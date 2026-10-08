Apple 10月或連推兩輪新品｜智能家居﹑OLED MacBook月底登場

Apple剛推出iPhone 18系列及首款摺疊手機iPhone Duo後，10月可能再迎來另一輪新品發布。據《彭博社》及《MacRumors》消息，Apple計劃在10月13日率先公布新一代智能家居產品，包括全新智能家居控制中樞、HomePod mini及Apple TV 4K，隨後在10月最後一星期推出多款Mac產品。當中最受關注的包括首度採用OLED螢幕、支援觸控操作的高階MacBook，以及搭載M6晶片的新款MacBook Pro及iMac。



Apple 10月或有兩輪新品發布 涵蓋Mac、iPad及智能家居

根據《MacRumors》報道，多名熟悉Apple產品計劃的消息人士透露，Apple除了準備在10月13日推出智能家居產品，亦計劃在10月最後一星期公布另一批新裝置。這意味着Apple可能在短短數星期內，接連更新智能家居、Mac及iPad產品線。加上已公布的iPhone Duo將於10月23日正式開售，整個10月的新品安排相當密集。

Apple全新HomePad智能家居中樞率先登場

第一輪新品預計以智能家居產品為主，其中最值得留意的是，這是一款全新的智能家居控制中樞，暫時稱為HomePad。根據目前流出的資料，這款裝置預計配備約6吋方形螢幕，並採用類似智能顯示器的設計。桌面版本設有可調整角度的支架，螢幕下方則配備圓形金屬喇叭底座，方便放在客廳、廚房或書桌使用。

Apple據報亦準備另一款代號J491的掛牆版本，採用較薄的底座設計，可以直接安裝在牆上，讓用戶毋須每次拿起iPhone，都能控制家中的智能裝置。軟件方面，HomePad傳聞會運行全新homeOS系統，介面整合時鐘、小工具及智能家居控制功能，亦可能支援FaceTime視像通話。

比較特別的是，裝置據報可以辨識不同家庭成員，並按照使用者身份顯示個人化內容。假如相關功能最終推出，HomePad便不只是用來控制燈光及冷氣，而是有機會成為全家人共用的智能家居操作中心。

HomePod mini、Apple TV 4K同步更新

除了全新HomePad，Apple亦傳聞會在10月13日更新HomePod mini及Apple TV 4K。新一代HomePod mini預計維持現有外形，主要升級集中在內部晶片及無線連接能力。消息指出，新機可能配備N1網絡晶片，並新增粉紅色及綠色等機身選擇。至於Apple TV 4K，外界預期同樣不會大幅改動外形，但處理器可能升級至A19或A19 Pro，並加入N1網絡晶片。

月底MacBook Ultra成焦點 Mac首次採用OLED螢幕

《MacRumors》指出，Apple正準備推出一款經過重新設計的高階MacBook，外界暫時稱為MacBook Ultra。這款產品最受關注的地方，是傳聞將首次在MacBook產品線引入OLED螢幕。現時高階MacBook Pro採用mini-LED螢幕，而OLED的特點是每個像素可以獨立發光，顯示黑色畫面時可以直接關閉相應像素，因此能夠呈現更深邃的黑色及更高對比度。

對經常使用MacBook修圖、剪片或觀看HDR影片的用戶而言，OLED螢幕有機會帶來更細緻的暗部表現及色彩層次。不過實際效果仍然要視乎Apple最終採用的面板規格及調校。消息亦指出，新款高階MacBook可能提供14吋及16吋兩種尺寸，並採用更輕薄的機身設計。如果最終推出，將有機會成為高階MacBook Pro自2021年以來其中一次較大幅度的外觀更新。

MacBook終於有觸控屏？瀏海或改用動態島

除了OLED螢幕，另一個可能令MacBook使用體驗出現重大變化的功能，就是觸控操作。Mark Gurman早前曾透露，Apple正開發首款支援觸控螢幕的MacBook，讓用戶除了鍵盤及觸控板之外，亦可以直接在螢幕上進行操作。為配合觸控功能，新機據報會採用經過強化的螢幕鉸鏈，減少用戶用手指觸碰螢幕時產生的晃動。

另一項傳聞改動則是將現有MacBook螢幕頂部的瀏海設計，改成類似iPhone的動態島，讓螢幕頂部的顯示區域有更多變化。至於處理器，消息指這款高階OLED MacBook可能繼續採用M5 Pro及M5 Max晶片，而非直接升級M6系列。因此，即使OLED MacBook與其他M6 Mac同時公布，兩者亦可能屬於不同定位的產品線。前者主打全新螢幕及機身設計，後者則以晶片效能升級為主要賣點。

M6 MacBook Pro及iMac或同步登場

其中一款預計登場的產品，是搭載M6晶片的14吋MacBook Pro入門版本。按照目前消息，新機主要升級處理器，未有明確資料顯示會同步採用OLED螢幕或全新外觀。另一款可能更新的產品是iMac。消息指出，新一代iMac有望由現有M4晶片直接升級至M6，並可能推出新的機身顏色。

對主要使用電腦處理文件、修圖、剪片或其他日常工作的用戶而言，這類晶片更新未必會帶來外觀上的明顯變化，但仍值得留意實際效能及能源效率方面的提升。不過M6晶片的正式規格、效能數據及相關產品售價，目前尚未公布，因此暫時不能直接判斷相對現有Mac的實際升級幅度。

Mac Studio頂規升級 M5 Ultra配512GB記憶體

與一般家用Mac不同，Mac Studio主要面向專業內容創作及高效能運算需求，例如大型影片製作、複雜3D場景，以及需要大量記憶體的AI工作。512GB統一記憶體亦是這款配置的重要賣點，因為部分大型工作項目除了需要處理器及圖像效能，亦對記憶體容量有相當高的要求。

iPad mini或迎來OLED大升級 A20 Pro晶片成另一焦點

根據目前傳聞，新機可能首次採用OLED螢幕，並搭載A20 Pro晶片，進一步提升小型平板電腦的顯示效果及處理能力。除了螢幕及處理器，新一代iPad mini亦傳聞會調整前置鏡頭位置，改為更適合橫向使用的設計，並重新設計揚聲器系統。

對習慣使用iPad mini閱讀電子書、觀看影片、玩遊戲及進行視像會議的用戶而言，這幾項升級都有實際意義。其中橫向前置鏡頭尤其值得留意，因為不少人使用iPad時會將裝置橫放，如果鏡頭位置更適合橫向操作，進行FaceTime或其他視像會議時，畫面角度亦可能更加自然。