——10 月 9 日（星期五），Amazon 首席技術官（CTO）兼副總裁 Werner Vogels 博士將現身香港科學園，主持「Future Builders: The AI Career Dialogue」主題演講，與香港大專學生及年輕一代面對面，拆解 AI 時代的職涯新秩序。據了解，這將是 Werner Vogels 今年在香港的唯一一場公開演講，機會極為難得。活動費用全免，尚餘少量席位，欲參加者宜盡早登記，滿額即止。



由醫院走到雲端巔峰 這位「教父」不簡單

在科技界，Werner Vogels 的名字幾乎等同「雲計算」本身，被不少業界人士尊稱為「雲計算教父」。他於 2004 年加入 Amazon，翌年出任首席技術官兼副總裁，主導公司技術路線多年，是 AWS 由內部項目蜕變為全球雲服務巨擘的關鍵推手。鮮為人知的是，這位技術舵手並非工程學院「乖乖牌」——他的職業生涯始於醫學放射學，曾於荷蘭癌症研究所轄下的醫院工作，及後才轉向計算機科學，在阿姆斯特丹自由大學取得博士學位，再於康奈爾大學從事分佈式系統研究十載。由醫院到雲端巔峰，這段跨界經歷本身就是對「單一職涯」最有力的反駁。

「一個人，就是一支團隊」

是次訪港，Werner 帶來的訊息相當明確：生成式 AI 的普及，正令每位開發者成為「文藝復興建造者」——以往需要一整支團隊完成的工作，今天一個人憑藉雲端與 AI 工具便能做到。他常說「更多地實驗、持續地衡量、不斷地學習」，視失敗為必經之路；這種實驗文化深植於 Amazon，也透過他的博客「All Things Distributed」影響全球工程師。對正在思考「AI 年代讀咩好、做咩好」的年輕人而言，這番話出自全球頂尖技術領袖之口，分量格外不同。

除主題演講「The Renaissance Developer」外，活動還設圍爐對話「Navigating AI Careers」，由 HKSTP、AWS、德勤及香港大學的嘉賓講者同台，探討 AI 時代的技能需求與未來人才趨勢；另設 Amazon Quick 環節，介紹這款企業級 AI 助理並設多個示範攤位，讓參加者即場體驗。當日提早簽到，更可獲限量版 AWS 露營杯及精美筆記本套裝，僅限 100 份，先到先得。

「Future Builders: The AI Career Dialogue」由 Amazon Web Services（AWS）主辦、香港科技園公司（HKSTP）支持，將於 10 月 9 日下午 1 時 30 分至 5 時， AI 時代的入場券不會等人——今年唯一一次與「雲計算教父」面對面的機會，與其旁觀，不如親身到場，立即登記為自己的未來搶佔先機。

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