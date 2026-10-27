全新 iPad mini 8 在今晨（27日）突發在官網上架開售，新機雖未如網傳改用120Hz更新頻，但一如預期轉用OLED螢幕，並帶來5.4mm超薄機身與A20 Pro 晶片，馬上看其硬件配置。



iPad mini 7 vs iPad mini 8 重點規格對比

iPad mini 8 算力將直接問鼎平板天花板。

新機拋棄傳統 LCD，正式迎來 OLED 螢幕升級，機身設計同步大改，前置鏡頭移至橫向邊框正中，立體聲揚聲器重新佈局；iPad mini 換上以 2nm 製程，與 iPhone 18 Pro 同級的 A20 Pro 晶片架構以 M 系列設計理念。新晶片配備 7 核心繪圖核心，圖像處理效能比上代躍升最高達 2.7 倍，配合最高12GB起步的統一內存，支援Siri AI。

機身變薄｜續航力卻不變

iPad mini 8 機身變得更輕薄，令內藏的電池量減少，不過因為全體進行了省電優化，OLED在顯示深色背景時會自帶節電優勢，所以整體續航力（包括連接WiFi / 5G網絡）並無改變。至於散熱方面，mini 8有機會加設新設計的高效石墨烯散熱層，甚至在背板內部加入高效散熱設計，即使開盡120Hz高幀率玩《原神》等3D手遊，都不會發熱、降亮度、降frame數。

iPad mini 8 vs. iPad mini 7 電力規格比較表 電力與充電項目 iPad mini 8 iPad mini 7 續航時間 (Wi-Fi) 最長可達 10 小時 最長可達 10 小時 續航時間 (行動網路) 最長可達 9 小時 最長可達 9 小時 實體電池容量 18.9 瓦特小時 (Wh) 19.3 瓦特小時 (Wh) 快速充電支援 首度支援 ⚡ (搭配 35W 或更高功率轉接器) 不支援 (維持一般充電速度) 快充速度表現 30 分鐘可充達 50% 電量 充達 50% 約需 1 小時或更久