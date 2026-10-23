iPhone Duo 開售｜果迷搶買Duo 長人龍取機｜門口炒價直擊｜不少果迷期待的iPhone Duo 今日(10月23日）起正式發售。今早記者直擊尖沙咀廣東道的 Apple Store 旗艦店，開門前已現人龍，除了首批香港買家，更吸引了大量市民及來自世界各地的科技愛好者前來，率先體驗及購買心儀產品。



產品購買傳送門：Apple 官網｜iPhone 18 Pro系列／iPhone Duo｜Airpods 5｜Apple Watch s12／Ultra 4

記者今日（10月23日）於現場直擊開賣盛況，並訪問了數名首批成功購得新機的顧客。

在Apple Store 門外已經有大量果迷大排長龍，等候提取 iPhone Duo。（林勇 攝）

iPhone Duo 首賣日清早，於尖沙咀廣東道 Apple Store 門前早已有非常之多人在排隊準備取iPhone Duo ，更看到很多拖行李的外國人在門口虎視眈眈，準備即場收購iPhone Duo。

排在門市首位的香港顧客何先生（Jenson）約於早上 6 時半到場，對自己意外奪得「頭位」直言既幸運又緊張。作為 Apple 全生態圈的資深用家，現時手持 iPhone 17 Pro Max 的他選擇跳過 18 系列直接升級，在上週電腦預購戰中成功搶下黑、白各一部 1TB 頂配版 iPhone Duo。何先生表示，因兩款配色均難以割愛，即使市場湧現高額炒價，兩部新機亦會堅持全數留作自用。

門市首位的香港顧客何先生（Jenson）成功搶下黑、白各一部 1TB 頂配版 iPhone Duo，表示無論炒價多高，兩部新機均堅持留作自用。（林勇 攝）

雙螢幕能否取代「手機配iPad」？

何先生（Jenson）認為雙螢幕結構屬於劃時代產品，除了期待能大幅提升日常文件整理與編輯效率，更想藉此測試能否徹底取代過往「手機搭配 iPad」的繁瑣工作模式；同時亦看好擺定姿勢即自動連續抓拍的智慧自拍功能。

首名iPhone Duo 買家何先生（Jenson）正在取機，他看好摺屏的擺定姿勢即自動連續抓拍的智慧自拍功能。（林勇 攝）

對iPhone Duo的擔憂：摺痕難平整、維修費高昂成隱憂？

面對新形態帶來的耐用度疑慮，何先生顯得相當坦然。他直言，摺疊機中縫接合處要做到如傳統直板機般毫無痕跡，在現階段確實強人所難，但他相信以 Apple 的工藝水準，已能做到目前業界的最優解。

「初代產品就算有小瑕疵，完全可以接受。」他坦言，作為首批嘗鮮者，自己早有心理準備陪伴產品迭代改進，關鍵在於親身體驗科技變革。不過，考量到雙螢幕結構一旦跌撞受損，原廠維修代價勢必不菲，他在下單當刻已果斷同步加購 AppleCare+ 服務計劃。多付一筆保費買個安心，才能無後顧之憂地把新機當作主力工具日夜粗用。

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

iPhone Duo 採用可摺式設計，帶來 Apple 歷來最大 iPhone 螢幕。打開後，空前最薄 iPhone 內螢幕，相較 iPhone 18 Pro Max 大 50%，為觀看內容、暢玩遊戲以及同時應對不同工作，提供寬廣大畫面。摺合時，5.4 吋外螢幕提供 iPhone 18 Pro 90% 螢幕面積，同時保持輕巧、便攜設計 。iPhone Duo 堅固耐用，配備精準鉸位結構，每次上手都能帶來流暢的滿意體驗。

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

iPhone Duo 由 A20 Pro 晶片驅動，帶來專業效能表現；雙電池架構之下，能夠滿足全日用量的電池使用時間。 iOS 27 經重新構想，依舊熟悉且方便易用的體驗，同時也適應用戶與 iPhone Duo 互動的不同方式。Apple Intelligence 亦為 iPhone Duo 帶來 AI 強勁功能，讓用户日常使用的 app 與體驗更個人、更實用。

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

iPhone Duo 門口炒價｜1TB版本機價＋HK$5,100

由於內地電訊商的 eSIM 檔案採用了專屬的鎖定策略與技術規範，香港版 iPhone Duo 與中國內地電訊商之 eSIM 寫號與網絡設定互不通用，只有內地版（國行）指定機型才能開通，這使得純 eSIM 設計的港版 iPhone Duo 完全無法使用內地本地號碼，導致內地炒家轉移至澳門版iPhone Duo

很多拖行李的外國人在門口虎視眈眈，準備即場收購iPhone Duo。（林勇 攝）

因此，Apple Store 門口外的收機客，以外籍人士為主。亦因為制式問題，暫時香港版 iPhone Duo 叫價為256GB機價+HK$3500，1TB版機價＋HK$5,100。這一獨特的網絡限制直接衝擊了 iPhone 的走私與炒賣市場，內地炒家轉向澳門版 iPhone Duo，澳門那邊的收機價高達+HK$8000。

HashTECH記者將另文報導先達的收機市況、不斷更新。

由於香港版 iPhone Duo 的eSIM 制式與中國內地不通用，今天的收機客以外國人為主。（林勇 攝）