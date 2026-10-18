【不斷更新｜ iPhone Duo 上台出機價攻略】Apple 首款可摺式智能手機於今晚（10月16日）8時正式開放預訂。各大流動通訊商的「出機上台合約」將陸續出爐，本報導實時追蹤各大營辦商優惠，建議讀者將本文加入Bookmark，隨時刷新掌握最新報價。



iPhone Duo 基本資訊｜何時開訂？香港定價是？

Apple 正式宣佈雙熒幕摺機 iPhone Duo 於 2026 年 10 月 16 日晚上 8 時展開預售，10 月 23 日星期五正式現貨開賣。這部新旗艦帶來了 Apple 史上最大的內外熒幕組合，機身打開時厚度僅 5.2 毫米，刷新歷代 iPhone 纖薄紀錄。顏色方面提供星光白與夜空兩款配色。官方香港定價如下：

256GB：HK$17,499｜512GB：HK$19,299

1TB：HK$22,799｜2TB：HK$27,999

iPhone Duo上台出機價攻略｜3HK／csl／SmarTone／CMHK月費全拆解

3HK及 3SUPREME：首推「$0 機價」與 $1,400 預訂回贈

香港各大電訊商中，和記電訊香港旗下的3HK與頂級品牌 3SUPREME 最先開出第一槍，宣佈於16號晚上 8 時同步啟動官方網上預訂。新合約方案配合旗下支援全球 222 個地區漫遊漫享的「世界 Plan」，直接開出「HK$0 機價」震撼門檻。

3HK及 3SUPREME：首推「$0 機價」與 $1,400 預訂回贈

3HK/3SUPREME 【全球 222 個地區】世界 Plan 上台出機方案 256GB 512GB 1TB 2TB HK$798 / 月 (70GB 全球數據／24 個月約） HK$5,999 HK$7,799 HK$11,299 HK$16,499 HK$798 / 月 (70GB 全球數據／36 個月約） HK$999 HK$2,799 HK$6,299 HK$11,499 HK$1,288 / 月 (200GB 全球數據／24 個月約） HK$3,999 HK$5,799 HK$9,299 HK$14,499 HK$1,288 / 月 (200GB 全球數據／36 個月約） HK$0機價 HK$0機價 HK$1,299 HK$6,499

3HK/3SUPREME 【全球 222 個地區】世界 Plan 上台出機方案

3HK/3SUPREME 【亞太區漫遊】世界 Plan（亞太區）上台出機方案 256GB 512GB 1TB 2TB HK$698 / 月 (70GB 亞太數據／24 個月約） HK$5,999 HK$7,799 HK$11,299 HK$16,499 HK$698 / 月 (70GB 亞太數據／36 個月約） HK$999 HK$2,799 HK$6,299 HK$11,499 HK$1,188 / 月 (200GB 亞太數據／24 個月約） HK$3,999 HK$5,799 HK$9,299 HK$14,499 HK$1,188 / 月 (200GB 亞太數據／36 個月約） HK$0機價 HK$0機價 HK$1,299 HK$6,499

3HK/3SUPREME 【亞太區漫遊】世界 Plan（亞太區）上台出機方案

3HK/3SUPREME 預訂專享迎新禮遇與回贈條款

凡於 2026 年 10 月 16 日至 10 月 22 日預訂期間上台，客戶可享有一系列額外回贈：

預訂現金券：所有預約客戶獲贈 HK$1,000 手機現金券；現有續約客戶再獲額外加贈 HK$500 現金券。

舊機換新加碼：以任何舊款手機 Trade-in 換購，享有額外 HK$400 機價折扣（新客戶連同預訂券合計回贈達 HK$1,400；現有續約客戶則可達 HK$1,900）

信用卡優惠：憑指定滙豐信用卡（又譯：匯豐信用卡 / HSBC Credit Card）簽賬，獲贈高達 8,000「易賞錢」積分，並享額外 HK$100 手機折扣或 HK$100 月費回贈。

配件分期與保險：選購手機時加購 Apple Watch 或周邊配件，提供 36 個月免息分期付款；附送長達 2 年的免費旅遊保險。



合約要求：優惠須簽訂指定期數合約、預繳 HK$500，且以指定信用卡簽賬。



香港各大電訊商上台進度實時更新

SmarTone 機價直減最高 $4,000＋送 12 個月「爆芒換新」

SmarTone iPhone Duo 專屬 5G 上台合約，主打「月費不變、高額機價扣減」及「舊機回收疊加效應」。

SmarTone

SmarTone 精選 5G 月費計劃列表（合約期均為 36 個月） 256GB 512GB 1TB 2TB HK$139 5G入門之選 (30GB本地+2GB中國、澳門數據) 折扣後價錢 $16,199 折扣後價錢 $17,799 折扣後價錢 $21,099 折扣後價錢 $25,499 HK$179 5G精明之選 (60GB本地+4GB中國、澳門數據) 折扣後價錢 $16,199 折扣後價錢 $17,799 折扣後價錢 $21,099 折扣後價錢 $25,499 HK$239 5G進階之選（110GB本地+4GB中國、澳門數據+15日「亞太區漫遊數據多日通」) 折扣後價錢 $15,699 折扣後價錢 $17,299 折扣後價錢 $20,599 折扣後價錢 $24,999 HK$299 5G專業之選 （110GB本地+10GB中國、澳門數據+200分鐘內地通話+72日「亞太區漫遊數據多日通」) 折扣後價錢 $15,699 折扣後價錢 $17,299 折扣後價錢 $20,599 折扣後價錢 $24,999 HK$399 5G旗艦之選 （180GB本地+15GB中國、澳門數據+200分鐘內地通話+72日「亞太區漫遊數據多日通」) 折扣後價錢 $14,699 折扣後價錢 $16,299 折扣後價錢 $19,599 折扣後價錢 $23,999

SmarTone 精選 5G 月費計劃列表（合約期均為 36 個月）

SmarTone 指定 5G 計劃禮遇

疊加機價折扣：機價直減高達 HK$4,000[cite: 5]。若配合舊機 Trade-in，折扣額外再加碼多達 HK$6,700。



解決「爆芒」痛點：免費贈送 12 個月獨家 「SmarTone 爆芒換新™」。對購入摺疊螢幕手機的用戶而言，此項前屏幕及機背保障能大幅降低意外損壞的維修成本。



分期與周邊優惠：指定 iPad 或 Apple 配件提供最高 HK$500 折扣[cite: 5]。出機或加購 Apple Watch 同享 36 個月免息分期；憑渣打信用卡（又譯：渣打銀行 / Standard Chartered）簽賬分期，可獲額外 HK$250 現金回贈或 2,500 里數。



csl. 及 1O1O：官方iPhone Duo上台 plan未公開

現時官網已開放旗艦新機的登記資訊專頁，針對 Club Points 換購與 AI 5G 月費合約方案正進行最後敲定，預計將於今晚預訂啟動前後公佈完整的月費出機減免表。

csl. 及 1O1O

中國移動香港 CMHK：官方iPhone Duo上台 plan未公開

中國移動香港 CMHK 針對大灣區跨境客群，預計稍後公佈指定合約補貼詳情。