Intel新CPU突發支援舊插槽！DDR5狂漲下DDR4成救星　腦場砌機救星

Intel新CPU突發支援舊插槽！Intel預計於2027年初推出的新款桌面級CPU，將破天荒繼續支援已有5年歷史的LGA 1700插槽。這意味著新一代處理器能夠直接向下相容較平價的DDR4記憶體。科技媒體Engadget確認了這項傳聞，指出DDR4雖在極限速度上不及DDR5，但對於絕大多數現代PC遊戲而言已完全夠用，為砌機客省下了一大筆升級開支。



Intel預計於2027年初推出的新款桌面級CPU。（AI生成）

記憶體通脹失控：AI狂熱下的平民代價

各大科技巨頭為訓練AI模型，瘋狂搶購高頻寬記憶體（HBM）與高階DDR5，直接排擠了消費級記憶體的產能。根據The Next Web引述市場調查機構TrendForce的數據顯示，單是本季度的常規DRAM合約價格就預計上漲13%至18%，而上一季整個行業的營收更暴增近六成。記憶體已經悄悄成為一部家用電腦中最昂貴的硬件配件之一。

Intel預計於2027年初推出的新款桌面級CPU，繼續支援已有5年歷史的LGA 1700插槽。（Intel）

在這種擠壓下，主流消費者根本無力負擔全面升級DDR5平台的成本。技嘉（Gigabyte）等底板製造商看準了這個缺口。PC Gamer報導，技嘉已率先為旗下的B760與入門級H610底板推出BIOS更新，但目前首波名單未涵蓋Z690、Z790及B660晶片組，直接向零售商宣告這些「舊底板」即將迎來第二春。

LGA 1700插槽。（Intel）

香港腦場的現實：DDR4仍是性價比王道

將視線拉回香港。對本地PC DIY用家而言，DDR4從來未曾真正退役。

走一趟旺角電腦中心或深水埗腦場，預算有限的買家依舊首選DDR4平台。根據本地科技媒體PCM今年7月的實測評估，一套採用Intel入門級DDR4 16GB、1TB SSD再配搭RTX 5060顯示卡的砌機組合，入場費僅約8,000港元。如果強制推上DDR5平台，單是記憶體與對應底板的差價，就足以吃掉升級顯示卡或加大儲存空間的預算。

預算有限的買家依舊首選DDR4。（hp）

LGA 1700這款於2021年與第12代Core處理器同步登場的插槽，原本早該按Intel的常規兩代一換節奏被淘汰。如今它不僅橫跨了12、13、14代，甚至將支援傳聞中針對邊緣運算與特定市場的「Bartlett Lake-S」架構。