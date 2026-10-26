iPad mini 8突發公布！換裝OLED配A20 Pro晶片！極纖巧僅5.4mm厚

iPad mini 8突發公布！ Apple 正式推出歷來升級幅度最顯著的全新 iPad mini 8，不僅將厚度大幅壓縮，更首次將頂級顯示技術與旗艦級運算規格放進極為小巧的機身，為追求極致便攜的用家帶來耳目一新的體驗。



邊框縮窄配全新螢幕帶來視覺突破

新一代 iPad mini 8 在外型設計上展現了極高水準的工藝，整體厚度僅得 5.4mm，拎在手上感覺明顯比上一代更加纖薄輕盈。機身提供午夜暗色與星光色兩款配色，並具備 IP67 防護等級，日常遇上雨水或咖啡濺濕都能提供安心防護。工程團隊透過縮窄 24% 的邊框，在維持原有便攜機身體積的前提下，成功將螢幕尺寸擴展至 8.5 吋。這塊超級 Retina XDR 顯示器首度採用 OLED 面板，擁有高達 2,000,000 比 1 的對比度與 P3 寬廣色域，黑色顯得格外深邃。顯示器峰值亮度推升至 1200 尼特，比起舊款提升超過 2 倍，烈日當空下依然看得清楚，同時最低亮度能下調至 1 尼特，適合在昏暗環境中閱讀而不刺眼，更提供防眩光的納米紋理玻璃選項。

搭載2nm晶片應付繁重運算工作

運算實力方面，iPad mini 換上以 2nm 製程打造的 A20 Pro 晶片，架構以 M 系列設計理念。新晶片配備 7 核心繪圖核心，圖像處理效能比上代躍升最高達 2.7 倍，並支援硬件加速光線追蹤技術，即使運行複雜的立體彩現與高畫質遊戲也能保持畫面流暢。多執行緒處理效能提升幅度達到 60%，跨應用程式工作更加從容。

在人工智能運算層面，GPU 每個核心均配置神經網絡加速器，讓 AI 處理速度最高飆升至 4.5 倍。對於需要進行高負載裝置端模型的用家，512GB 容量版本更直接配備高達 32 核心的雙 16 核心神經網絡引擎，配合頻寬翻倍的統一記憶體，讓各類繁複的影像運算工作能在彈指之間完成。

機身發聲與連線升級兼顧各類情境

視訊與聽覺體驗同樣迎來全面革新，前置 1200 萬像素 Center Stage 相機改設於機身橫向邊框，用家進行視訊會議時眼神更加自然。音訊系統導入創新的 Acoustic Display 技術，讓特製低音單元與螢幕結構緊密結合發聲，呈現更扎實的低音頻率，高音單元則隱藏於邊框縫隙，締造開闊的立體聲音效。連線規格亦走在前沿，內置 Apple 自家 N1 無線網絡晶片，對應 Wi-Fi 7、藍牙 6 與 Thread 連線協定。流動網絡版本更搭載 C2 數據機，連線速度提升 50%，全面採用 eSIM 設計，外出工作隨時能夠享有穩定高速的網絡支援。

iPad mini 7與mini 8規格對比

iPad mini 7 vs iPad mini 8 重點規格對比