iPad mini 8 定價$5,299起！5.4mm機身配OLED螢幕與A20 Pro 晶片
全新 iPad mini 8 在今晨（27日）突發在官網上架開售，新機雖未如網傳改用120Hz更新頻，但一如預期轉用OLED螢幕，並帶來5.4mm超薄機身與A20 Pro 晶片，馬上看其硬件配置。
iPad mini 8 算力將直接問鼎平板天花板。
新機拋棄傳統 LCD，正式迎來 OLED 螢幕升級，機身設計同步大改，前置鏡頭移至橫向邊框正中，立體聲揚聲器重新佈局；iPad mini 換上以 2nm 製程，與 iPhone 18 Pro 同級的 A20 Pro 晶片架構以 M 系列設計理念。新晶片配備 7 核心繪圖核心，圖像處理效能比上代躍升最高達 2.7 倍，配合最高12GB起步的統一內存，支援Siri AI。
機身變薄｜續航力卻不變
iPad mini 8 機身變得更輕薄，令內藏的電池量減少，不過因為全體進行了省電優化，OLED在顯示深色背景時會自帶節電優勢，所以整體續航力（包括連接WiFi / 5G網絡）並無改變。至於散熱方面，mini 8有機會加設新設計的高效石墨烯散熱層，甚至在背板內部加入高效散熱設計，即使開盡120Hz高幀率玩《原神》等3D手遊，都不會發熱、降亮度、降frame數。
電力與充電項目
iPad mini 8
iPad mini 7
續航時間 (Wi-Fi)
最長可達 10 小時
最長可達 10 小時
續航時間 (行動網路)
最長可達 9 小時
最長可達 9 小時
實體電池容量
18.9 瓦特小時 (Wh)
19.3 瓦特小時 (Wh)
快速充電支援
首度支援 ⚡
(搭配 35W 或更高功率轉接器)
不支援 (維持一般充電速度)
快充速度表現
30 分鐘可充達 50% 電量
充達 50% 約需 1 小時或更久
iPad mini 8 的香港官方售價是多少？
iPad mini 8 提供 128GB、256GB 及 512GB 三款容量選擇，Wi-Fi 版本官方售價由 $5,299 起，Wi-Fi 連流動網絡版本售價則由 $6,499 起
全新平板何時正式接受預訂與發售？
香港將於 2026 年 10 月 29 日（星期四）凌晨1時起正式接受預訂，並於 2026 年 11 月 6 日（星期五）起公開發售。
螢幕與機身防護等級有哪些重大更新？
機身厚度收窄至 5.4mm 並具備 IP67 防水防塵等級，螢幕升級為 8.5 吋超級 Retina XDR OLED 面板，支援最高 1200nits 峰值亮度，並新增納米紋理玻璃選配項目。