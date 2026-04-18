LEGO海賊王推7款新品！索柏首變樂高　加推Netflix動畫特別篇

Netflix真人版《海賊王》（ONE PIECE）第二季熱度持續延燒，官方也趁勢推出全新的樂高（LEGO）海賊王系列，最新7款盒組正式公開，並已於2026年4月9日開放預購，預計8月1日全面上市。



索柏終於變成樂高！

本次系列最大亮點在於完整重現真人版第二季的經典場景與角色，從索柏登場、磁鼓王國篇，到羅格鎮與小花園篇，全都用樂高重新詮釋。而這次最受矚目的，無疑是「索柏」的樂高化。

「東尼東尼·索柏」套裝（75643）：

「東尼東尼·索柏」使用577片積木打造。（LEGO）

點擊放大看這款由577片積木打造的「東尼東尼·索柏」套裝：

+ 1

「東尼東尼·索柏」使用577片積木打造，不僅具備多處可動設計，還附有書本、注射器與可拆式背包，甚至附上展示底座。

「Dr. 西爾爾克的秘密之家」套裝（75641）

「Dr.希魯魯克的秘密之家」，由271片積木打造，附有索柏、希魯魯克與古蕾娃三位樂高小人。（LEGO）

由271片積木打造的「Dr.希魯魯克的秘密之家」：

+ 2

此外，搭配推出的「Dr.希魯魯克的秘密之家」則重現了第二季中最催淚的劇情之一，由271片積木打造，附有索柏、希魯魯克與古蕾娃三位樂高小人。

「小花園的巨人－東利與布洛基」以733片積木打造巨人族對決場面，兩位巨人具備可動設計，能重現戰鬥動作。套裝內含卓洛、烏索普、Mr.3以及Miss黃金周、不吉利二人組等樂高小人。

「小花園的巨人－多利與布洛基」套裝（75644）

「小花園的巨人－多利與布洛基」套裝，重現巨人族對決場面。（LEGO）

以733片積木打造的「小花園的巨人－多利與布洛基」套裝：

「磁鼓城之戰」套裝（75645）

「磁鼓城之戰」還原了磁鼓島氣派的城堡，處處隱藏有趣的細節。（LEGO）

「磁鼓城之戰」套裝

+ 2

「磁鼓城之戰」還原了磁鼓島氣派的城堡，由1,038片積木打造。二樓是索柏的實驗室、三樓則是王座廳，處處隱藏有趣的細節。套裝內含路飛、娜美、山治、索柏、薇薇和瓦波爾的樂高人偶。

「卡普中將的戰艦」套裝（75646）

「卡普中將的戰艦」，內部結構一點都不馬虎。（LEGO）

由1,705片積木組成的「卡普中將的戰艦」套裝：

+ 2

「卡普中將的戰艦」是此次系列最複雜的套裝，由1,705片積木組成。玩家將能組出加普中將的巨型海軍戰艦，內部結構同樣一點都不馬虎。套裝內含卓洛、烏索普、娜美、加普中將、高比、希路麥普、達斯琪與羅賓。

「與斯摩格上校的對決」套裝（75642）

「與斯摩格上校的對決」套裝由547片積木組成。另外樂高小人的部分有：斯摩格、路飛、山治及杜拉格。（LEGO）

「與斯摩格上校的對決」在路飛一行人於羅格鎮碰到斯摩格時展開激烈對決。由547片積木組成，套裝還含有斯摩格上校的愛車可供他騎行。另外樂高小人的部分有：斯摩格、路飛、山治及杜拉格。

「橡膠果實」套裝（75647）

「橡膠果實」由482片積木組成，整體外觀為經典漩渦果實造型。（LEGO）

由482片積木組成的「橡膠果實」：

「橡膠果實」雖然有看原作的都知道它並不是，但因為目前真人版的進度還在很前面，所以我們還是叫它橡膠果實吧！由482片積木組成，整體外觀為經典漩渦果實造型，打開後則能看到路飛童年首次覺醒能力的場景，並附有成長後的路飛樂高小人。

值得一提的是，樂高與Netflix也同步宣布推出動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》，將於2026年9月29日在Netflix獨佔上線。

該作品將以樂高風格重新演繹第一季與第二季劇情，用更輕鬆、幽默的方式呈現《海賊王》的世界觀，無論新舊粉絲都能輕鬆入坑。

【延伸閱讀】《ONE PIECE海賊王》賣出突破6億本！穩坐全球漫畫銷量最高王座（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：

Netflix 真人版《海賊王》第 3 季確定明年推出！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

【Netflix動畫特別篇：LEGO ONE PIECE 】