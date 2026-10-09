17秒。影片裡只有一針一線的穿梭聲。

新人事、新作風，Apple「新大佬」Greg Joswiak（新任行政總裁約翰·特努斯）在 X 平台上丟出這段無聲勝有聲的預告，直接引爆全球科技圈。沒有炫目的 CG 特效，由兩位女士合作手繡出 1977 年的經典彩虹蘋果 Logo，下方寫著「Welcome home. October 13」。時間定格在下週二。這場紐約（New York）秋季發佈會，擺明車馬要重塑全球智能家居版圖，網上盛傳，當日Apple將推出首款帶屏中樞 HomePad ，融合新一代Siri AI，提供更完善的智能助理。



為何重啟彩虹 Logo 與手工刺繡？一場針對「家」的心理戰略

科技巨頭最怕產品失去溫度。當蘋果將新任行政總裁特努斯時代的戰略重心轉向 Siri AI 與家庭中樞時，如何讓消費者心甘情願把全天候監控的鏡頭和麥克風放進客廳？

答案是情懷。

彩虹 Logo 誕生於 Apple II 年代。那是蘋果首次將個人電腦真正推入「家庭」的歷史節點。刺繡主題更是神來之筆。一針一線代表著「編織」與物聯網的「連結」（Thread）。用極度傳統、柔軟的手工藝視覺，去中和 AI 科技帶來的侵入感。

消息來源：Apple Product Launch Announced for October 13: 'Welcome Home' - MacRumors

10月13日新品預測：HomePad 首度亮相，Siri AI 掌控全屋？

根據 MacRumors 的權威報導，下週發佈會的核心武器是一款傳聞已久的全新控制中樞（Smart home hub）。業界普遍猜測它將被命名為 HomePad。

這台設備預計配備 6 吋螢幕，並可能同步推出壁掛與桌面揚聲器底座兩個版本。它將搭載全新的 homeOS 系統，內建鏡頭支援 FaceTime 視像通話，甚至能透過距離感測器和面部識別，根據走近的家庭成員自動切換專屬的操作介面。權威外媒 India Today 亦指出，這款設備的定價可能落在 350 美元左右。

除了核心中樞，音響產品線同樣面對迭代，第二代 HomePod mini 預料將換上 S 系列新晶片與 N1 網絡晶片。這意味著它將全面支援 Wi-Fi 7、藍牙 6 以及 Thread 智能家居標準。而 Apple TV 4K 則可能迎來 A19 或 A19 Pro 晶片的爆發性升級，最高配備 12GB RAM，為 Siri AI 的終端運算提供無可匹敵的硬體火力。

此外，有傳 Apple 甚至正與 LG 等合作夥伴推進智能門鎖與防盜攝影機生態，Siri AI 有望掌控全屋？一切答案，將在 10 月 13 日揭曉。

消息來源：Exclusive: First Look at HomePod Mini 2 in Three New Colors｜macrumors