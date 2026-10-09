大陸上網年卡推薦｜3HK Lucky 2 鴨聊佳 中國聯通 SoSIM 選哪張好

大陸上網卡一年推薦2026｜3HK、Lucky 2、鴨聊佳、中國聯通 CUniq、SoSIM 哪張最適合你？離港北上過境前、沒做這一步直接廢卡？｜每逢周末，北上深圳食玩買已成許多港人休閒首選；沒有數據流量，就無法訂位、叫外賣、打開高德地圖、調用滴滴出行。若是一整年頻繁往返大灣區，一張有效期限長達 365 天的跨境數據「年卡」，便成為最划算的解決方案 。



年卡究竟是什麼？與「一卡兩號」有何區別？

簡單來說，這類跨境年卡大多屬於「純數據上網卡」，卡片本身並不配備內地電話號碼；若需要註冊或登入必須接收內地 SMS 驗證碼的網上服務（如滴滴出行、美團、大眾點評），單靠純數據卡便無法完成驗證。

目前市面上熱門的年卡價格普遍落在 HK$120 至 HK$198 港元之間。折算下來，平均每月花費不到 15 港幣即可輕鬆搞定內地上網需求，且卡片原生支援免翻牆功能，入境後能直接使用 WhatsApp、Facebook、Threads 及 Instagram，無須額外設定 VPN 軟件。

2026 五大熱門北上年卡大比拼，哪張最適合你？

市面上的年卡種類繁多，我們整理了 2026 年市場關注度最高的 5 款大灣區年卡，具體規格對比如下：

2026 5大熱門北上年卡大比拼，哪張最適合你？ 產品名稱 參考市場價 (HKD) 數據用量 / 網絡速度 適用地區 記者極速點評 3HK 萬能卡 (中港澳台/國際版) $120 - $198 15GB - 20GB 中國、香港、澳門、台灣 信號覆蓋穩定，適合每年多次往返、數據用量適中的用戶。 中國聯通 CUniq $73 - HK$270 15GB-30GB 中國內地及澳門 採用中國聯通原生網絡，到期或用完後的 30 日內充值續期。 Lucky 2 年卡 $145 - $175 20GB - 30GB 中、港、澳、台、日、韓等 多國旅遊首選。除北上外，一年內前往日本、韓國、台灣旅遊亦可共用流量。 鴨聊佳 5G 年卡 $120 - $150 15GB / 18GB 中國大陸、香港 採用中移動 5G 網絡，在地下室、大型商場或地鐵使用均非常流暢。 SoSIM 365日大中華方案 $138 10GB - 15GB 中國、澳門、台灣、香港 App 管理最方便。可透過手機 App 隨時重複增值，亦能加購每月 $19 內地副號接收 SMS。

場景推薦｜鴨聊佳 5G 年卡網速最高｜如需要在深圳地鐵地下室順暢觀看影片或讀取地圖，鴨聊佳 5G 年卡是網速及流暢度最佳的選擇之一。

場景推薦｜鴨聊佳 5G 年卡網速最高｜如需要在深圳地鐵地下室順暢觀看影片或讀取地圖，鴨聊佳 5G 年卡是網速及流暢度最佳的選擇之一。

場景推薦｜Lucky 2 多國共享數據量｜若一年內除了大灣區之外，還安排了前往東京或台北的行程，Lucky 2 年卡提供跨國共用流量的彈性，能省下不少購買額外外遊 SIM 卡的開支。

場景推薦｜Lucky 2 多國共享數據量｜若一年內除了大灣區之外，還安排了前往東京或台北的行程，Lucky 2 年卡提供跨國共用流量的彈性，能省下不少購買額外外遊 SIM 卡的開支。

場景推薦｜SoSIM 提供專用 App 作管理｜可透過手機 App 隨時重複增值，亦能加購每月 $19 內地副號接收 SMS。

場景推薦｜SoSIM 提供專用 App 作管理｜可透過手機 App 隨時重複增值，亦能加購每月 $19 內地副號接收 SMS。

場景推薦｜3HK長青之選安心穩定｜是一款推出多年的卡種，信號覆蓋穩定，適合每年多次往返、數據用量適中的用戶。

場景推薦｜3HK長青之選安心穩定｜是一款推出多年的卡種，信號覆蓋穩定，適合每年多次往返、數據用量適中的用戶。

場景推薦｜中國聯通（CUniq）365日年卡續用方便｜部份款式支援在到期或用完後的 30 日內增值續期，可延續使用。

場景推薦｜中國聯通（CUniq）365日年卡續用方便｜部份款式支援在到期或用完後的 30 日內增值續期，可延續使用。

大陸上網卡｜選購防中伏避雷3大貼士

購買年卡包含許多實務細節，掌握以下重點能有效避免入境斷網的情形：

1. 購買方法：時間寬鬆去鴨寮街買平幾十

如 3HK 萬能卡、Lucky 2 或鴨聊佳等儲值卡，若直接前往官方直營門市購買通常僅有原價。建議選擇前往深水埗鴨寮街的 SIM 卡專賣檔口購買，往往能取得 5 至 7 折優惠。

1. 購買方法：時間寬鬆去鴨寮街買平幾十

2. eSIM 還是實體卡？年卡首選實體卡

雖然近年 eSIM 逐漸普及，網上支付後即可取得 QR Code 且一掃即裝；但這類電子卡更換手機的手續麻煩，甚至需要向電訊商申請更換綁定裝置。對於使用期限長達 365 天的年卡而言，建議優先選擇實體 SIM 卡，方便隨時更換手機。

短日數北上需要上網數據？ 上Klook選購中國eSIM即買．即裝．即用（需配合指定型號手機）

2. eSIM 還是實體卡？年卡首選實體卡

3. 出境前務必完成「實名登記」

這是許多使用者最常忽略的步驟。

依據香港《電訊(登記用戶識別卡)規例》，所有由香港電訊商發行具本地服務的電話儲值卡均須完成實名登記。此外，多間本地電訊商（如中國移動香港旗下之鴨聊佳儲值卡）已調整激活規定：儲值卡必須先在香港本地完成插卡激活；若未在離港前完成插卡與激活程序，過境抵達內地後漫遊網絡將無法完成初次激活操作，導致SIM卡無法搜尋網絡。

3. 出境前務必完成「實名登記」

網上已有儲值卡專門店提供教學，若以內地數據卡為例，屆時用戶離港前需在手機插入數據卡，並開啟漫遊數據，保持手機開啟狀態3至5分鐘，若不完成上述操作，進入內地後數據卡將無法啟用。是次政策只適用於實體卡，eSIM則不受影響，儲值卡啟用後的有效期內，多次往返內地不需重覆上述操作。

soSIM官方網頁

中國聯通官方網頁

鴨聊佳（中國移動）官方網頁

Lucky 2 SIM 官方網頁

3HK 官方網頁