哭了！LEGO 初代PlayStation 1:1神還原．砌完腦中響起那開機音效

撰文：鍾世傑
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熟悉的 PS1 開機聲在腦海中響起，打開機蓋「搶碟」……童年回憶瞬間湧上心頭！

樂高 LEGO 積木1近期重磅推出初代 PlayStation 成人拼砌盒組，1：1 還原初代主機，打開機頂雖然沒有積木組成的「實體光碟」，卻模擬了兩款經典PS遊戲的世界觀。同期教你限時特價$329買 LEGO Game Boy ，電玩迷與積木迷點忍！

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熟悉的 PS1 開機聲在腦海中響起，打開機蓋「搶碟」……童年回憶瞬間湧上心頭！

初代 PS1 變成樂高有多逼真？1,911 顆積木藏遊戲名作彩蛋

這套全新的 LEGO PlayStation 盒組由 1,911 顆積木組成，收到實體發現比原裝PS1的包裝盒更巨型，記者大約花了5小時組裝，完成後寬度超過 26 公分，比例接近 1:1 實機。

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這套全新的 LEGO PlayStation 盒組由 1,911 顆積木組成，收到實體發現比原裝PS1的包裝盒更巨型（林勇 攝）
記者大約花了5小時組裝，完成後寬度超過 26 公分，比例接近 1:1 實機。（林勇 攝）

LEGO VS 真機比比尺寸

如同其他「還原實物」類的LEGO，它不只是模擬外殼，連電源按鈕與 Open 鍵都是可動的機械機構，插上記錄卡與控制器的插孔細節也完全到位。

插上記錄卡與控制器的插孔細節也完全到位。（林勇 攝）
連電源按鈕與 Open 鍵都是可動的機械機構（林勇 攝）
連電源按鈕與 Open 鍵都是可動的機械機構（林勇 攝）

最讓人驚豔的是內部細節。主機打開後，玩家可以拆裝兩個經典遊戲場景模組：第一層是是索尼代表作《捉猴啦》的森林，將它抽出後，會見到再下一層是《GT 跑車浪漫旅》（ Gran Turismo）的PS字樣賽道，細節豐富且腦洞大開，好不有趣。

主機打開後，玩家可以拆裝兩個經典遊戲場景模組（林勇 攝）
主機打開後，玩家可以拆裝兩個經典遊戲場景模組（林勇 攝）
第一層是是索尼代表作《捉猴啦》的森林（林勇 攝）
再下一層是《GT 跑車浪漫旅》（ Gran Turismo）的PS字樣賽道。（林勇 攝）

手掣是第一代沒有Analog Stick的原裝設計，連駁線都有做出，亦可以接駁到PS主機上，比較可惜是十字掣及其他按鈕均為裝飾，沒法按下去；此外，主機預留了Memory Card的插頭，但並未提供LEGO版記憶卡，如果落齊這些細節會更過癮。

手掣是第一代沒有Analog Stick的原裝設計，連駁線都有做出，亦可以接駁到PS主機。（林勇 攝）
比較可惜是十字掣及其他按鈕均為裝飾，沒法按下去。（林勇 攝）
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索尼吉祥物同步登場！樂高 40899 Astro Bot

近年索尼最高人氣角色，應該是《宇宙機器人》（Astro Bot），樂高同期亦推出了 40899 宇宙機器人小型盒組，以俏皮造型還原這個近年紅遍全球的吉祥物角色，更非常適合與 LEGO PlayStation 一起展示。

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HKTVmall 多謝祭限時兩天！Game Boy 經典盒組入手價只要 $329？

索尼迷有 PS1，任天堂迷也有大驚喜。一年一度的「HKTVmall 多謝祭」於 10 月 12 日至 11 月 12 日盛大登場。其中最引人注目的優惠來自 LEGO 官方旗艦店——店方宣佈於 10 月 14 日至 10 月 15 日展開僅有兩天的全店 8 折起快閃優惠。重點目標直接鎖定 72046 Game Boy 復古手提遊戲機組件，原價 HK$479，快閃期間直接下殺至 HK$329。

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